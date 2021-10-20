Так исчезновение биологических видов затронет человечество

"Миллион животных и растений во всем мире находится под угрозой исчезновения. Последствия могут быть столь же серьезными, как и последствия изменения климата", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Первое предложение в проекте нового соглашения об охране биологического разнообразия, которое обсуждалось на прошлой неделе на Всемирном конгрессе дикой природы и которое планируется подписать весной следующего года в китайском Куньмине, является здесь ярким примером: "Биоразнообразие и польза, которую оно приносит, необходимы для благополучия человечества и здоровья планеты". Но каковы конкретные преимущества биоразнообразия для человека? Что именно будет поставлено на карту, если все больше животных и растений будут исчезать? И когда мы ощутим на себе последствия вымирания видов?".

"Важность каждого отдельного вида трудно осознать", - говорит Йозеф Сеттель, эксперт по биоразнообразию из немецкого Центра экологических исследований имени Гельмгольца (UFZ) в Галле и сопредседатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES. Отчасти проблема заключается в огромных пробелах в информации, начиная с того, что из 8,1 млн видов животных в мире известно лишь около 1,7 млн. Еще меньше известно о том, какие функции выполняет тот или иной вид в сложных системах природы. Однако ясно, что каждый вид имеет свою функцию и что нельзя удалять из системы сколько угодно животных и растений так, чтобы это оставалось без последствий".

"Это все равно, что начать удалять заклепки с летящего самолета, - говорит Сеттель. - Одна недостающая заклепка - это не страшно, но в какой-то момент, когда будет не хватать слишком много заклепок, самолет упадет". Крушение самолета равнозначно тому, что крупные природные системы, от которых зависят и люди, перестанут функционировать", - говорится в статье.

"Например, речь идет достаточном количестве продовольствия для людей. Каждый десятый человек зависит от рыбы: либо непосредственно как от источника белка, либо косвенно как от источника дохода. В то же время 33% рыбных запасов в океанах уже подвергаются чрезмерному вылову", - указывает издание.

"Растительное питание также находится под угрозой из-за исчезновения видов: "Более 75% растений, употребляемых в пищу человеком, включая многие фрукты и овощи, должны опыляться животными", - говорит Флориан Титце, ответственный за международную политику в области биоразнообразия в природоохранной организации WWF. Очевидно, что глобальное исчезновение насекомых, многие из которых являются опылителями, не может остаться без последствий".

"Важно также, чтобы люди не замерзали и могли готовить теплую пищу: около 2 млрд человек во всем мире отапливают жилье и готовят пищу с помощью древесины. Речь идет и о том, чтобы люди оставались здоровыми: около 4 млрд человек зависят в вопросах здоровья от лекарственных растений. Кроме того, 70% лекарств от рака основаны на природных компонентах или имеют природный прототип", - говорится в статье.

"И, наконец, биоразнообразие также защищает от природных угроз: так, коралловые рифы, выступая в качестве своеобразного буфера, смягчают силу штормовых приливов и являются своего рода естественным укреплением против высоких волн. В некоторых местах рост коралловых рифов может даже компенсировать повышение уровня моря, вызванное изменением климата. Но, возможно, это будет продолжаться недолго, потому что кораллы, образующие рифы, относятся к живым существам, которые особенно страдают от изменения климата. Согласно прогнозам, от 70% до 90% из них исчезнут при потеплении климата всего на 1,5 градуса Цельсия", - отмечает Tages-Anzeiger.

"В докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, опубликованном в 2019 году, перечислено еще множество услуг, предоставляемых природой человеку. Всего существует 18 категорий. В дополнение к упомянутым, таким как опыление или обеспечение продовольствием, речь также идет о формировании почв, сохранении чистоты воздуха или регулировании количества вредителей и патогенов. В 14 из них потенциал "способствования хорошему качеству жизни людей" за последние 50 лет снизился, пишут авторы".

"Когда именно исчезновение видов зайдет так далеко, что последствия будут ощущаться по всему миру, предсказать трудно. Однако ясно, что это не вопрос отдаленного будущего и что осталось не так много времени для принятия мер. "Это произойдет в обозримом будущем, - говорит Сеттель. - Если мы будем продолжать в том же духе, то, вероятно, это наступит через несколько десятилетий или лет. Но это субъективная оценка, основанная на тех данных, которые мне известны".

"Чем больше различных видов обитает в природных системах, тем они стабильнее и, следовательно, тем безопаснее для человека, - резюмирует Tages-Anzeiger. - "Чем меньше различных видов, тем меньше "буферов" и тем больше вероятность коллапса", - говорит Сеттель".