Медицинская катастрофа

"В российской республике Дагестан стремительно растет число зараженных. Правила здесь не соблюдаются. Теперь в регион поступит помощь из Москвы", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Абдулманапа Нурмагомедова срочно перевели из Дагестана в московский военный госпиталь, - повествует журналист Клаус-Хельге Донат. - В северокавказской республике ему больше не могли оказывать медицинскую помощь. Абдулманап Нурмагомедов - не простой дагестанец. Он отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, бойца смешанных боевых искусств и чемпиона в легком весе".

"Если бы коронавирусом не заразился его отец Абдулманап, республике, расположенной в восточной части Кавказских гор, вероятно, еще долго пришлось бы долго добиваться внимания Москвы. Российский президент Владимир Путин также является приверженцем единоборств и знает Хабиба лично. (...) Республика получит любую необходимую помощь, заверил президент".

"Официально коронавирусом заражено около 3,6 тыс. человек, 32 человека умерли и 4,5 тыс. находятся на карантине (по состоянию на 19 мая). Но по данным местного министерства здравоохранения, зарегистрировано почти 14 тыс. человек - пациентов с коронавирусом и пневмонией".

"В России велико недоверие к официальным данным. "От пневмонии умирают в 20 раз больше людей, чем от коронавируса", - говорит Саид Ниналалов, писатель, ученый и гражданский активист. "Умираешь ты от воспаления легких или от коронавирусной пневмонии, имеет ли это значение для умирающего?", - спрашивает он мимоходом".

"Наряду с дефицитом материальных ресурсов оказалась несостоятельной и информационная политика, - указывает издание. - Ведь вряд ли кто-то оставался дома и соблюдал рекомендации по самоизоляции. В этом виноват и менталитет населения, многие продолжают посещать мечеть и принимают участие в больших семейных торжествах и похоронах - несмотря на предостережения, говорит Саид Ниналалов".

"В горных деревнях и селах (аулах) разворачивается трагедия. Родственники распространили вирус среди пожилого населения, добавляет Наталья Захарова из Дагестанского университета в столице республики Махачкале. "Многие больные лежат у себя дома в горах и умирают", - говорит она. Хотя сегодня каждый понимает, насколько вирус опасен".

"Жертвами коронавируса стали уже 40 медиков. Республика была не готова к такой катастрофе, говорит Захарова".

"Более того, председатель неправительственной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов обнаружил, что в некоторых деревнях заболела почти половина жителей. Там, по его словам, ежедневно умирает по 3-4 человека", - передает издание.

"Это подтвердил и мэр Тебекмахи. По его словам, из 2 тыс. жителей аула заражены более 1 тыс. человек. В апреле умерли 12 людей. Раньше в Тебекмахи было 15 смертей в год. Сейчас республика занимает 5 место среди пораженных вирусом регионов России. Для Натальи Захаровой это равносильно медицинской катастрофе".

"Москва поставила начальником над Дагестаном "чужака" Владимира Васильева, - пишет Die Tageszeitung в заключение. - Такая практика не является исключительной. Он должен был контролировать клановые и этнические споры в многонациональной республике. "Но порядок и эффективность остаются иллюзией", - считает российский политолог Кирилл Рогов".