21 апреля 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal В противостоянии Путина c Навальным многие россияне доверяют президенту (...) Даже на фоне того, как российский оппозиционный лидер Алексей Навальный разжигает инакомыслие, президент Владимир Путин может рассчитывать на поддержку многих россиян, которые либо доверяют его руководству, либо опасаются неопределенности политических изменений или не одобряют Навального и его протестное движение, пишет The Wall Street Journal. "Будь на то моя воля, Путин оставался бы у власти еще 20 лет", - говорит модельер Ирина Ларкина (...) из российского города Калининград на Балтийском море. - Он тот, кто поднял наш уровень жизни и снова дал нам уважение к себе". "На фоне противостояния между Кремлем и Навальным вырисовался портрет двух Россий, поляризованных 20-летним правлением Путина. (...) Задержание Навального в начале этого года вызвало крупнейшее почти за десять лет общенациональное протестное движение в России . На парламентских выборах позднее в этом году союзники хотят использовать этот импульс, чтобы достучаться до тех, на кого Путин рассчитывает в течение своего продолжительного правления - давнюю базу и столь же большой класс россиян, которые остаются политически отстраненными. Но сторонники Навального ведут непростую борьбу", - пишет издание. "Даже в условиях падения уровня жизни, западных санкций и обещаний российских властей запретить западные социальные сети, такие как Twitter и TikTok, Путин продолжает получать завидные рейтинги одобрения. Социологи указывают, что, хотя глубокое одобрение Путина могут испытывать немногие, Кремль может по-прежнему рассчитывать на рейтинг одобрения около 60%", - говорится в публикации. "Есть точка, ниже которой популярность больше не упадет", - отмечает Лев Гудков, глава независимой социологической организации "Левада-центр"*. "Страна распалась на два лагеря, но Кремль знает, что он может черпать огромную поддержку среди населения, даже несмотря на то, что в последние годы она упала", - добавил он. "Более того, многие россияне не считают, что Навальный, которого российская судебная система оттесняла и дискредитировала на протяжении большей части его политической карьеры, является серьезным соперником. А в стране, имеющей долгую историю политических потрясений, многие не доверяют его протестному движению". По данным "Левада-центра"* Гудкова, с момента его возвращения в Россию, его задержания и первой акции протеста, которая последовала за этим, недоверие к Навальному выросло с 50% до 56%. Почти половина россиян считает, что Навальный был заключен в тюрьму оправданно, а 48% респондентов считают его приговор справедливым, показывают данные", - сообщается в статье. "Немногие места иллюстрируют эти две России так, как Калининград, российская территория, отрезанная от основной части и зажатая между странами ЕС, Польшей и Литвой. (...) Когда в прошлом году безработица в этом университетском городе, который может похвастать богатым IT-сектором, выросла на 20%, в начале этого года в Калининграде прошли беспрецедентные протесты". (...) "Ларкина вспоминает, как после распада Советского Союза семьи страдали от нехватки детских садов в городе, которые были либо закрыты, либо сдавались в аренду для заработка. Ее личная история охватывает период преступности и нищеты лет до правления Путина, а также подпитываемый нефтью экономический бум после его прихода к власти. Государственное телевидение, движущая сила рейтингов Путина, сделало этот контраст главным нарративом его 20-летнего правления, - передает WSJ. - По словам Ларкиной, улучшились школы, где учатся ее дочери, которым 14, 8 и 5 лет, а теперь, после прошлогоднего экономического шока, вызванного коронавирусными локдаунами в стране и падением цен на нефть, ее бизнес снова стал приносить деньги. Политические разногласия с ее мужем отчасти стали причиной их недавнего раскола". "Тот, кто не видит великих дел, которые совершил Путин, просто не хватает определенного базового понимания того, где мы были, когда он пришел к власти, и где мы находимся сейчас", - подчеркивает она, добавив, что она относит свое политическое пробуждение ко времени аннексии Крыма российскими силами в 2014 году. IT-инженера Германа Простакова, напротив, в начале этого года привлекли протесты "из-за того, что он называет путинским захватом власти с тем, чтобы остаться у руля на всю жизнь. Для него последствия Крыма и вмешательства России в восточную Украину омрачили его первые несколько лет на рынке труда, когда рубль упал на фоне падения цен на нефть и западных санкций", говорится в статье. "Я помню эйфорию и флаги, но все, о чем я мог думать в то время, было то, что я не могу найти работу, - замечает он. - Теперь, учитывая все санкции, с которыми мы сталкиваемся, это должно дать нам повод задуматься, действительно ли мы должны поддерживать этого президента". "По его словам, усиление наступления на оппозицию, в том числе уголовные дела против союзников Навального за зимние протесты, должно пробудить любого, у кого есть совесть. "Наступает момент, когда вы должны усомниться в собственной порядочности, если не готовы, чтобы вас бросили в тюрьму за протест", - говорит он. "В стране, где многие из них зависят от рабочих мест в секторах, принадлежащих правительству или связанных с ним, многие не хотят выступать против правительства, особенно в условиях нынешнего спада. Государственный сектор России составляет от 40% до 50% экономики страны, в то время как значительная часть частного сектора также лояльна Кремлю. 39-летний Андрей Гикало, работающий в муниципальном правительстве, говорит, что не является большим сторонником Путина, но считает, что он единственный человек, достаточно сильный, чтобы возглавлять такую большую и хаотичную страну, как Россия, даже если это означает принятие коррупции, от которой страдает Россия - одной из главных мишеней протестного движения Навального". "В моем кругу друзей никто не интересуется политикой, возможно, некоторые просто опустили руки от разочарования, - говорит он. - Но я знаю, что мне Навальный не нужен". "Поляризация между врагами и сторонниками Путина становится все более ощутимой, считает 62-летний калининградский фотограф Юрий Павлов, который начал выступать против правительства после аннексии Крыма. Экономический спад в России вынудил Павлова подрабатывать таксистом, чтобы сводить концы с концами. Во время недавней поездки двое клиентов, женщины в возрасте от 20 лет, спросили его, он за или против Путина, после того, как услышали новостной репортаж из оппозиционно настроенного источника по радио в его автомобиле. "Мы все засмеялись, - рассказывает он. - Но нас по-прежнему недостаточно, не критическая масса ... Дойдем ли мы до туда, я не знаю". * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Wall Street Journal