20 октября 2021 г. Робен Тутанж | Slate.fr Люди с оттопыренными ушами лучше слышат, считают ученые (...) "Для ребенка или подростка оттопыренные уши могут быстро стать кошмаром. Издевательства и насмешки иногда превращают эту физическую особенность в серьезный комплекс, вплоть до того, что побуждают некоторых прибегнуть к оперативному вмешательству ради того, чтобы попасть в ряды носителей обычных невыпуклых ушей. Кто знает, а вдруг подобная операция лишит их некой сверхспособности?" - пишет Робен Тутанж на страницах Slate.fr. (...) " Улучшается ли способность слышать в том случае, когда мочки уха расположены против ветра? Если верить газете The Wall Street Journal, ответ будет положительным: размер и форма наших ушей действительно влияют на то, как мы слышим, - говорится в статье. - Человеческие существа снабжены ушной раковиной, то есть внешним клапаном уха, который собирает звуки. Поскольку данный клапан обращен вперед, мы лучше улавливаем звуки, исходящие спереди, чем звуки, исходящие сзади или, например, сверху. По мнению ученых, это следствие эволюции: поскольку мы находимся на вершине пищевой цепочки, мы не рискуем подвергнуться нападению или быть унесенным птицей с неба, в отличие от некоторых животных, которые поэтому могут быть оснащены вращающимися ушами", - указывает автор статьи. "Как поясняет американская газета, когда ушная раковина человека, этот пресловутый собиратель звуков, повернут вперед, то лучше укрывается окружающий шум, особенно сзади. Таким образом, человек с торчащими ушами может более отчетливо слышать разговоры, которые ведутся впереди него. И наоборот, человек с плоскими ушами лучше улавливают звуки сзади", - поясняет Тутанж. (...) "Но не начинайте выкручивать уши во всех направлениях в надежде лучше что-то услышать - слуховые преимущества слишком малы, чтобы что-то реально изменить. По мнению журнала New Scientist, большая часть усиления обеспечивается наружным слуховым проходом (куда вы засовываете ватные палочки), а одна лишь ушная раковина усиливает звуки только на 15 децибел. Для сравнения, шепот составляет около 30 децибел. Поэтому любые изменения слишком малы, чтобы иметь значение, даже среди тех, у кого очень большие уши, уверяет научный журнал". (...) "Больше, чем все эти характеристики, важна сама форма ушной раковины. Ребра и складки, которые можно наблюдать на внешней части нашего уха, действительно изменяют звуковую частоту, а также помогают нам лучше определить, откуда исходят звуки. И любое изменение этих небольших искривлений может оказать реальное влияние", - говорится далее. "В 2018 году ученые из Монреальского университета обнаружили, что когда они добавляли небольшие кусочки силикона к внешним частям уха для образования новых складок, это резко изменяло способность людей, участвовавших в эксперименте, определять, исходит ли звук сверху или снизу. И это еще не все. Их результаты, опубликованные в журнале Journal of Neuroscience, также показывают, что после недели ношения таких образцов все участники восстановили способность распознавать звук, что указывает на то, что их мозг научился обрабатывать новый звуковой паттерн", - передает автор публикации. "Таким образом, мы, люди, способны локализовать звук собственными ушами, в частности, потому, что знаем их форму, - объясняет газете The New York Times доктор Трапо, один из двух участников исследования. - У всех нас есть уникальная звуковая сигнатура, независимо от того, до какой степени оттопыренные у нас уши или нет". "Теперь, когда вскрыта связь между размером и формой наших ушей и качеством нашего слуха, остается прояснить еще один момент. Почему же, черт возьми, торчащие уши зачастую становятся объектом насмешек? В какой-то мере ответ можно было бы выразить одним словом: Ломброзо", - пишет Slate.fr. (...) "Чезаре Ломброзо, итальянский антрополог и криминалист конца XIX века, считал, что преступников можно идентифицировать по определенным внешним морфологическим признакам. Оттопыренные уши, а также близко посаженные глаза и выдающийся вперед подбородок, среди прочего, оказывались не в их пользу", - продолжает издание. "Идеи Ломброзо в то время стали популярными и, по-видимому, способствовали тому, что оттопыренные уши приобрели настолько завораживающие свойства, поясняет журнал Live Science. Даже сегодня некоторые герои мультфильмов, которых изображают с большими торчащими ушами, наделяются также инфантильными и странными чертами характера, такие как Шрек или Простак, один из гномов из сказки "Белоснежка и семь гномов". Совсем иначе обстоит дело в странах Азии, где такие уши являются знаком мудрости", - резюмирует Робен Тутанж. Источник: Slate.fr