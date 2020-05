21 мая 2020 г. Майкл Макфол | The Washington Post Майкл Макфол: Пандемия демонстрирует, что Путин не является сильным лидером "Когда началась пандемия нового коронавируса, президент Владимир Путин попытался использовать кризис, чтобы отполировать свою репутацию сильного лидера и России как эффективного государства. Сначала российский лидер хвастался, что его страна избежала худшего, косвенно ссылаясь на этот успех как на еще одно свидетельство своего собственного сильного руководства. Контролируемые государством СМИ трубили об успехах России, в то же время злорадствуя по поводу провалов Америки. С большой помпой, включая освещение в СМИ прибытия в США российских самолетов, Кремль заявил, что у него более чем достаточно избыточных возможностей для оказания гуманитарной помощи находящемуся в бедственном положении американскому государству (позже мы узнали, что Путин не передал, а скорее продал эту "гуманитарную помощь" американским получателям. А затем - что (...) Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях вернул России десятки аппаратов ИВЛ, модель которых была похожа на те, что были связаны с несколькими смертоносными пожарами в больницах Санкт-Петербурга и Москвы)", - пишет на страницах The Washington Post Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримана Спольи и член Гуверовского института Стэндфордского университета. "Истории о мощном государственном потенциале России долгое время играли центральную роль в имидже Путина как сильного лидера, - пишет Макфол, напоминая об "общественном договоре", негласно заключенном Путиным с российскими гражданами. - (...) Путин также обещал вернуть Россию на международную арену как "великую державу". Образ Путина как сильного лидера и России как сильного государства - как внутри страны, так и за рубежом - сыграл ключевую роль в загадке Путина. Путин - "государственник" - для этой идеологической ориентации в русском языке есть даже точное слово". "И именно поэтому проблемы России последнего времени, связанные со сдерживанием коронавируса, угрожают Путину и его автократии. (...) Реальность такова, что за минувшие 20 лет Путин не смог построить эффективное государство, стоящее на службе российского народа, - считает автор публикации. - Он вложил огромные ресурсы в модернизацию российского ядерного оружия, разведывательных возможностей, обычных и полицейских сил, а также олимпийских объектов, но гораздо меньше инвестировал в дороги, школы или больницы, особенно за пределами Москвы. И теперь Covid-19 разоблачает эти пробелы в государственном строительстве". "Также во время этого кризиса Путин не вышел на авансцену лично. Бывало, он отсутствовал по несколько дней, возлагая на губернаторов принятие их собственных решений. Он казался отстраненным, а порой даже не заинтересованным в том, чтобы руководить реакцией своего правительства на пандемию (...)", - полагает обозреватель. "Россияне все замечают", - пишет Макфол, ссылаясь на результаты опросов общественного мнения, показывающих, что "(...) рейтинг одобрения Путина упал до самого низкого уровня - 59 % в апреле 2020 года - с тех пор, как он пришел к власти в 1999 году. В том же месяце только 27% россиян заявили, что доверяют Путину в решении важных проблем". "Начинают проявляться трещины в отношениях между федеральными и местными чиновниками - особенно между мэром Москвы и федеральным правительством, а также расколы между технократами Кремля и более идеологичными государственниками из прошлого и нынешнего путинского круга друзей-сотрудников разведки". "Не все демократии показали хорошие результаты в своих действиях против коронавируса, - признает он. - (...) Но у демократий есть встроенный механизм, позволяющий гражданам выражать свои предпочтения в отношении деятельности государства. В США избиратели в ноябре получат возможность оценить действия Трампа (...)". "В автократиях этого не будет. Covid-19 разоблачил миф о России как о сильном государстве и о Путине как о сильном лидере. В отсутствие свободных и справедливых выборов, позволяющих гражданам мирно и упорядоченно выразить свое отношение к неэффективному ответу России на вирус, доступны только два других варианта - смена режима или усиление репрессий. Пренебрегая больницами, дорогами и школами, Путин увеличил потенциал государства в одной области: контроль посредством принуждения. Как ни трагично, но посему этот вариант самый вероятный", - заключает Макфол. Источник: The Washington Post