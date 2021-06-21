Забытая война

"80 лет назад вермахт напал на Советский Союз - и погибло 27 млн человек. Это преступление сделало возможным Холокост. И тем не менее эта война на уничтожение слишком долго оставалась слепым пятном в памяти немцев", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Все молча здесь кричит, и, шапку сняв, я чувствую, как медленно седею. И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенных". Пронзительное стихотворение "Бабий Яр" было написано русским поэтом Евгением Евтушенко. Оно описывает массовое убийство в овраге под Киевом, где в 1941 году с одобрения немецкого вермахта эскадроны смерти СС убили более 33 тыс. евреев. Резня в Бабьем Яру - одно из самых кровавых преступлений, совершенных немцами в Советском Союзе в ходе войны на уничтожение, с начала которой исполняется 80 лет".

"По цифрам можно лишь догадываться об ужасах этого безумного истребления, - отмечает издание. - (...) В основе разрыва цивилизации лежал расистский антисемитизм национал-социалистов, но и другие народы Советского Союза не могли рассчитывать на что-то большее, чем, в лучшем случае, на бесправное рабское существование во благо немцев, "людей высшей расы".

"В результате немецкого вторжения там погибло 27 млн человек, большинство из них - мирные жители. Только в немецком плену в муках погибло более 3 млн солдат Красной Армии, многие были убиты, других вермахт сознательно и целенаправленно бросил умирать от голода, холода и болезней. Хотя историк Кристиан Штрайт подробно исследовал ужасы тех лет еще в 1978 году, и тысячи могил здесь свидетельствуют о них, в Германии о них по сей день известно слишком мало. Изменить это призвана выставка в берлинском Карлсхорсте, и поэтому президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, открывший ее в пятницу, выбрал правильное место для своего призыва к тому, чтобы надлежащим образом вспомнить о жертвах "смертоносного варварства" германской войны на уничтожение".

"Штайнмайер затронул вопрос серьезного пробела в этой культуре памяти, а именно войны на уничтожение, которая велась в Советском Союзе. "Память об этом аде, об абсолютной вражде и обесчеловечивании других - память об этом остается долгом для нас, немцев, и предостережением для всего мира", - заявил он".

"Немецкие военачальники, сказал Штайнмайер в Карлсхорсте, "осквернили всю цивилизацию, все принципы гуманности и закона". И тем не менее эта война долгое время оставалась слепым пятном в коллективной памяти. Зверства, совершенные солдатами Красной армии на востоке Германии в 1945 году, изгнание миллионов людей, раздел страны и установление сталинской диктатуры в ГДР привели к тому, что многие немцы не видели и не хотели видеть причину всех этих несчастий - войну, развязанную Германией в 1939 году с целью создания страшной, расистской империи, "жизненного пространства на Востоке". Второй причиной было отрицание и самообман о "чистом вермахте", который якобы не имел никакого отношения к немецким преступлениям".

"Третью и самую важную причину, однако, можно увидеть в холодной войне. Быстрый раскол среди держав-победительниц превратил немцев, внезапно и к их собственному удивлению, из изгоев в желанных союзников, и они восприняли это как "моральное искупление" (...)", - говорится в статье.

"Это давно в прошлом, но его длинная тень все еще висит над сегодняшней политикой, - пишет Süddeutsche Zeitung. - Только один пример: можно ли назвать мудрым то, что председатель партии "зеленых" требует поставлять оружие Украине? Можно и нужно осуждать силовую политику Путина, но в то же время не следует забывать, что немало украинцев, подвергшихся в то время жестокому угнетению со стороны Сталина, стали приспешниками немецких захватчиков. Многие другие украинцы, в свою очередь, стали жертвами нацистов. Эти раны очень сложной и страшной истории до сих пор не зажили. Когда в 1969 году социал-либеральное правительство Вилли Брандта решилось ослабить напряженность в отношениях с Восточным блоком, многие из тех, кто участвовал в этом процессе, были удивлены тем, насколько были готовы к примирению и московские партнеры по переговорам. Возможно, новый вклад Германии в примирение был бы более полезен, чем оружие - и, учитывая историю, определенная сдержанность в таких конфликтах была бы необходима именно со стороны Германии. "Так или иначе, прошлое живет в нас, - сказал Штайнмайер, выступая в Карлсхорсте, - будь то история, мысли о которой мы гоним от себя, или история, которую мы принимаем".