21 декабря 2020 г. Франсуаза Досе | Le Monde "В России журналистские расследования достигли парадоксального успеха" "(...) 14 декабря российское интернет-издание журналистских расследований The Insider в партнерстве с изданиями Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовало длинный репортаж, раскрывающий инфоомацию о слежке за Алексеем Навальным в течение нескольких лет, в результате которой в августе произошло его драматическое отравление. Эти разоблачения впечатляют точностью собранных данных, выявлением причастных к этому секретных агентов и раскрытием их образа действий. Это уже не первые разоблачения, они вписываются в выдающуюся динамику развития журналистских расследований в России за последние годы", - пишет Француаза Досе, исследователь политической социологии и специалист по России, руководитель исследований Высшей школы социальных наук (EHESS), в Le Monde. "По сути, именно Алексей Навальный популяризировал этот жанр после успеха расследований, проведенных его Фондом борьбы с коррупцией", - говорится в статье. "(...) Худшее время для СМИ и политических свобод в постсоветской России может стать лучшим временем для журналистских расследований?" - задумывается Шейла Коронель из международной ассоциации "Глобальная сеть журналистских расследований. Журналистка Елизавета Осетинская, основательница российского новостного сайта The Bell, говорит, что журналистское расследование еще никогда не было таким динамичным и качественным", - указывает автор статьи. "Фактически в стране появились новые проекты онлайн-расследований. Журналисты кодируют, сопоставляют данные и визуализируют их. Они начинают изучать тонкости метода OSINT, включающего в себя разведывательную информацию из общедоступных источников. В своих исследованиях они прибегают к данным геолокации, метаданным связи, телефонным сигналам, распознаванию лиц, используют дроны для полета над запрещенными зонами или фотографирования скрытых мест", - говорится в статье. "В этой сфере особенно отличилось издание The Insider, созданное в 2013 году журналистом-фрилансером Романом Доброхотовым. (...) Во время дела Скрипаля в Великобритании его команда провела расследование совместно с Bellingcat, чтобы установить личность двух мужчин, подозреваемых в отравлении бывшего российского двойного агента и его дочери в марте 2018 года в Солсбери (Великобритания)", - напоминает Досе. "Российские журналисты пользуются сильным международным признанием. Издание The Insider получило премию Совета Европы "За инновации в демократии" (2018 г.), Премию европейской прессы (2019 г.) и Премию свободным СМИ (2019 г.)", - говорится в публикации. "(...) Как это ни парадоксально, подобные успехи достигаются благодаря извлечению пользы из массива данных, производимых обширной цифровой сетью наблюдения, которая охватывает всю страну. Объем данных, собранных государством, предоставляет журналистам-расследователям замечательные возможности для доступа к особо богатым источникам. В Москве, как, например, объяснил журналист Андрей Захаров на онлайн-конференции в декабре, "очень легко найти, где живет человек", благодаря данным систем видеонаблюдения с распознаванием лиц". "Он также сослался на службы Wi-Fi в метро, которые отслеживают маршрут пассажира по городу. Такие данные открыты и доступны в интернете. В России их количество и разнообразие настолько велико, что это приводит к слабой защите персональных данных в этой стране, которую изобличают защитники цифровых свобод. Слабая защита, связанная с отсутствием правил управления данными, предоставляет множество возможностей для журналистов-расследователей", - анализирует Досе. "Конечно, разоблачение надзора оказывается опасным предприятием для самих журналистов. Издания, проводящие расследования, подвергаются нападкам со стороны государственных и проправительственных СМИ. Против них пишут статьи, направленные на их дискредитацию. Их международное сотрудничество рассматривается как иностранное вмешательство. Так, еженедельная Экспресс-газета утверждает, что The Insider контролируется "спецслужбами Запада", - отмечает автор публикации. - Федеральное агентство новостей Riafan.ru, имеющее мрачную репутацию, представляет The Insider как распространителя "фейка", оправдывающего терроризм в России и стремящегося дестабилизировать внутреннюю обстановку. (...) 5 декабря 2017 года Минюст России признал The Insider иностранным агентом". "Очутившись между доступом к данным и прямыми угрозами, российские журналисты-расследователи тестируют границы допустимого и запрещенного в российском публичном пространстве и демонстрируют свою техническую ловкость ради того, чтобы изменить баланс цифровых сил и, рискуя своей собственной безопасностью, обернуть надзор против самих надзирателей", - резюмирует Франсуаза Досе. Источник: Le Monde