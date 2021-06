21 июня 2021 г. Росс Доутэт | The New York Times "Странная смерть либеральной русофобии" "В августе прошлого года я предсказывал, что поражение Дональда Трампа на выборах побудит многих политиков-республиканцев принять мантру Дона Дрейпера из "Безумцев", его объяснение того, как легко похоронить неудобный кусок собственного прошлого: "Этого никогда не происходило. Вы будете шокированы тем, насколько этого никогда не происходило" . Со всей определенностью можно увидеть, как в эти дни работает метод Дрейпера в крыле Республиканской партии "давайте просто не будем говорить о Трампе". Но что не менее поразительно, так это то, что либералы тоже его практикуют. На этой неделе, например, Джо Байден провел саммит с Владимиром Путиным - банальное событие в контексте прошлых демократических администраций, но примечательное в контексте мира, каким его интерпретировало либеральное Сопротивление с 2016 по 2020 год", - пишет на страницах The New York Times обозреватель Росс Доутэт. "В этом мире Путин был фигурой необычайной угрозы, лидером авторитарного возрождения, чьи щупальца простирались повсюду, от "Брекзита" до Национальной стрелковой ассоциации США. Он взломал американскую демократию, поместил агента влияния в Белый дом, засеял интернет дезинформацией, назначил вознаграждения за головы наших солдат в Афганистане, распространил власть России по всему Ближнему Востоку и пригрозил Восточной Европе вторжением или подрывной деятельностью. В этой атмосфере всякому слуху о вероломстве России верили заранее, и защита либеральной демократии требовала признания того, что мы были втянуты в холодную войну 2.0", - говорится в статье. "И вот появляется Байден, который делает шаги в рамках политики в отношении России, которые по сути являются примирительными - замораживание пакета военной помощи Украине, прекращение санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2", связывающего Германию с Россией, возвращение послов - и устраивает саммит, который вполне оправданно может расценивается как скромный пропагандистский переворот в пользу Путина. И внезапно почти все хотят вести себя так, как будто трамповских лет никогда не было: не только республиканцы обвиняют Байдена в мягком отношении к Москве, но и демократы, по-видимому, решили, что это нормально - предоставлять уступки, возможности для совместного фото и обещания "стабильности" режиму, который еще вчера был великим реакционным врагом, величайшей угрозой либеральному порядку", - отмечает обозреватель. "Но на самом деле это не колонка о либеральной амнезии или лицемерии. Это колонка о мудрости администрации Байдена в признании того, что некоторые истерии эпохи Трампа внутри ее партии можно безопасно отправить на покой. (...) Истерия в отношении России была паранойей центра, чрезмерной реакцией истеблишмента, поэтому примечательно видеть, что Байден и его команда также держатся от нее подальше", - пишет автор публикации. "В данном случае Белый дом, кажется, понимает, что некоторые элементы внешней политики Трампа заслуживают сохранения: не сомнительные деловые связи (ну, в зависимости от того, где появится Хантер Байден) и странная любовь к диктаторам, а общая идею внешней политики США, переориентированной с Европы и Ближнего Востока и реорганизованной для сдерживания угрозы Китая, с оставленными позади фантазиями конца 1990-х о неумолимом расширении либерального порядка. Эта переориентация не требует дружбы с Путиным, что было бы морально нежелательно и стратегически маловероятно. Но она требует относиться к политике в отношении России в первую очередь как к обращению со слабым и, следовательно, сеющим смуту конкурентом, а не как к грандиозному крестовому походу против геополитического противника номер один. Отсюда саммит и его разговоры о "стратегической стабильности", отсюда и примирительные шаги, которые, если бы их предпринял Трамп, каждый час освещали бы на MSNBC", - утверждает Доутэт. - (...) Но Байден стар, и его избиратели не обладают сильным влиянием среди молодых кадров партии и будущих элит (...). Таким образом, для долгосрочной перспективы либерализма этому президенту недостаточно избегать смеси воук-активизма и русофобии, которая стала организационными теориями его партии в эпоху Трампа. Ему нужно будет утвердить байденизм как нечто связное само по себе, с собственными молодыми приверженцами и последовательной теорией мира. В противном случае эта возможность исчезнет, подавление ослабнет, и истерия, которую оппортунистически забыли, вероятно, вернется". Источник: The New York Times