21 июля 2021 г. Мориц Кох | Handelsblatt В споре Германии и США вокруг газопровода приближается компромисс "Проблемы вокруг "Северного потока-2" существуют уже несколько лет - и теперь намечается сделка. Газопровод будет построен, негативные последствия для Украины будут смягчены", - пишет немецкое издание Handelsblatt. "В последние недели обе стороны неуклонно сближались, - отмечает журналист Мориц Кох. -Берлин и Вашингтон усердно обменивались документами, и с точки зрения США немцы вели себя "конструктивно". "В центре обсуждений - предоставление Германией помощи Украине. Взамен США гарантируют отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее немецкого руководителя Маттиаса Варнига", - передает издание. "Пока эти санкции только приостановлены, и это решение Вашингтон может отменить в любой момент. Результатом сделки станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", при этом негативные геополитические последствия проекта будут смягчены". "По данным издания The Wall Street Journal, соглашение может быть достигнуто уже сегодня, в среду. Американская газета ссылается на источники в США. Кроме того, The Wall Street Journal ссылается на некий компромисс, состоящий из четырех пунктов", - говорится в статье. "Прежде всего восточноевропейские страны видят в газопроводе угрозу, особенно это касается Украины. (...) Правительство Германии хочет принять во внимание опасения по поводу безопасности и готово расширить поддержку, которую оно оказывало Киеву до сих пор. Цель - помочь Украине стать партнером в европейской энергетической трансформации. Американцы тоже хотят принять в этом более активное участие". "The Wall Street Journal сообщает, что компромисс, среди прочего, предусматривает, что Германия и США инвестируют 50 млн долларов в развитие возобновляемых источников энергии на Украине". "Кроме того, Германия будет поддерживать переговоры по энергетике в рамках "Инициативы трех морей", инициативы по укреплению центральноевропейского сотрудничества, в частности, в области энергетической политики. По данным американской газеты, планируется также обеспечить, чтобы Украина получала плату за транзит газа, поставляемого из России". "В случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве оружия против Украины, правительство Германии готово принять контрмеры, подробности которых не сообщаются. США также оставили за собой право ввести санкции, если Россия будет использовать энергоснабжение в качестве средства давления", - отмечает Handelsblatt. "В прошлом правительство Германии всегда указывало на то, что оно добилось от российского правительства согласия продолжать транзит газа через Украину до 2024 года, несмотря на наличие "Северного потока-2". Но теперь ясно, что этого недостаточно. При поддержке США Зеленский настаивает на долгосрочных и более надежных гарантиях от Москвы. По данным Bloomberg, правительство Германии хочет взять на себя обязательство приложить усилия для продления транзитного контракта на срок до десяти лет". "Впрочем, Зеленский также знает, что в будущем Украине нужна новая экономическая модель. Золотые годы транзита газа, от которого страна до сих пор получала значительную часть своих доходов, закончились. (...) "Важно сделать Украине предложение на время, которое наступит после отказа от ископаемого топлива", - говорит Нильс Шмид, спикер партии СДПГ в бундестаге по вопросам внешней политики. При этом, по его словам, основательность должна превалировать над скоростью. Большим препятствием является коррупция на Украине, проблема, с которой правительство в Киеве до сих пор не может справиться", - указывает издание. "С помощью сделки по "Северному потоку-2" правительство США надеется умиротворить своих внутренних критиков. Газопровод вызывает жесткое межпартийное сопротивление в Конгрессе. Это создаст серьезные проблемы для администрации, даже в ее собственном политическом лагере, если окажется, что Байден уступает Меркель и подчиняет интересы безопасности Украины желанию восстановить отношения с Германией, которые были испорчены его предшественником Дональдом Трампом". "Байден тоже считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы, но отношения с ФРГ для него важнее, чем остановка газопровода, особенно потому, что он надеется привлечь Берлин в международный альянс против все более агрессивного стремления Китая к власти", - резюмирует Handelsblatt. Источник: Handelsblatt