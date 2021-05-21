Празднование столетия Андрея Сахарова многое говорит о российском режиме

"(...) Андрей Сахаров родился при Ленине 21 мая 1921 года и умер в декабре 1989 года на закате Советского Союза, воплощением которого стал его последний лидер Михаил Горбачев. Столетие самого известного советского диссидента выпадает на пятницу, 21 мая, и сегодня оно дает основания для двух противоположных версий. Во Франции, Германии, Чехии и Литве мы чествуем правозащитника, соучредителя НПО "Мемориал"*, главной российской правозащитной организации, и чествуем лауреата Нобелевской премии мира 1975 года. В России, по крайней мере, со стороны властей, воздается должное физику-ядерщику, одному из изобретателей водородной бомбы, а остальное замалчивается", - пишет журналистка Le Monde Изабель Мандро.

"В Париже перед мэрией города открылась ретроспективная фотовыставка под названием "Сахаров. Права человека в сердце Европы", поддержанная Европарламентом, который ежегодно с 1988 года присуждает премию "За свободу мысли" в честь Сахарова. На выставке используются тщательно отобранные архивные кадры, запечатлевшие жизненный путь ученого, который стал антимилитаристом и горячим сторонником демократических реформ", - говорится в статье.

"Его решительное неприятие войны, в частности, войны в Афганистане, перекликается с сегодняшней Украиной, ее борьбой за освобождение политических заключенных. Нет ни одного снимка, который воспринимался бы как неактуальный", - подчеркивает Саша Кулаева, соорганизатор выставки, член французского отделения Международного Мемориала* Memorial France, созданного в апреле 2020 года, и преподаватель по правам человека в Институте политических исследований.

"(...) Фактически, именно в "Мемориал"* продолжают поступать свидетельства жертв насилия, особенно на российском Кавказе, и именно там бережно хранятся документы, относящиеся к советским репрессиям, в то время как Госархив России по-прежнему заперт на щеколду. И именно в Сахаровском центре*, основанном в начале 1990-х годов в Москве Общественной комиссией и его вдовой Еленой Боннэр, тысячи людей стояли с зажатыми в кулаках гвоздиками, чтобы поклониться гробу оппозиционера Бориса Немцова, расстрелянного у подножия Кремля несколькими днями ранее. Где еще предаться размышлениям, если не здесь?" - отмечает автор статьи.

"В том же центре была запланирована фотовыставка по случаю столетия диссидента, сопровождаемая выдержками из его выступлений. Власти в последний момент отменили это мероприятие под предлогом того, что ее контент "не согласован". Директор Сергей Лукашевский сообщил, что 21 мая Сахаровский центр* все еще планирует провести фестиваль под открытым небом в честь своего наставника и других политзаключенных", - пишет Le Monde.

"В контексте репрессий, направленных против оппозиционера Алексея Навального - сидящего за решеткой после попытки его отравления - его приближенных, его региональных штабов, названных "экстремистскими", празднование дня рождения самого известного правозащитника в России действительно представляется нежелательным в глазах властей. Поэтому главный телеканал, "Первый канал", довольствуется показом документального фильма, в основном о судьбе отца водородной бомбы, который должен транслироваться почти тайком после полуночи 21 мая. Минималистское празднование с официальной стороны, где предпочитают сосредоточить внимание на исследованиях по атомной бомбе, проводимых в то время академиком под патронажем Лаврентия Берии, тогдашнего начальника НКВД, предка КГБ и нынешней ФСБ", - комментирует Мандро.

"В самом деле, как не думать о борьбе Андрея Сахарова за свободы, когда "Мемориал"* внесен в печально известный список "иностранных агентов", подобно тому, как раньше СССР называл предателей? Как не провести аналогию между судьбой вчерашних диссидентов и сегодняшних оппозиционеров? Один только 79-летний Лев Пономарев* ( внесенный Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) является связующим звеном. Физик, основатель "Мемориала"*, доверенное лицо Андрея Сахарова, долгое время находившийся под прицелом властей, стал одним из первых физических лиц, получивших статус "иностранного агента" в декабре 2020 года", - рассуждает журналистка.

"17 мая в тексте, опубликованном в своем блоге на радиостанции "Эхо Москвы", он написал: "Путин "разрешил" отметить столетие Сахарова. Будут мероприятия, встречи, выступления, и даже концерт Спивакова в Доме Музыки. А что происходит в стране в эти дни - и тоже с "разрешения"? Тысячи политически активных людей по всей стране ожидают признания всех легальных политических структур Навального экстремистскими организациями, что открывает дорогу к массовому уголовному преследованию оппозиционеров". "Давайте спросим себя, что бы происходило сегодня с Сахаровым, если бы он был жив?" - продолжает человек, который был его доверенным лицом в 1989 году на первых и последних выборах народных депутатов СССР: "В глазах властей он был бы экстремистом".

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента