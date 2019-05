21 мая 2019 г. Митчел Оренштейн и Екатерина Локоман | The Washington Post Как Кремль нарушает выборы в Молдавии "После выборов в Молдавии в феврале ведущий олигарх страны Владимир Плахотнюк думал, что у него все заметано. В то время как социалисты, склоняющиеся в сторону России, получили наибольшее количество мест (35) в 101-местном парламенте, демократы Плахотнюка завоевали 30 мест, а проевропейский блок ACUM выиграл 26 мест. Однако оставшиеся 10 мест получили политики, которые, по-видимому, лояльны Плахотнюку, предоставив ему в целом 40 мест и позволив обойти по численности социалистов. Хотя это не абсолютное большинство, на которое он надеялся, Плахотнюк позиционирует себя и свою Демократическую партию Молдавии как вероятных главных игроков", - пишут в своей статье для The Washington Post Митчелл Оренштейн, профессор и председатель кафедры российских и восточноевропейских исследований в Университете Пенсильвании и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, и Екатерина Локоман, доктор политических наук в Университете Рутгерса. "Как и другие аналитики, мы ожидали, что его партия покинет проевропейское правительство, которое она возглавляет с 2015 года, и сформирует новое правительство с пророссийскими социалистами, которые лидировали в опросах общественного мнения. Наши исследования показывали, что даже если молдаване проголосуют за изменение геополитической ориентации с Запада на Восток, Плахотнюк останется у власти. Но затем Кремль сорвал его планы", - пишут они. "За два дня до выборов в Молдавии МВД России объявило, что начало расследование роли Плахотнюка в "российском ландромате", который отмыл 20 млрд долларов незаконно полученных доходов от коррупционных российских схем через молдавский и (и латвийский) банки и перекачал на Запад. Кремль однозначно ополчился на Плахотнюка. После выборов Первый канал российского телевидения пустил в эфир целый репортаж на эту тему (...)". Дмитрий Киселев, любимый журналист Путина и глава медиа-конгломерата Russia Today, назвал Плахотнюка на российском государственном телевидении "токсичным" лидером, сообщается в публикации. "После выборов Додон, социалистический президент Молдавии, несколько раз посещал Москву, по сообщениям, чтобы получить согласие Кремля на коалицию между его Социалистической партией и демократами Плахотнюка. (...) Российская пресса цитирует анонимные источники, которые сообщили, что Кремль категорически наложил вето на коалицию между социалистами и демократами Плахотнюка, стремясь помешать относительно независимому олигарху Молдавии доминировать в правительстве - опять", - говорится в статье. "У Москвы много причин не доверять Плахотнюку, - пишут аналитики. - В нашем исследовании мы обнаруживаем, что Плахотнюк является типичным "колеблющимся во внешней политике" или "гибким" олигархом, человеком, который не придерживается последовательной внешнеполитической ориентации, принимая прозападную или пророссийскую внешнюю политику лишь постольку, поскольку это помогает консолидировать его собственную экономическую и политическую власть. Россия злится на Плахотнюка по ряду причин. Его партия подвергла критике Россию за сохранение военной оккупации сепаратистской республики Приднестровье, полоски земли с преимущественно русскоязычным населением, отделившейся от Молдавии после непродолжительной войны между молдавскими силами и приднестровскими повстанцами, поддержанной советской 14-й армией в 1992 году. В 2017 году правительство Плахотнюка выслало пятерых российских дипломатов и запретило тогдашнему заместителю премьер-министра Российской Федерации Дмитрию Рогозину въезд в страну на празднование 25-й годовщины образования Приднестровья. Молдавия также приняла так называемый закон о пропаганде в СМИ, запрещающий ретрансляцию в Молдавии российских телевизионных программ, посвященных новостям, аналитике, политике и военным вопросам". С тех пор Молдавия запретила въезд в страну нескольким российским журналистам и политикам, разозлив российские власти". "Тем не менее, социалисты и демократы сотрудничали в преддверии выборов 2019 года, чтобы (...) подготовить почву для коалиционного правительства между двумя крупнейшими партиями. После того, как стало ясно, что Москва наложила вето на социал-демократическую коалицию, Плахотнюк был вынужден попытаться сформировать правительство с новой партией, более искренне ориентированной на ЕС. И все же для них он оказался не менее токсичным. Реформистский блок ACUM глубоко не доверяет Плахотнюку, полагая, что он является источником коррупции в стране и ЕС ему нравится только потому, что это дает ему возможность выкачивать европейские фонды. Более того, во время кампании лидеры ACUM, как утверждается, были отравлены тяжелыми металлами, и несколько кандидатов подверглись нападениям - в качестве виновников подозреваются лоялисты Плахотнюка. Партия пока отказывается присоединиться к Плахотнюку в создании правительства". "У Молдавии остался только один вариант: невозможная большая коалиция между пророссийскими социалистами и проевропейским блоком ACUM. (...) Однако, поскольку Россия требует лояльности от своих политических клиентов и выступает против присоединения Молдавии к ЕС, шансы на создание такой коалиции невелики. В результате переговоры по коалиции зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова удовлетворить требования других сторон". "Если до 24 мая не будет достигнут консенсус, конституция позволяет президенту распустить парламент и назначить новые выборы, - предупреждают авторы публикации. - Некоторые подозревают, что на новых выборах результаты социалисты будут хуже. Поэтому они могут предпочесть порвать с Кремлем и в итоге сформировать коалицию с демократами. Тем не менее, на данный момент самый богатый и гибкий олигарх страны зашел в тупик и политика Молдавии парализована". Источник: The Washington Post