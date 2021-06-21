Президент Германии: "Для нас, немцев, память остается долгом"

"В 80-ю годовщину вторжения в Советский Союз федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев более активно, осознанно и подробно вспомнить эту войну и связанные с ней преступления. Штайнмайер сказал об этом во время акции памяти в берлинском Карлсхорсте, там, где в мае 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Штайнмайер заявил, что 22 июня 1941 года началась "радикализация войны и превращение ее в безумие тотального уничтожения". С самого первого дня наступление немцев было продиктовано ненавистью, "антисемитизмом и антибольшевизмом, расизмом, направленным против славянских и азиатских народов Советского Союза". 27 млн человек национал-социалистическая Германия "убила, истребила, забила до смерти, уморила голодом, замучила до смерти подневольным трудом", 14 млн из них были мирными жителями. Немцы слишком долго не принимали историю преступлений в Восточной Европе, "настало время исправить это", сказал президент ФРГ".

"В своей речи Штайнмайер не ограничил ответственность за войну на уничтожение только национал-социализмом. Он заявил, что "преступная захватническая война носила форму вермахта". И в ее зверствах есть и доля вины солдат вермахта. Он добавил: "Нам, немцам, потребовалось много, слишком много времени, чтобы признаться самим себе в этом факте". Как бы трудно это ни было, об этом времени необходимо помнить: "Память об этом аде, об абсолютной вражде и обесчеловечивании других - память об этом остается долгом для нас, немцев, и предостережением для всего мира", - сказал Штайнмайер".

"Федеральный президент также привел примеры того, как в будущем можно углубить память об этом "немецком варварстве", которое опустошило континент и впоследствии разделило мир. Он вспомнил места, где были совершены преступления или прошли страшные сражения, но о которых никто в этой стране не помнит. Федеральный президент спросил: "Кто в Германии знает о Малом Тростенце под Минском, где в 1942-1944 годах было убито не менее 60 тыс. человек? Или деревеньку Хатынь, которую летом 1943 года сравняли с землей и где были убиты все жители, половина из них дети? Кто знает о Корюковке на севере Украины, где за два дня жертвами самой крупной и жестокой карательной акции Второй мировой войны стали 6,7 тыс. мужчин, женщин и детей?".

"Штайнмайер вспомнил и о расположенном недалеко от Москвы городе Ржеве, где в нескончаемом сражении Красная Армия потеряла более миллиона убитых и раненых, и спросил о маленьком городке Мизоч, у ворот которого за один-единственный день были расстреляны все еврейские жители", - передает издание.

"Федеральный президент указал, что преступления и бесчеловечные деяния тех лет не были результатом спонтанной жестокости, а следовали рассчитанным планам и приказам. Вся европейская часть Советского Союза, целые области сегодняшних Украины и Белоруссии, должны были быть "зачищены" на основе этих приказов и подготовлены для немецкой колонизации. Советских военнопленных лишили права быть людьми".

"В качестве одной из причин своего призыва укрепить память о событиях тех дней федеральный президент назвал их последствия: "Преступления, совершенные немцами в этой войне, лежат на нас тяжелым грузом. На потомках погибших и на нас. По сей день. Тяжелым грузом лежит на нас тот факт, что именно наши отцы, деды, прадеды вели эту войну, были причастны к этим преступлениям", - говорится в статье.

"Только те, кто научится видеть следы прошлого в настоящем, смогут "внести вклад в будущее, где будут избегать войн, отвергать тиранию и обеспечивать мирное сосуществование в условиях свободы". Федеральный президент заявил, что память о наполненной страданиями истории может все чаще становиться источником отчуждения. (...) "История не должна статья оружием", - подчеркнул он".

"Посол Украины в Германии Андрей Мельник не участвовал в памятном мероприятии в Карлсхорсте, заявив, что не может присутствовать на таком мероприятии вместе с дипломатическим представителем Кремля. Штайнмайер сказал, что место капитуляции - это место памяти: "При всех политических разногласиях, при всех необходимых спорах о свободе, демократии и безопасности, должно быть место для памяти. Поэтому сегодня я здесь", - передает его слова FAZ.