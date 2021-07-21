США призывают Украину помалкивать о российском трубопроводе

"В разгар напряженных переговоров с Берлином по поводу вызывающего споры трубопровода из России в Германию администрация Байдена просит дружественную страну помалкивать о ее яростной оппозиции. И Украине это не нравится", - пишет Politico.

"Американские чиновники просигнализировали, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией. В то же время официальные лица администрации закулисно призвали своих украинских коллег воздержаться от критики грядущего соглашения с Германией, касающегося трубопровода, по словам четырех человек, знакомых с разговорами", - говорится в статье.

"По словам этих источников, официальные лица США указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Чиновники также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии. Высокопоставленный чиновник администрации оспорил это сообщение, отметив, что в ситуации больше нюансов, но отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц США с их украинскими коллегами", - передает издание.

"Американские переговорщики и дипломаты (...) пытаются смягчить Украину, ключевого регионального партнера, который потеряет больше всего от окончательного завершения строительства трубопровода - и восстановить подпорченные отношения США с Германией, которая поддерживает трубопровод. (...) В ходе продолжающихся переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить связанные с трубопроводом риски для Украины и для европейской энергетической безопасности, сообщил Politico вышеупомянутый чиновник. Американские и немецкие официальные лица ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину, добавил этот чиновник. Они ищут способы уменьшить ущерб, который это нанесет молодой демократии".

(...) "Позиция администрации расходится с позицией большей части Конгресса, а также с правительством Украины и другими восточноевропейскими союзниками, которые давно считают, что вмешательство США все еще может заблокировать завершение строительства газопровода, который почти завершен, - констатирует газета. - Четыре человека, знакомые с ситуацией, в том числе источник в Конгрессе, обладающий непосредственными знаниями, описали динамику на условиях анонимности при обсуждении деликатных вопросов".

(...) "Давление американских чиновников на украинские власти с целью воздержания от критики по поводу окончательной сделки между американцами и немцами натолкнется на значительное сопротивление. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена прояви волю к их применению на этапах строительства и сертификации. По словам этого человека, Киев по-прежнему категорически против этого проекта", - указывает Politico.

"Между тем, администрация Байдена назначила Зеленскому дату встречи в Белом доме с президентом позднее этим летом, сообщил высокопоставленный представитель администрации".

"Критики грядущей сделки между США и Германией по трубопроводу говорят, что он будет служить главным образом интересам России и нанесет ущерб отношениям между Вашингтоном и Киевом. "То, что Россия получает огромное вознаграждение, а Украину бичуют из-за критики, несбалансированно и несправедливо", - считает Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики. "Стопроцентная правда, что если бы это сделал Трамп", все сошли бы с ума, добавила она.

(...) "Дерек Чоллет, советник госсекретаря США Энтони Блинкена, на этой неделе посещает Киев, чтобы заручиться поддержкой Украины. Он также останавливается в Польше, где США недавно подписали соглашение об энергетической безопасности на сумму в миллиарды долларов, чтобы попытаться подавить критику со стороны других стран региона (...)", - говорится в статье.

(...) "Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам политики в отношении Украины, усомнилась в том, является ли торг по трубопроводу с союзниками и партнерами действительно наилучшим использованием времени администрации. "Это самая безумная сделка, о которой можно говорить в настоящее время, - заявила она Politico. - Нет большего кризиса, чем глобальное изменение климата, поэтому разбираться с таким ретроградным соглашением - безумие".

В написании статьи приняла участие Америка Эрнандес