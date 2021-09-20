Исследование о честности, основанное на лжи

"Поведенческий экономист и психолог Дэн Ариели - суперзвезда в своей области. Теперь его подозревают в фальсификации данных - в исследовании о честности", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Давайте будем честными, каждый позволяет себе немного приврать, - отмечает журналист Себастьян Херрманн. - Например, когда имеешь дело со страховыми компаниями, редко мучает совесть, когда ради собственной выгоды приходится немного мухлевать, не так ли? Например, для того чтобы установить размер страховой премии по автострахованию, компании спрашивают своих клиентов о годовом пробеге их автомобилей. Если вы много ездите, то, по расчетам страховой компании, риск попасть в аварию у вас выше, чем у того, кто почти никогда не водит машину. А чем выше риск, тем дороже страховка. Таким образом, для клиента существует стимул преуменьшить годовой пробег, чего компании, естественно, хотели бы избежать. Но как? Исследователи под руководством психолога и поведенческого экономиста Дэна Ариели из Университета Дьюка представили решение в 2012 году: в исследовании, опубликованном в журнале PNAS, они сообщили, что клиенты более честны, если их просят говорить правду в самом начале страховой анкеты. При этом если такой призыв размещается в конце документа, то ответы клиентов будут менее честными".

"Так команда Дэна Ариели, казалось, нашла простой, дешевый и легкий в использовании способ поощрения честного поведения. Но теперь возникла проблема: это исследование основано на лжи. Вероятно, исходные данные были подделаны и составлены при помощи генератора случайных чисел. (...) Журнал PNAS недавно отозвал это исследование. Однако кто сфальсифицировал данные, пока не доказано. Главное подозрение на данный момент, вероятно, падает на Дэна Ариели, который признает, что данные были сфальсифицированы, но говорит, что сам он не несет за это ответственности", - передает издание.

"Израильско-американский психолог и поведенческий экономист - суперзвезда в своей области. Тем, кто имеет возможность работать в лаборатории Ариели, повезло, говорят другие психологи. Исследователь из Университета Дьюка добился огромной популярности, выступая на конференциях TED, и написал несколько мировых бестселлеров - включая книгу о лжи, (...) в которой представлена и теперь отозванная публикация. В 2015 году также вышел документальный фильм об исследованиях Ариели, посвященный лжи и мотивам лжецов. Само исследование 2012 года тоже привлекло огромное внимание: оно было процитировано не менее 345 раз в других публикациях и побудило компании, а также государственные учреждения использовать представленный в нем метод", - говорится в статье.

"В своем посте в блоге Data Colada анонимные исследователи недавно разоблачили данные исследования как фальшивку. Их подозрение вызвали данные о пробеге автомобилей 13 488 водителей. Среди них не было тех, кто сильно отличался бы от остальных, то есть водителей, которые водят очень много. Распределение данных также не напоминало колоколообразную кривую, как можно было бы ожидать. (...) По словам авторов Data Colada, данные, по-видимому, были составлены генератором случайных чисел. Как сообщил в конце августа портал Buzzfeed, все ученые, участвовавшие в первоначальной публикации, согласились с обвинением в фальсификации данных и попросили PNAS отозвать исследование".

"За сбор данных отвечал Дэн Ариели, подчеркивают исследователи. Он контактировал с соответствующей страховой компанией, которая должна была собрать данные. Остальные авторы исследования (...), по всей видимости, не принимали в этом участия. Сам Ариели, оставивший без ответа запрос SZ, тоже признает, что данные были сфальсифицированы. Однако он якобы не знал об этом. Его ошибка заключалась лишь в том, что он недостаточно тщательно проверил их, цитирует его слова газета Times of Israel. (...) Представительница страховой компании подтвердила, что, согласно документам фирмы, проект с Ариели существовал, но больше никаких данных или документов найти не удалось. (...) У других исследователей все это вызывает, прежде всего, подозрения. "Зачем кому-то в страховой компании фальсифицировать данные?", - спрашивает, например, психолог, пожелавший не называть свое имя. В конце концов, компания не получает выгоду от мнимого выявления социально-психологического эффекта, основанного на сфабрикованных данных. Кроме того, организация исследования с участием почти 14 тыс. водителей отняла бы много времени и средств. Так в чем же дело? Кто еще мог сфальсифицировать эти данные и с каким мотивом?", - задается вопросом издание.

"Работа Дэна Ариели подвергается критике не в первый раз, - отмечает Süddeutsche Zeitung.- В медиалаборатории Массачусетского технологического института (MIT), где психолог работал до перехода в Университет Дьюка, он не получил одобрения этического комитета для исследования, в котором испытуемые получали бы удары током, и впоследствии был на некоторое время отстранен от активной исследовательской работы. Другое его исследование, которое показало, что чтение десяти заповедей способствует честности, не удалось подтвердить. (...) В 2010 году он заявил в интервью, что разные стоматологи с пугающей частотой по-разному идентифицируют кариес на рентгеновских снимках. (...) Ариели сказал тогда, что это следует из данных страховой компании Delta Dental Insurance, которые он проанализировал. Но психологу пришлось пойти на попятную, когда страховая компания заявила, что такой вывод невозможен, поскольку Delta Dental вообще не собирает таких данных".

"Независимо от того, оправдают ли Ариели или докажут, что он фальсифицировал данные, исследование 2012 года в любом случае исчезнет в уже хорошо укомплектованном шкафу психологии. Там, например, лежат работы голландского психолога Дидерика Стапеля, которого в 2011 году уличили в фальсификации исследований. Есть и множество исследований, результаты которых не имеют никакой ценности из-за некачественных методов или неудачных попыток подтвердить их результаты".

"Тем не менее, Феликс Шёнбродт из Мюнхенского университета, например, видит в данном случае положительный сигнал: "Тот факт, что другое, более старое исследование может быть исправлено благодаря открытым данным, показывает, что мы на правильном пути", - говорит профессор кафедры психологической методологии и диагностики. В последние годы в психологии было внедрено много вещей, которые затрудняют проведение некачественных исследований. Например, в большинстве уважаемых журналов почти уже стандартом стала публикация исходных данных исследований. Если бы исходные данные исследования 2012 года с самого начала имелись в открытом доступе, обман, вероятно, был бы обнаружен довольно быстро", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.