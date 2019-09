20 сентября 2019 г. Эллен Накашима, Шейн Хэррис, Грег Миллер и Кэрол Леонниг | The Washington Post Жалоба сотрудника разведки на президента Трампа сосредоточена на Украине, сообщили два источника, знакомых с вопросом "Жалоба сотрудника американской разведки в отношении президента Дональда Трампа сосредоточена на Украине, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом. Эта жалоба положила начало противостоянию Конгресса и исполнительной власти", - пишет The Washington Post. "В жалобе упоминаются переговоры с иностранным лидером и некое "обещание", данное ему Трампом, которое оказалось настолько тревожным, что сотрудник разведки США, работавший в Белом доме, обратился в генеральную инспекцию разведывательного сообщества, сообщили два бывших американских чиновника, - поясняет The Washington Post. - За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп беседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским, комиком и политическим новичком, который одержал решающую победу на выборах в мае. Этот звонок уже расследуется демократами из Палаты представителей Конгресса США, которые изучают вопрос о том, пытались ли Трамп и его адвокат Рудольф В. Джулиани путем манипуляций заставить украинское правительство помогать кампании переизбрания Трампа. Законодатели затребовали полную стенограмму звонка и список участников. Представитель Белого дома от комментариев отказался". "(...) В четверг генеральный инспектор дал показания за закрытыми дверьми членам Комитета Палаты представителей по разведке по этой жалобе", - пишет газета, со ссылкой на информированные источники сообщая, что Майкл Аткинсон отказался разгласить содержание жалобы, сославшись на то, что он запросил у исполняющего обязанности главы национальной разведки Джозефа Магуайра разрешение проинформировать Комитет об общей теме жалобы, но получил отказ. По словам Аткинсона, эта жалоба основана не на одном единственном разговоре, указали два человека, знакомые с его показаниями. "По итогам встречи конгрессмен Адам Шифф, председатель комитета, предупредил о возможности судебного преследования, если чиновники разведки не поделятся содержанием жалобы", - говорится в статье. "Трамп выступил с отрицанием того, что он совершил что-то ненадлежащее. Утром в четверг в Twitter президент написал: "Практически всякий раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что его могут слушать много людей из различных агентств США, не говоря уже о представителях другой страны". "Если знать обо всем этом, неужели есть кто-то глупый, кто считает, что я сказал бы что-то ненадлежащее иностранному лидеру, совершая такой потенциально "густонаселенный" звонок", - добавил он. "Магуайр должен дать показания перед Комитетом по разведке на открытом заседании в следующий четверг", - указывается в публикации. "В письмах в Белый дом и Госдепартамент высокопоставленные демократы ранее в этом месяце потребовали предоставить записи, связанные с тем, что они называют попытками Трампа и Джулиани "склонить правительство Украины к проведению двух политически мотивированных расследования под видом антикоррупционной деятельности" - одного, чтобы помочь бывшему председателю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту, который находится в тюрьме за незаконное лоббирование и финансовое мошенничество, и второго, направленного против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который хочет номинироваться в кандидаты в президенты от Демократической партии и бросить вызов Трампу", - говорится в статье. "По мере приближения выборов 2020 года складывается впечатление, что президент Трамп и его личный адвокат усилили давление на украинское правительство и его систему правосудия на благо кампании переизбрания президента Трампа, и Белый дом и Государственный департамент могут оказывать содействие этой схеме", - писали председатели Комитетов Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору, ссылаясь на сообщения СМИ о том, что Трамп пригрозил удержать 250 млн долларов помощи Украине в ее продолжающейся борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами. В августе законодатели также узнали, что администрация Трампа, возможно, пытается помешать тому, чтобы помощь достигла Украины, сообщил один чиновника Конгресса". Джулиани опроверг сообщения об "обещании" Трампа иностранному лидеру, отмечается в статье. "Я даже не знаю о том факте, что у него был такой телефонный звонок, - сказал Джулиани в четверг. - Если я не беспокоюсь об этом, то и он не беспокоится". "Демократы Палаты представителей изучают вопрос о том, ездил ли Джулиани на Украину, чтобы оказать давление на правительство вне официальных дипломатических каналов, чтобы по сути помочь усилиям по переизбранию Трампа, проведя расследование в отношении Хантера Байдена и того периода, когда он состояла в совете директоров Burisma, украинской газовой компании", - напоминает газета. "Подача жалобы привела к тому, что ветераны шпионских агентств США назвали беспрецедентной ситуацией с потенциально серьезными последствиями для и без того неспокойных отношений между президентом и влиятельным разведывательным сообществом страны. Остается неясным, каким образом осведомитель получил доступ к деталям президентских телефонных переговоров - либо через расшифровки, составленные помощниками Белого дома, либо с помощью других средств. Докладные, которые служат расшифровкой таких звонков, составляются в рабочем порядке. Но если именно они стали источником информации в данном случае, то это может означать, что помощники Белого дома сделали официальную запись комментариев президента, которые впоследствии вызвали глубокую обеспокоенность главной службы по надзору за разведывательным сообществом", - заключает газета. Джон Вагнер, Карун Демирджан, Роберт Коста и Джош Доуси приняли участие в написании этой статьи. Источник: The Washington Post



