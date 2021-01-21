Противоречивая судьба российской вакцины "Спутник V"

"(...) Стартовавшая первой с помощью объявления Владимира Путина о ее создании в августе 2020 года российская вакцина против SARS-CoV-2, которую глава Кремля расхваливает как "лучшую в мире", вынуждена бороться за свое признание. Вакцина "Спутник V" - название со ссылкой на первый советский спутник, отправленный в космос, и буквой V, означающей символ победы - пока что принята на вооружение лишь горсткой развивающихся стран, которых привлекает ее стоимость - менее 10 долларов (около 8,30 евро) за дозу; для защиты нужно ввести две дозы, как в случае с ее западными конкурентами, - и сохранить тесные связи с Кремлем", - пишет Le Monde.

"Первым иностранным государством, одобрившим российскую вакцину на своей территории, стала Белоруссия. К ней присоединились Аргентина, Венесуэла, Боливия, Алжир, Гвинея, Сербия и даже Палестина. Ожидается, что Казахстан 1 февраля начнет вакцинацию части населения после получения первой небольшой поставки в 20 тыс. доз. К этим рядам, возможно, присоединятся Туркменистан и Никарагуа. Однако подобный результат оказался намного ниже ожидаемого, когда в начале декабря 2020 года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН 55 стран зарегистрировались для презентации вакцины посредством видеоконференции", - указывают авторы статьи Изабель Мандро и Сафия Аяче.

"В российских верхах не стали подавать личный пример. На сегодняшний день 68-летний Владимир Путин не получил никаких инъекций, по крайней мере, официально, несмотря на его собственный наказ от 13 января начать "массовую вакцинацию" в России. "Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает", - сказал он тогда. Глава Кремля объявил, что одной из его дочерей сделали прививку, но никаких снимков обнародовано не было. А из российских официальных лиц вакцинацию прошли только министр обороны Сергей Шойгу и депутат-ультранационалист Владимир Жириновский", - говорится в публикации.

"(...) Вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), созданного в 2011 году для инвестирования в быстрорастущие сектора деятельности, в реальных условиях страдает от скорости своей разработки. Ее одобрение российскими властями еще до публикации научных данных и после ограниченного тестирования подорвало доверие к ней. Нужно было все сделать быстро, поскольку Владимир Путин прежде всего видел в этом мощный геополитический инструмент для конкуренции с Западом. В результате распространение вакцины "Спутник V" в первую очередь следует кривой влияния кремлевских сетей", - отмечают журналистки.

"(...) Алжир предпочел российскую вакцину из-за тесных связей между двумя странами. Но для того, чтобы все ускорилось, в декабре 2020 года потребовалось четкое указание от президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Кампания вакцинации, как ожидается, начнется к концу января, и будет ориентирована на медицинских работников, пожилых людей, хронических больных и сотрудников стратегических секторов, включая вооруженные силы и службы безопасности. В качестве своего первого распоряжения правительство Алжира выделило ассигнования в 1,5 млрд динаров (9,3 миллиона евро) из 20 млрд динаров, которые власти планируют выделить для вакцинации населения", - указывают авторы статьи.

"Таким образом, Алжир стал первой африканской столицей, зарегистрировавшей "Спутник V", после подписания контракта на приобретение первой партии из 500 тыс. доз. "Это суверенный выбор. Алжир дал свое одобрение с учетом научных данных", - заверяет президент Национального совета алжирского ордена врачей и член научного комитета по мониторингу развития СOVID-19 Мохамед Беккат Беркани".

"(...) Использование российской вакцины оправдывается условиями ее хранения и консервации, более приспособленными к алжирским возможностям, а также ее доступностью, в то время как возникает напряженность с поставками вакцин, - указывает издание. "Если вы захотите купить вакцину Pfizer, вам ее доставят через шесть месяцев, несмотря на то, что необходимо начинать вакцинацию. Это важно, потому что коллективный иммунитет вырабатывается только после нескольких месяцев вакцинации, а 40 миллионов жителей нельзя вакцинировать за две недели", - подчеркивает доктор Беккат Беркани".

"(...) К тому же Китай не собирается уступать в прямой конкуренции со "Спутником V", его собственные вакцины развивающимся странам продаются по льготным ценам или даже отдаются безвозмездно, как в Камбодже. Особенно сильным было разочарование российской стороны после того, как бразильское Национальное агентство по санитарному надзору 17 января приняло решение одобрить экстренное использование британской вакцины AstraZeneca и китайской вакцины CoronaVac", - пишет Le Monde.

"(...) Москва уверяет, что для расширения "аудитории" своей вакцины она "скоро" будет производиться в 7 странах. Вооружившись этим последним аргументом, Россия в среду 20 января направила в ЕС заявление о регистрации вакцины "Спутник V", в надежде прорвать оборону, - отмечает Le Monde. - По данным Российского фонда прямых инвестиций, который занимается ее разработкой, была подана заявка в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), и были предоставлены необходимые документы, такие как промежуточные результаты продолжающихся клинических испытаний фазы 3, - говорится в публикации. - "Это широкомасштабный процесс, цель которого - получить разрешение на использование вакцины в ЕС", - сказал его представитель. EMA, со своей стороны, просто ознакомилось с заявкой, указав, что оно "сообщит, когда начнется процесс постепенной экспертизы".