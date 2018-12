21 декабря 2018 г. Майкл Швирц | The New York Times Голландцы рассматривают возможность подать на Россию в суд за сбитый над Украиной авиалайнер Нидерланды рассматривают возможность подать на Россию в международный суд по вопросу об ответственности за сбитый над Украиной в 2014 году гражданский авиалайнер, в результате чего погибли 298 человек, многие из них - граждане Голландии. Об этом сообщает газета The New York Times. "В письме в Парламент страны , доставленном в четверг утром, министр иностранных дел Голландии Стеф Блок заявил, что Россия решительно отклонила все попытки начать переговоры о возможном урегулировании или компенсациях для жертв атаки, совершенной в 2014 году в отношении борта-17 авиакомпании Malaysia Airlines, и что правительство обдумывает "возможные следующие шаги", включая "передачу дела в международный суд или организацию", - говорится в публикации. "Нидерланды и Австралия, граждане которых составили большое число жертв, направили "в Россию по дипломатическим каналам несколько запросов на проведение формальных встреч по этому вопросу с целью установления правды, совершению правосудия и привлечению [виновных] к ответственности для жертв и их ближайших родственников", - указал Блок в письме, которое удалось получить The New York Times. "Дипломатические усилия, отметил он, не привели к началу переговоров "относительно ответственности России", хотя голландское правительство остается открытым для диалога, если Кремль пожелает сесть за стол переговоров", - подчеркивается в публикации. "Россия отрицает какую-либо причастность к этой атаке. Западные союзники обвиняли Кремль в попытке воспрепятствовать расследованию с помощью кибератак и кампании по дезинформации. Хотя голландские власти еще не согласовали точный план действий, это письмо - четкий показатель того, что они разочарованы позицией России", - отмечается в статье. "На любую попытку добиться правосудия через такой институт, как, например, Международный уголовный суд, уйдут годы, если не десятилетия, - пишет автор публикации, - однако сама угроза этого может спровоцировать гнев России. Когда в мае Блок впервые призвал Россию признать свою ответственность, по его словам, реакция его российского коллеги Сергея Лаврова была "довольно резкой". Источник: The New York Times