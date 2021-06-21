Россию настигла пандемия, и она прибегает к радикальным мерам - после месяцев беспечности

"В Москве за короткий промежуток времени резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Мэр фактически вводит обязательную вакцинацию. Но это ничего не изменит в недоверии к государству", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Covid-19 неожиданно снова стал в России главной темой. Для большой части населения это весьма неожиданно. Ведь в течение нескольких месяцев создавалось впечатление, что страна и ее население оказались в числе счастливчиков - без свирепствующей пандемии и соответствующих ограничений в повседневной жизни", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"В пятницу Москва, город с населением 13 млн человек, зафиксировала 9056 положительных тестов на коронавирус за один день и сообщила о самом большом ежедневном росте числа новых заражений с начала пандемии. (...) У резкого и сурового наступления реальности есть несколько причин. Весной количество заражений в течение некоторого времени стабилизировалось на относительно высоком уровне. С мая оно неуклонно растет. При этом появившиеся в других странах мутации вируса почти не становились предметом публичного обсуждения", - говорится в статье.

"Широко распространено ощущение, что в целом пандемия закончилась. При этом официальные данные о заболеваемости никогда не отражали реальность. Миллионы россиян, вероятно, переболели коронавирусом, так и не попав в статистику. О высокой избыточной смертности с начала эпидемии - а это почти полмиллиона человек - молчат, хотя она объясняется Covid-19", - полагает издание.

"В качестве причины спокойствия мэр Москвы Сергей Собянин, Кремль и правительство постоянно называли успешно работающую систему здравоохранения и наличие собственных вакцин. (...) Но в плане вакцинации Россия топчется на месте. Скептическое отношение населения к "Спутнику V" обратно пропорционально энтузиазму, с которым представители государства восхваляют вакцину. Невероятно распространены страх перед опасными побочными эффектами, такими как тромбоз и бесплодие, и даже слухи о генетических изменениях и вживлении чипов, особенно среди молодежи", - пишет NZZ.

"Многие также настаивают на том, что вирус Sars-CoV-2 неопасен или вовсе является мифом, а если он их и поразит, то их защитит здоровое питание. На самом деле ввиду отсутствия данных о вакцинах - исследования проведены только по "Спутнику" - еще сложнее убедить этих людей в обратном".

"На этой неделе был сделан радикальный шаг: вопреки многочисленным заверениям даже со стороны Путина, Собянин фактически ввел обязательную вакцинацию. Многие предприятия должны теперь обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. (...) Но на самом деле эти меры принимаются слишком поздно", - считает автор статьи.

"Повысит ли принуждение уровень вакцинации в необходимой степени, нельзя сказать наверняка. Россияне, конечно, подчиняются требованиям своих работодателей голосовать на выборах и референдумах. Но когда дело касается их организма, они становятся строптивыми. В социальных сетях люди пишут, что лучше уволятся или умрут, чем сделают прививку".

"Провал кампании по вакцинации и политики во время пандемии в целом свидетельствует о слабости российского государства. В результате многолетнего горького опыта население не доверяет государственным институтам. В итоге остаются лишь запугивание, принуждение и насилие. Это непопулярные меры, и они сказываются на и без того напряженном политическом настроении. Поэтому в конечном итоге черт, возможно, окажется далеко не таким страшным, как его сейчас малюют", - заключает NZZ.