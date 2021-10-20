"Ягодицы - это новая грудь"

"Избавленные от комплексов ягодицы, являющиеся символами самоуверенной женственности, власти, желания, становятся воинствующими. Они превращаются в новый объект внимания и больше не остаются на втором плане", - пишет Le Figaro.

"Что общего у ягодиц Мадонны и Дэвида Бекхэма? Способность сводить с ума социальные сети. 63-летняя императрица поп-музыки с блеском открыла церемонию вручения награды MTV Video Music Awards 12 сентября. Помимо ее энергичного выступления, Twitter принялся обсуждать ее упругий зад. Для футболиста все началось с фотографии, размещенной его женой Викторией. Снимок изображал ее мужа в бассейне, в дерзко спущенных плавательных шортах, открывающих часть ягодиц. Почти 1,4 млн человек тотчас же лайкнули этот пост", - говорится в статье.

(...) "Этим летом на пляжах ягодицы выставлялись обнаженными в стрингах и прочих трусиках танга. Что это - символ нового раскрепощения тела, каким мог быть топлес в 1970-х? - задумывается автор статьи. "В этой части тела ощущается раскованность, особенно у молодых девушек. Купальники стали укороченными. В то время как у мужчин, наоборот, пространство, покрытое тканью, стало удлиняться. Несомненно, это результат периода MeToo", - отмечает Венсан Грегуар, директор Insights в трендовой фирме Nelly Rodi. Комплексы или моральные запреты, связанные с плотью, позабыты", - пишет Le Figaro.

(...)"Над фотографиями в соцсетях витает тень американской модели и актрисы Эмили Ратаковски, где она парит в провокационных позах, сводящих с ума поколение Z. 22-летняя Анаис - одна из тех, кто осмеливается: "Так красивее. И меня гораздо меньше шокирует то, что я выставляю себя напоказ в стрингах, чем топлес на пляже. Мы погружаемся в атмосферу, в которой нас учат принимать себя такими, какие мы есть. И это вдохновляет нас на то, чтобы расслабиться".

(...) "Вы должны быть уверенными в себе и показать, что вы этим гордитесь", - объясняет Венсан Грегуар. Так сделала Бейонсе. "Те знаменитости, которые позволили себе набрать вес, изменили видение силуэта. Это реабилитация сладострастных форм перед лицом андрогинной выправки", - отмечает доктор Орен Марко, пластический и эстетический хирург. Не стоит забывать о Рианне и ее бренде нижнего белья, это истинная ода разнообразию. "Коллекция бренда Рианны Fenty вывела из строя гиганта Victoria's Secret и его тощих "ангелов", - замечает Франк Валери, модельный агент женского отдела агентства Marilyn.

(...) "Сегодня у нас гораздо больше запросов на моделей "с пышными формами" или "плюс сайз", потому что мода должна представлять собой пробную выборку и больше не может замыкаться в рамках кодов", - отмечает Франк Валери, который также указывает на отставание Франции от США или Великобритании.

(...) "Ягодицы вновь обретают статус оружия массового соблазнения в трендах хип-хопа, RnB и тверка. (...) Как отмечает эксперт Венсан Грегуар, они становятся объектом желания, силы и освобождения: "Раньше все смотрели на глаза и грудь, теперь соблазнение проходит по спине и теневому склону декораций. Это также способ эмансипироваться и высвободить свое воображение для молодых девушек из разнообразной среды и средних классов. Тем более в сложном обществе, которое с трудом их принимает".

(...) "Подобное явление оказалось палкой о двух концах. Потому что в Instagram Ким Кардашьян и ее коллег (...) передаются изображение, находящиеся на грани реальности. "Порой мы усиливаем коды женственности до карикатуры", - анализирует Венсан Грегуар. Тела отретушированы фильтрами, но также (осознают они это или нет) волшебницей-хирургией. Поэтому неудивительно, что растет спрос на хирургическое вмешательство. "Средний возраст для первой операции явно омолодился и, например, в Испании она становится подарком при получении степени бакалавра. Ягодицы в какой-то мере становятся новой грудью".

"Что касается хирургов, напомним, что Франция остается более сдержанной. "Действительно растет число консультаций. Но, как объясняет доктор Орен Марко, "тенденция не сменилась на противоположную, в ущерб улучшению груди, как это может иметь место в Бразилии. Французские женщины остаются очень информированными и разумными". И добавляет: "Да, нам могут говорить о Ким Кардашьян, но больше как о барометре. Это именно то, чего не хотят пациентки".

(...) "Наблюдается такое же повальное увлечение спортивными залами. Тренер по фитнесу Валери Орсони разработала программу "Круглые ягодицы за 8 минут в день", которая уже около двух лет пользуется очень большим спросом. "Мы перешли от поиска только упругих и слегка округлых ягодиц к гораздо более круглым очертаниям". (...) "Есть много препятствий: жир, целлюлит, дряблость... все это еще ассоциируются со слабостью. Мы выходим из долгих лет аэробики: мы переходим от твердости к плавности, однако необходимо все держать под контролем, как это делает Ким Кардашьян", - утверждает Венсан Грегуар.

"Идеал в 2021 году? "Упругие ягодицы с очень небольшим целлюлитом и красивым соединением с бедрами, стройными и не слишком массивным. В качестве абсолютного эталона часто упоминается Дженнифер Лопес", - продолжает Валери Орсони.