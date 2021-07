21 июля 2021 г. Джонатан Уоттс | The Guardian "Аэропокалипсис" ударил по сибирскому городу на фоне того, как аномальная жара провоцирует лесные пожары "Аномальная жара в одном из самых холодных регионов мира спровоцировала лесные пожары и создала для сибирского города Якутск угрозу "аэропокалипсиса", окутывая его густым токсичным дымом, сообщают службы мониторинга атмосферы. Предполагается, что высокие уровни твердых частиц и, возможно, также химических веществ, включая озон, бензол и цианистый водород, могут сделать это одним из самых страшных в мире событий, загрязняющих воздух", - передает The Guardian. "Местные власти предупредили 320 тыс. жителей, чтобы они не выходили из дома, чтобы не вдыхать дым от пожаров, которые вот-вот побьют прошлогодние рекорды. Аналитики спутниковых данных говорят, что региональный уровень в PM2,5 - мелких частиц, которые могут попасть в кровоток и повредить органы человека - в последние дни превысил 1000 микрограммов на кубический метр, что более чем в 40 раз превышает рекомендуемые нормы безопасности Всемирной организации здравоохранения". "Во вторник датчики качества воздуха в Якутске зафиксировали уровень PM 2,5 в 395 микрограммов. Это попадает в крайнюю категорию "аэропокалипсиса", который определяется как непосредственное и тяжелое воздействие на всех. В российских аккаунтах в социальных сетях представлены изображения показаний, которые более чем в 17 раз хуже, чем в среднем даже в самых загрязненных городах Индии и Китая", - отмечается в статье. "Ученые считают, что важным фактором является дестабилизация климата, вызванное деятельностью человека. Якутск, столица северо-восточной республики Саха (также известной как Якутия), является самым холодным зимним городом на планете, но из-за глобального потепления летние температуры здесь повышаются как минимум в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. В прошлом году во время необычно продолжительной аномальной жары в Сибири температура оставалась более чем на 5 C выше средней с января по июнь, что привело к таянию вечной мерзлоты, обрушению зданий и необычно раннему и интенсивному началу сезона лесных пожаров. Ученые заявили, что вероятность этого повысилась в 600 раз из-за выхлопных газов, промышленных выбросов, вырубки лесов и других видов деятельности человека", - напоминает газета. "Эта тенденция возобновилась этой весной, раньше, чем обычно, и немного южнее, чем в прошлом году, рядом с более густонаселенными районами, такими как Якутск. Большая часть окружающей территории представляет собой густой таежный лес, который легче воспламеняется в жаркую и сухую погоду. (..) Несмотря на усилия, которые называют самой крупной операцией по тушению пожаров в регионе со времен распада Советского Союза, бушуют десятки очагов пожаров, не поддающихся контролю", - пишет издание. (...) "На основании спутниковых наблюдений европейская Служба мониторинга атмосферы Коперника сообщила, что с 1 июня в результате лесных пожаров в Республике Саха было выброшено 65 мегатонн углерода, что намного выше среднего показателя за 2003-2020 годы (...)", - говорится в статье. (...) "Алексей Ярошенко, глава лесного отдела Greenрeace России, сказал, что плохое управление лесным хозяйством, слабое регулирование и сокращение бюджета усугубили риски возникновения пожаров. "На протяжении многих лет пропаганда заставляла людей думать, что климатический кризис - это фикция, а если не фикция, то он идет только на пользу России, так как там станет теплее и комфортнее. Сейчас ситуация начинает меняться", - написал он в электронном письме. "Постепенно люди начинают понимать, что климат действительно меняется, и последствия действительно катастрофические. Но большая часть общества и большинство политиков все еще очень далеки от понимания реальных масштабов проблемы". Источник: The Guardian