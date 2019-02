21 февраля 2019 г. Сара Нэптон | The Telegraph Лесбиянки чаще имеют лишний вес: эксперты нашли взаимосвязь между сексуальной ориентацией и здоровьем "Лесбиянки и женщины-бисексуалы чаще имеют избыточный вес по сравнению с гетеросексуальными женщинами, - сообщает The Telegraph. - Ученые впервые отследили такую взаимосвязь и теперь, по словам экспертов, сексуальную ориентацию следует рассматривать как фактор риска для здоровья". "Команда ученых Университета Восточной Англии проанализировала данные 12 национальных британских исследований в области здравоохранения, охвативших более 93 тыс. человек, в рамках которых в числе прочего измерялся индекс массы тела (ИМТ), а также фиксировалась сексуальная ориентация. Ученые обнаружили поразительную взаимосвязь между весом и ориентацией", - сообщает газета. У женщин гомосексуальная ориентация повышает риск избыточного веса на 41%, а общий риск для здоровья увеличивается на 14%. (...) Среди женщин бисексуальной ориентации женщин с избыточным весом или ожирением на 24% больше, чем среди гетеросексуальных женщин. В то же время для мужчин ситуация складывается прямо наоборот: мужчины-геи в три раза чаще имеют недостаточный вес. "Это открытие вселяет тревогу, потому что избыточный вес и ожирение - это известные факторы, влияющие на ряд состояний, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульт, рак и раннюю смерть, - заявила доктор Джоанна Семльен, ведущий исследователь из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии. - В свою очередь, мужчины-геи и бисексуалы с большей вероятностью, чем гетеросексуальные мужчины, имеют недостаточны вес, и появляется все больше свидетельств, говорящих о том, что недостаточный вес тоже связан с рядом проблем со здоровьем, включая преждевременную смерть". "Согласно последним цифрам Службы национальной статистики, процент людей, относящих себя к лесбиянкам, геям и бисексуалам, в настоящий момент составляет 2% населения Великобритании, хотя министерство финансов дает цифру 6% (или 3,6 млн человек). "По словам исследователей, неясно, что стоит за повышенным риском, однако они указывают, что люди гомосексуальной ориентации в большей степени подвержены социальному стрессу и ведут менее здоровый образ жизни", - передает The Telegraph, добавляя, что об исследовании сообщает издание The Journal of Public Health. Источник: The Telegraph