21 апреля 2021 г. Майкл Гордон и Георгий Кантчев | The Wall Street Journal Спутниковые снимки показывают усиление наращивания военной мощи России около Украины "Россия перебросила в Крым и на базы рядом с Украиной больше боевых самолетов, чем сообщалось ранее, что повысило ее возможности для политического запугивания или военного вмешательства, согласно коммерческим спутниковым фотографиям районов, используемых для наращивания военной мощи", - передает The Wall Street Journal. "На фотографиях, с которыми ознакомилась WSJ, видны истребители Су-30, выстроившиеся на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Самолетов, показанных на спутниковом снимке от 16 апреля, в конце марта там не было, - говорится в статье. - Другие российские воинские части на Крымском полуострове включают воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, оборудование создания помех и военный госпиталь, как показывают фотографии. Эти силы и размещение самолетов Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 в других частях региона, которые также отражены на фотографиях, усилили политическое рычаги Москвы для давления на Украину, говорят нынешние и бывшие чиновники". "Они должным образом развернули различные элементы авиации, которые потребовались бы для создания превосходства в воздухе над полем боя и прямой поддержки наземных войск", - заявил Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке, который занимал пост главного военного командующего НАТО, когда российские войска захватили Крым и вторглись в восточную Украину в 2014 году. По словам генерала Бридлава, фотографии свидетельствуют, что российские подразделения не готовы к нанесению немедленного удара, но сказал, что у Москвы есть несколько вариантов для военных действий". "Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс представил Конгрессу аналогичную оценку на прошлой неделе, отметив, что развертывание российских войск могло быть направлено на то, чтобы запугать украинское правительство и направить месседж администрации Байдена (...)", - говорится в публикации. Представители администрации Байдена готовят варианты предоставления Украине военной помощи в случае нападения России, пишет издание, ссылаясь на человека, знакомого с ходом обсуждения, который пояснил, что варианты включают противотанковые, противокорабельные и зенитные системы, хотя эти варианты еще не были представлены президенту Байдену для принятия решения. Администрация, по данным ее представителей, также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России. (...) "Спутниковые фотографии были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля коммерческой компанией Maxar Technologies, которая предоставляет обширные изображения правительствам США и других западных стран (...)", - поясняет газета. "По оценкам американских чиновников, в настоящее время в Крыму и недалеко от Украины находится до 80 тыс. россиян. Чиновники указывают, что это почти вдвое больше, чем российские силы, дислоцированные там четыре недели назад. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель обозначил их количество как более чем 100 тыс. человек, что, по его словам, больше, чем силы, развернутые россиянами, когда они захватили Крым в 2014 году и отправили войска на восток Украины". "По словам одного американского военного чиновника, в настоящее время российские силы включают 48 батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из нескольких сотен солдат и офицеров. Однако разведка США еще не зафиксировала всех логистических возможностей и вспомогательных подразделений, которые обычно использовались бы для значимого наступления через границу на Украину, включая склады боеприпасов и развертываемые госпитали, сказал чиновник". (...) "Это не демонстрация. Это подготовка к крупному наступлению", - считает Филипп Карбер, президент Potomac Foundation, американского аналитического центра, который много бывал на военном фронте на Украине. - Я не прогнозирую нападение, но в течение двух недель это будет вариант на усмотрение россиян". "Другие эксперты говорят, что президент России Владимир Путин, возможно, пытается оказать давление на Украину, чтобы она возобновила подачу воды в Крым, которую власти в Киеве отрезали после того, как Кремль аннексировал полуостров. "Мы не можем исключить, что это наращивание сил, возможно, является инструментом принуждения, используемым Путиным, чтобы заставить Украину открыть Северо-Крымский канал, - говорит Глен Ховард, президент Jamestown Foundation, исследовательского центра консервативного направления. - Это масштабные военные возможности, и мы не знаем, в каком направлении пойдут русские". (...) Через несколько недель от текущего момента россияне будут близки к боевой готовности, достаточной для продолжения военной эскалации. По нашим оценкам, к тому времени их объединенные военные силы достигнут более 120 тыс. военнослужащих, заявил в письменном комментарии WSJ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мы не знаем, решит ли Путин атаковать, но он, безусловно, будет готов к этому, указал он. "Олег Жданов, полковник запаса украинской армии и военный аналитик, отмечает, что тот факт, что большая часть наращивания сил проводилась открыто и была отражена в социальных сетях, является признаком того, что главная цель Москвы - политическая. "Путин использует это, чтобы вызвать волну паники", - говорит Жданов. (...) В написании статьи приняли участие Гордон Льюболд и Джеймс Марсон Источник: The Wall Street Journal