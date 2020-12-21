В Китае вакцины еще не утверждены, но людей уже прививают

"(...) Китай начал кампанию вакцинации. В субботу, 19 декабря, Национальная комиссия здравоохранения (НКЗ) объявила о проведении двухэтапной вакцинации: этой зимой для наиболее уязвимых групп, и весной для населения в целом. По данным ряда СМИ, к лунному Новому году, 12 февраля 2021 года, Китай запланировал вакцинировать 50 млн человек, имеющих приоритетное право. По словам Чжэн Хунвэя, начальника отдела вакцинации в НКЗ, уже были вакцинированы более миллиона человек "из группы высокого риска" - сотрудники здравоохранения, таможни, транспорта или сферы питания - и все те, кому приходится уезжать за границу для учебы или работы. По словам чиновника, "серьезных побочных эффектов" не обнаружилось", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Иу Симон Леплатр.

"Однако такая поспешность вызывает вопросы, потому что, хотя китайские вакцины были разработаны одними из первых, лаборатории Sinovac, Sinopharm и CanSino не опубликовали никакой научной информации об их эффективности со времени второй фазы испытаний, а прошло уже более шести месяцев, и власти Китая до сих пор официально их не утвердили", - говорится в статье.

"(...) Несколько городов в провинции Чжэцзян, к югу от Шанхая, сами взяли на себя инициативу. В середине октября в Иу, среднем городе, расположенном в 350 км к югу от Шанхая, сотни людей со всего Китая каждый день выстраивались в очередь перед медицинским центром в районе Цзяндун: это был единственный центр в Китае, согласившийся принять на вакцинацию иногородних кандидатов", - отмечает журналист.

"Сегодня в центре вакцинации - кремовом здании в конце поликлиники - спокойно. Среди молодых родителей, которые приходят и уходят с малышами на руках, из здания выходят два молодых человека в толстых пуховиках, - описывает корреспондент. "По крайней мере, после вакцинации ты сможешь безопасно путешествовать", - сказал Юй Фэн своему другу. В начале 2021 года этот молодой предприниматель должен отправиться изучать связи с общественностью в Лос-Анджелес, где бушует эпидемия Covid-19".

"(...) Китайские лаборатории одними из первых разработали вакцину: CanSino, предлагающая генетически модифицированный аденовирус, запустила свои испытания на людях 16 марта, в тот же день, что и американская фирма Moderna. За этим последовали еще четыре вакцины с использованием проверенной технологии инактивированного вируса, в том числе две вакцины из лаборатории Sinopharm, которая в июне гарантировала, что ее заводы строятся "военными темпами". Однако с тех пор при проведении испытаний китайские лаборатории столкнулись с еще одной трудностью: отсутствием вируса в Китае. Благодаря строгим мерам и массовым проверкам каждый раз при повторном появлении вируса количество заражений в Китае исчисляется всего десятками случаев в день", - указывает Леплатр.

"Поэтому для проведения последней третьей фазы испытаний в реальных условиях китайские лаборатории вынуждены были наладить партнерские отношения со странами, наиболее пострадавшими от Covid-19: их примерно 15, включая Бразилию, Египет, Марокко, а также Объединенные Арабские Эмираты - первое государство, официально одобрившее вакцину Sinopharm, - пишет Le Monde. "Это усложняет ситуацию для китайских лабораторий, у которых нет ни опыта, ни знаний для проведения анализов за границей", - поясняет Цзинь Дунъян, профессор онкологии и вирусологии на медицинском факультете Гонконгского университета.

"На его взгляд, на данном этапе массовая вакцинация проблематична. "Применение вакцины в таком масштабе, в то время как третья фаза испытаний еще не завершена, мне кажется неуместным и неэтичным, - считает он. - Особенно когда нет никакой неотложной ситуации, как в Китае. Чрезвычайно важно, чтобы третья фаза испытания китайских вакцин завершилась, а регулирующие органы и научные журналы рассмотрели полученные результаты. Таковы международные стандарты". И добавляет: "Некоторые вакцины проявили свои побочные эффекты очень поздно: например, в случае вакцины от денге на Филиппинах, эффекты обнаружились после того, как она была выпущена на рынок. То же самое может произойти с вакциной от Covid-19, вероятность довольно большая".

"(...) Китайским властям следует действовать осторожно. Доверие к китайской фармацевтической промышленности пошатнулось после нескольких санитарных скандалов, последний из которых произошел в 2018 году, когда было выпущено более 250 тыс. вакцин АКДС (от дифтерии, столбняка, полиомиелита), не соответствующих стандартам. "Во время предыдущих скандалов наблюдалось опасное снижение уровня вакцинации", - вспоминает Цзинь Донъян. Как это ни парадоксально, но китайцы вышли на первое место среди групп населения, готовых к вакцинации от Covid-19, по данным исследования, проведенного в июне журналом Nature, с 88,6% положительных ответов, по сравнению с 58,9% во Франции и 54, 9% в России, стране, где отмечается наиболее сильное недоверие", - говорится в публикации.

"Речь идет о готовности получить одобренную вакцину. Это не отражает желания пройти вакцинацию препаратом, который еще не прошел третью фазу испытаний!", - возмущается Хуань Яньчжун, исследователь международных проблем здравоохранения в Совете по международным отношениям, исследовательском центре, базирующемся в Нью-Йорке. - Но с учетом мобилизационных возможностей китайского правительства, вакцинация должна состояться".

"В Иу преобладает осторожность. "Я не хочу сейчас вакцинироваться, но если они вакцинируют всех, то и я, наверное, сделаю это", - с недовольной гримасой говорит Мили, сорокалетняя продавщица на рынке Иу, которая предпочла указать только свое английское прозвище.

"Это дорого! - заявляет Сюй, еще один 33-летний торговец. За две необходимые дозы в Иу выставляется счет на общую сумму 456 юаней, то есть 57 евро. "Может, потом будет бесплатно. Во всяком случае, я не вижу никакой чрезвычайной ситуации, правительство уже хорошо контролирует вирус. В прошлом были проблемы с вакцинами, хотя это скорее исключение, но все же я предпочитаю, чтобы до меня сначала вакцинировались другие", - добавляет отец троих маленьких детей.