21 декабря 2020 г. Робин Макки | The Guardian Ранние люди, возможно, впадали в спячку, чтобы пережить суровые зимы "Это делают медведи. Это делают летучие мыши. Это делают даже европейские ежи. Как выясняется, что это могли делать и первые люди. По словам специалистов по ископаемым, они впадали в спячку", - пишет The Guardian. "Кости, обнаруженные в одном из самых важных в мире мест окаменелостей, позволяют предположить, что наши предки-гоминиды, возможно, справлялись с сильным холодом сотни тысяч лет назад, впадая в спячку на зиму. Ученые утверждают, что повреждения на окаменелых костях древних людей такие же, как и на костях других животных, впадающих в спячку. Это заставляет предположить, что наши предшественники справлялись с суровыми зимами того времени, замедляя свой метаболизм, и спали по несколько месяцев", - говорится в статье. "Эти выводы основаны на раскопках в пещере под названием Сима де лос уэсос Атапуэрке, недалеко от Бургоса на севере Испании. (...) Эта пещера фактически является массовым захоронением, говорят исследователи, которые нашли там тысячи зубов и элементов костей, которые, по-видимому, были сброшены туда намеренно. Эти окаменелости датируются временем более чем 400 тыс. лет назад и, вероятно, принадлежат ранним неандертальцам или их предшественникам", - передает The Guardian. "Это место является одним из самых важных палеонтологических сокровищниц на планете и дает ключевые представления о том, как развивалась эволюция человека в Европе. Но теперь исследователи столкнулись с неожиданным поворотом в этой истории. В статье, опубликованной в журнале L'Anthropologie, Хуан-Луис Арсуага, возглавлявший группу, которая первой проводила раскопки в этом месте, и Антонис Барциокас из Университета Демокрита во Фракии в Греции утверждают, что найденные там окаменелости демонстрируют сезонные вариации, что заставляет предположить, что рост костей нарушался на несколько месяцев каждого года", - сообщается в статье. "Они предполагают, что эти древние люди впадали "в метаболические состояния, которые помогали им выживать в течение длительных периодов времени в холодных условиях с ограниченными запасами пищи и достаточными запасами жировой ткани". Они впали в спячку, и это фиксируется как нарушение в развитии костей". "Исследователи признают, что эта идея "может звучать как научная фантастика", но отмечают, что так поступают многие млекопитающие (...). "Это указывает на то, что генетическая основа и физиология такого гипометаболизма могут сохраняться у многих видов млекопитающих, включая человека", - заявляют Арсуага и Барциокас. "Характер повреждений, обнаруженных в человеческих костях из пещеры Сима, согласуется с повреждениями, обнаруженными в костях впадающих в спячку млекопитающих, включая пещерных медведей. (...)" (...) Авторы рассматривают и несколько контраргументов, пишет газета. "Современные эскимосы и саамы хотя и живут в столь же суровых и холодных условиях, не впадают в спячку. Так почему же это делали люди из пещеры Сима? Ответ, полагают Арсуага и Барциокас, заключается в том, что жирная рыба и олений жир обеспечивают эскимосов и саамов пищей зимой и таким образом исключают необходимость для них впадать в спячку. Напротив, территория вокруг пещеры Сима полмиллиона лет назад не обеспечивала достаточно еды (...)", - указывает The Guardian. "Это очень интересный аргумент, и он, безусловно, вызовет дискуссии, - указал судебный антрополог Патрик Рэндольф-Куинни из Университета Нортумбрии в Ньюкасле. - Однако есть и другие объяснения вариаций, наблюдаемых в костях, найденных в Симе, и они должны быть полностью изучены, прежде чем мы сможем прийти к каким-либо реалистичным выводам. Думаю, этого еще не было проделано". (...)