21 июня 2019 г. Марк Галеотти | The Guardian Запад считает, что Путин - главный шпион России. Но не контролируют ли его шпионы? "Владимир Путин будет надеяться, что освобождение российского журналиста-расследователя Ивана Голунова в ответ на беспрецедентную кампанию публичных протестов продемонстрирует его репутацию "доброго царя", желающего и способного защитить своих подданных от излишеств российских служб безопасности и полиции. (...)", - пишет на страницах британской газеты The Guardian Марк Галеотти, автор книги "Нам нужно поговорить о Путине", почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Калифорнийском университете и старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Великобритании. "Но большинство россиян слишком хорошо понимают, что подобные случаи являются признаком той степени, в какой Путин позволяет спецслужбам хищничать и проводить гонения как им заблагорассудится. Когда-то считавшиеся его величайшими союзниками таинственные силовики (...) все больше представляются самой большой проблемой Путина", - пишет Галеотти, отмечая, что ежегодный Петербургский международный экономический форум, проходивший в начале этого месяца и призванный продемонстрировать возможности для инвестиций в Россию, преследовал призрак американского бизнесмена Майкла Калви, который был арестован которого в начале этого года, как полагают после жалобы его делового в ФСБ. "Между тем череда зачастую плохо продуманных предприятий - от вмешательства на Донбассе в 2014 году и вмешательства в выборы в США 2016 года до неудачной попытки покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году - привела к тому, что Россия оказалась под санкциями, альянс НАТО воссоединился, Европа перевооружается, а российская политика США стала жестче, чем когда-либо после распада Советского Союза", - отмечается в статье. "От гонений до авантюризма, большинство этих действий исходит не от Путина, а от других источников: от сообщества безопасности и разведки, а также от их друзей, клиентов и партнеров в бизнесе и политике. Босс может утвердить в частности, их международные похождения, но стоит задуматься, насколько он позволяет себе быть ведомым ими", - пишет Галеотти. "Самый губительный и распространенный из мифов о Путине, в которые верит Запад - это вера в личность российского президента как непревзойденного агента и шпиона. Ясно то, что мы серьезно недопонимаем отношения Путина с его собственными разведывательными службами. Вместо того, чтобы быть главным шпионом, он скорее "фанат шпионов", которого слишком легко ведут не тем путем и вводят в заблуждение его шпионы. (...) Он покинул КГБ как раз перед тем, как он был официально распущен, но все еще чувствует сильную эмоциональную связь с так называемыми чекистами (...),полагаясь на их поддержку и взамен предоставляя им значительную свободу шпионить, наживаться и притеснять безнаказанно. Многие из его ближайших союзников являются ветеранами КГБ и организаций-преемников, и хотя не он выдумал фразу "Нет такого понятия, как бывший офицер КГБ", он, безусловно, согласен с ней", - отмечается в статье. Как пишет Галеотти, обычно Путин начинает свой рабочий день с трех документов - отчета ФСБ о внутренней обстановке, отчета Службы внешней разведки (СВР) о событиях в мире и отчета Федеральной службы охраны (ФСО, о том, что происходит среди российской элиты. "Другими словами, его первое и главное введение в каждый день проводят шпионы", - говорится в статье. "Как и многие авторитарные лидеры, Путин со временем закрыл свой разум и сузил круг своих советников и доверенных лиц до людей, которые разделяют его предрассудки и не делают ничего, чтобы ставить под сомнение его предположения. Как сказал мне один бывший российский шпион, спецслужбы узнали, что "нельзя приносить плохие новости на стол царю". "Таким образом, все они состязаются за то, чтобы сказать Путину не то, что ему нужно услышать, а то, что, по их мнению, он хочет услышать, чтобы заверить его, что все идет хорошо. Более того, они соревнуются, чтобы удержать его внимание и завоевать его благосклонность с помощью порочного круга растущих претензий и теорий заговора. (...) Вмешательство в выборы в США едва ли было единственной внешне иррациональной активностью, исходящей или, по крайней мере, санкционированной Кремлем. Например, вмешательство на юго-востоке Украины не только не достигло своей цели - заставить Киев принять гегемонию Москвы, но и стимулировало украинское национальное самосознание. Вместо того, чтобы рассматривать эти действия как прихоть своенравного и потакающего своим желаниям автократа, правда, скорее, заключается в том, что они показывают, как рациональный (хотя и безжалостный) лидер может проводить опасную и глупую политику, когда ему дают ложную информацию. (...) Какой бы ни была причина, Путин, человек, который, вопреки независимого имиджу мачо, на самом деле скорее не склонен к риску, похоже, рискует все больше и дает агентам и шпионам еще большую свободу действий. Они никоим образом не контролируют Кремль, но если они могут определять, как их босс видит и понимает мир, им это не нужно", - подчеркивается в статье. "Для внешнего мира реальная опасность заключается именно в этом, а не в параноидальных опасениях, что Путин хочет восстановить СССР или вторгнуться в Европу. Как признался мне один разочарованный российский экс-дипломат: "Самое страшное в нашей стране сегодня - это то, как умные люди могут делать глупые вещи, если они не осознают, что у них есть выбор". От разрушения инвестиционного климата до проведения необъявленных войн за границей, вопрос в том, мешают ли Путину эти шпионы осознать, что у него есть выбор", - заключает автор публикации. Источник: The Guardian