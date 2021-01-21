Симпатизант Путина

"В четких словах не было недостатка. "Совершенно непостижимым" назвал арест Алексея Навального после его возвращения из Германии министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. "Неприемлемым и противоправным" назвал его глава "зеленых" Роберт Хабек. Руководитель партии СвДП Кристиан Линднер заявил о "показательном процессе". Российское руководство "цинично меняет местами преступников и жертв", посетовала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В начале недели ведущие представители партий очень быстро выступили с заявлениями, чтобы гневно осудить то, как обращаются с Навальным, ставшим жертвой отравления, на его родине. Промолчал лишь один: даже спустя несколько дней ни слова об аресте и поспешном осуждении Навального не слышно от Армина Лашета, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, избранного в конце недели председателем партии ХДС", - указывает журналист Даниэль Бресслер.

"Почему Лашет не осудил арест Навального?", - задается вопросом и Омид Нурипур, спикер "зеленых" в бундестаге по вопросам внешней политики. "Чем Армин Лашет пренебрегает годами, так это открытой критикой военных преступлений России и обращения в России с такими оппозиционерами, как Алексей Навальный. Тот, кто так избирательно относится к Кремлю, вряд ли сможет сплотить Европу", - заявил он в разговоре с Süddeutsche Zeitung".

При этом новый глава ХДС и возможный кандидат на должность канцлера Германии сравнительно часто высказывался по вопросам международной политики - в том числе и когда речь шла о России. "Впрочем, в некоторых случаях, по мнению его критиков, ему лучше следовало бы помолчать", - пишет издание.

"Так, в 2018 году Лашет высказал свое мнение, когда речь шла о санкциях против России в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери ядом нервно-паралитического действия "Новичок", который позднее был использован и против Навального. "Если почти все государства НАТО принуждаются к солидарности, разве не должно быть неопровержимых доказательств?", - спросил тогда Лашет. "К России можно относиться как угодно, но, изучая международное право, я усвоил другое поведение государств", - написал он в Twitter".

"Также и в других случаях Лашет удивлял тем, с каким пониманием он относится к поведению России, что принесло ему репутацию "симпатизанта Путина". "Демонизация" Владимира Путина - это "не политика, а алиби, прикрывающее ее отсутствие", критиковал Лашет в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма. В немецкой общественности, по его словам, "пользуется спросом антипутинский популизм".

"В отличие от своих соперников Норберта Реттгена и Фридриха Мерца, Лашет также опровергнул всякую связь между спорным трубопроводом "Северный поток-2" и делом Навального. При этом в случае с Сирией Лашет гораздо чаще сетовал на роль США, чем на роль России. В 2014 году он и вовсе обвинил американцев в сотрудничестве с террористической группировкой "Исламское государство"* против режима", - указывает издание.

При этом, как подчеркивает заместитель главы фракции СвДП в бундестаге Александр граф Ламбсдорфф, Лашет - вовсе не новичок во внешней политике. "Будучи депутатом Европарламента с 1999 по 2005 год, он отвечал, например, за отношения с ООН", - передает Süddeutsche Zeitung.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ