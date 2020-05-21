Притязание Америки на Луну

"Лед для ракетных двигателей, гелий-3 в качестве источника энергии: на Луне есть интересные ископаемые - но кто может ими пользоваться? Американское космическое агентство NASA хочет привлечь партнеров для защиты спорной правовой позиции", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"NASA - по наставлению президента Дональда Трампа - хочет вернуться на Луну. И оказывает давление. Когда в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века американцы летали на спутник Земли, программа называлась в честь греческого бога: "Аполлон". Возвращение должно состояться под именем его сестры-близнеца Артемиды. В 2024 году три или четыре космонавта должны будут отправиться на Луну с пускового комплекса 39-B Космического центра Кеннеди во Флориде".

"NASA неоднократно разъясняло, что возвращение на Луну - это нечто большее, чем PR-трюк для телекамер. Речь идет о долгосрочном присутствии, в идеале - о подготовке к дальнейшей миссии на Марс. В этом должны сыграть свою роль и международные партнеры. Но как именно должно выглядеть сотрудничество? Космическое агентство разработало несколько идей. Американцы хотят заключить международные договоры с другими странами, также проявляющими интерес к Луне". Соответствующий документ получил название Artemis Accords, пишет издание.

"Одним из наиболее интересных ресурсов Луны является лед, залегающий в глубоких кратерах. Его можно было бы использовать в качестве ракетного топлива. Также часто можно прочесть о лунной пыли в качестве строительного материала или гелии-3 из лунных пород. На Луне была бы возможной и разработка месторождений".

"В сущности, уже имеется международное соглашение, регулирующее такую деятельность. Более сотни государств - в том числе и США - подписали Договор о космосе 1967 года. Он среди прочего обязывает использовать космическое пространство в мирных целях, запрещает применение в нем оружия массового уничтожения и разъясняет, что ни одно государство не может просто так присвоить себе какое-либо небесное тело. В NASA говорят, что с помощью Artemis Accords они реализуют договор".

"В историческом смысле эти соглашения должны препятствовать тому, чтобы могущественные государства делали в космосе то, что им заблагорассудится, - пояснил в разговоре с Der Spiegel юрист-международник Штефан Хобе, руководитель Института воздушного, космического и киберправа в Кельнском университете. - Проблема в том, что Договор о космосе в некоторых пунктах недостаточно ясно регулирует правовую ситуацию ".

"Например, то, имеют ли физические лица право использовать ресурсы космоса с целью получения прибыли, занимаясь разработкой месторождений на Луне или астероидах. США аргументируют, что это должно быть возможным. По их мнению, такие ресурсы можно добывать, даже не являясь формально их собственником. Так же, как в экстерриториальных водах можно ловить рыбу, не имея притязаний на владение океаном".

"Я считаю такую точку зрения неверной", - говорит Хобе. - (...)Artemis Accords сделают правовые взгляды американцев обязательными для партнеров американской лунной программы. "Мы снова пришли к тому, что более крупные игроки диктуют свою волю менее крупным: но право должно быть на стороне более слабых", - говорит юрист".

"Специальное Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных делах, заключенное в 1979 году, должно было регулировать конкретные условия использования космоса государствами и частными компаниями. Но только 18 стран ратифицировали текст договора, поэтому многие считают его неудачным. Прежде всего потому, что ему активно сопротивлялись США. "Я считаю скверным и ханжеским, когда сначала подрываются все международные попытки прийти к единству, а затем говорится, что правил нет и теперь их нужно создавать в одиночку", - возмущается Хобе".

"И в принципе это именно то, чем занимаются сейчас США. "Мы не будем ждать, пока будет согласовываться договор, который, как мы считаем, представляет для нас национальный интерес, - цитирует журнал The Verge эксперта по космическому пространству Кристофера Джонсона из Secure World Foundation. - Мы считаем, что мы можем полететь на Луну и использовать там ресурсы. Поэтому мы полетим на Луну и будем использовать там ресурсы. И мы сделаем так, чтобы это происходило в партнерстве с другими странами".

"Одним из таких партнеров может быть глава Европейского космического агентства ESA. (...) "Мы детально рассмотрим американские предложения", - сказал генеральный директор ESA Ян Вернер в разговоре с Der Spiegel. - Я считаю, что это принципиально верный путь. Но нужно следить за тем, чтобы лунная программа оставалась международной". По словам Вернера, использовать ресурсы спутника Земли нужно совместно", - говорится в статье.

"Вернер уже несколько лет назад предлагал концепцию международной лунной деревни, "которая должна была быть открытой для всех стран". NASA не подписало соответствующий документ с предложением. Насколько международным будет "Артемида", покажет время. Глава NASA Джим Брайденстайн уже сообщил о заинтересованности Японии и Канады. Россия же отреагировала резкой критикой. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак", - написал в Twitter экс-заместитель председателя правительства России и сегодняшний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Создание "коалиции желающих", по его словам, закончится "очередным Ираком или Афганистаном", - передает Der Spiegel.