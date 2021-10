20 октября 2021 г. Уильям К. Рашбаум и Кеннет П. Воуджел | The New York Times ФБР проводит рейды в домах, связанных с российским олигархом "Во вторник утром агенты ФБР провели обыск в домах, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, в районе Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке и в районе Посольского ряда в Вашингтоне в рамках расследования того, нарушал ли он санкции, введенные в отношении него Соединенными Штатами, по словам людей, осведомленных об этом деле и пресс-секретаря Дерипаски", - сообщает The New York Times. "Обыски проводились более или менее одновременно агентами в Нью-Йорке и Вашингтоне и были частью расследования ФБР и федеральных прокуроров офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, сообщили источники. Дерипаска, алюминиевый магнат, связанный с президентом России Владимиром Путиным, был клиентом Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в 2016 году и был осужден в 2018 году за финансовое мошенничество и другие преступления. (...) Пресс-секретарь Дерипаски выступила с заявлением, подтверждающим обыски, и сообщила, что расследование связано с санкциями США. Лариса Беляева, пресс-секретарь Дерипаски, пояснила, что ФБР проводит обыски в двух домах, расположенных в Вашингтоне и Нью-Йорке, принадлежащих родственникам Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух постановлений суда, связанных с санкциями США", - сообщается в статье. (...) Газета напоминает, что в 2018 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении Дерипаски и его алюминиевой компании, заявив, что он получал прибыль от "злонамеренной деятельности" России по всему миру (...), - говорится в статье. - Дерипаска опроверг обвинения, подкрепляющие санкции, а его союзники утверждали, что санкции являются наказанием за отказ сотрудничать с американцами". "Администрация Трампа отменила санкции против компаний Дерипаски в 2019 году в соответствии с соглашением, направленным на сокращение его контроля и владения, хотя конфиденциальный документ показал, что сделка могла быть менее карательной, чем было анонсировано, в результате чего ему и его союзникам принадлежит контрольная часть его самой важной компании". "Недели спустя Дерипаска безуспешно подал в суд на правительство США с требованием отменить санкции в отношении него, утверждая, что они были наложены без надлежащей правовой процедуры и основывались на бездоказательных клеветнических данных, выходящих за рамки программы санкций. (...) Санкции ограничивают его возможность владеть собственностью или вести бизнес в Соединенных Штатах. Возможность Дерипаски путешествовать в США также была ограничена в прошлом, хотя он успел побывать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Гавайях до введения санкций, говорят люди, знакомые с его передвижениями". "И он также был предметом расследования ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине в течение нескольких лет, по словам людей, знакомых с этими расследованиями, но неясно, имеют ли обыски какое-либо отношение к этим вопросам", - пишет издание, напоминая также, что "олигарх попал под пристальное внимание специального прокурора, расследовавшего связи между кампанией Трампа и Россией, из-за его контактов с Манафортом: Дерипаска нанял Манафорта и подписал с его фирмой контракт на 10 млн долларов в год в 2006 году, по крайней мере, частично для того, чтобы помочь ему с его визой, которую правительство США отозвало. Дерипаска в конце концов уволил Манафорта и его партнера, а затем подал на них в суд из-за неудачного предприятия в области телекоммуникаций, которое они вместе проводили". "Но после того, как Манафорт присоединился к кампании Трампа в 2016 году, он поручил своему заместителю периодически предоставлять конфиденциальные данные опросов кампании Трампа партнеру, которые, как понимал заместитель, передавались Дерипаске, согласно докладу, выпущенному комитетом Сената по разведке", - говорится в статье. "Во время кампании ФБР и Министерство юстиции безуспешно пытались превратить Дерипаску в информатора, сигнализируя, что они могут помочь с его проблемами с получением визы СЩА в обмен на информацию о возможной российской помощи кампании Трампа. Дерипаска заявил американским следователям, что не согласен с их теориями о кремлевском сговоре с избирательной кампанией", - передает издание. Газета указывает, что, согласно данным, дома, где были проведены обыски , (...) "принадлежат непрозрачным корпорациям с ограниченной ответственностью. L.L.C., которая владеет недвижимостью в Гринвич-Виллидж, связана с человеком, который в документах британского суда указан как двоюродный брат Дерипаски". В написании статьи приняли участие Нейт Швебер, Ребекка Дэвис ОБрайен, Сьюзан С. Бичи и Китти Беннетт Источник: The New York Times