Проживающие в Германии иракцы, вероятно, переправляют соотечественников через Белоруссию

"Значительно увеличивается несанкционированный въезд в Германию мигрантов, которые сначала легально летят в Белоруссию, а оттуда с помощью посредников перебираются в страну через Польшу. Как стало известно изданию Welt am Sonntag из кругов безопасности, в четверг федеральной полиции удалось арестовать трех предполагаемых посредников. Это иракцы, проживающие в Германии, которые, вероятно, помогали соотечественникам нелегально въезжать в страну на автомобиле".

"Федеральная полиция задержала на границе с Польшей 85 нелегально въехавших в страну людей, из них 46 иракцев, 23 человека с неопределенным гражданством, а также сирийцы, турки и иранцы. В случае 33 мигрантов было установлено, что они прибыли по маршруту Турция-Белоруссия-Польша; в их документах были обнаружены соответствующие въездные штампы или визы, выданные турецкими и белорусскими властями. На этой неделе федеральная полиция активизировала мероприятия по выборочной проверке личных документов в районе германо-польской границы. Однако воспрепятствовать несанкционированному въезду лиц, ищущих убежища, она не может, поскольку правительство ФРГ считает, что это противоречит законодательству ЕС", - пишет издание.

"Маршрут Белоруссия-Польша - явление новое. Белорусский правитель Александр Лукашенко с лета переправляет иракцев и других мигрантов к границам с Литвой, Польшей и Латвией в отместку за новые санкции ЕС", - отмечает Die Welt.

"Санкции вступили в силу в мае после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. В связи с этим все три указанные страны ввели чрезвычайное положение и возвращают мигрантов обратно через границу".

"С начала сентября польские пограничники зарегистрировали на границе с Белоруссией более 3,2 тыс. попыток незаконного въезда в страну. Только в четверг было зафиксировано 238 таких попыток, сообщила представительница пограничной службы информационному агентству PAP. Недавно в Die Welt сообщалось о конфиденциальном анализе миграционной ситуации в Белоруссии".

"Большинство мигрантов и беженцев, въехавших в Литву, Латвию или Польшу из Белоруссии, вряд ли намерены пребывать в этих странах в течение длительного времени", - говорится в анализе. В Германии "по сравнению с другими европейскими странами проживает наибольшее число граждан Ирака (220 778 человек, в Швеции 25 896 человек), и поэтому она, вероятно, является страной назначения для многих лиц, незаконно въезжающих в ЕС из Белоруссии", - передает Die Welt.