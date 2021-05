21 мая 2021 г. Сара Дадуш | The Washington Post Поддержав Асада, Иран и Россия соперничают за влияние и военные трофеи "По мере того, как боевые действия на большей части территории Сирии стихают, два основных покровителя президента Башара Асада, Иран и Россия, борются за влияние и военные трофеи", - пишет The Washington Post. "Обе страны продвигают свои языки, фарси и русский соответственно, для изучения в сирийских школах. Обе подписали контракты на строительство мукомольных заводов в условиях острой нехватки хлеба. Обе строят электростанции. И обе страны конкурируют за контракты на добычу нефти, фосфатов и строительство портов на многие миллионы долларов, говорит Джихад Язиги, глава ведущей деловой информационной газеты Syria Report, "Они нацелены на одни и те же сектора, хотя успех у них неодинаков", - отметил он. "Российские компании традиционно преобладают в этих спорных секторах, например, выиграв пять нефтяных контрактов в период с 2013 по 2020 годы, хотя Ирану удалось в прошлом году заключить первый собственный нефтяной контракт в Сирии. Весной 2019 года Сирия объявила, что планирует сдать России в аренду порт Тартус и передать Ирану контейнерный терминал в порту Латакия, но последний контракт позже сорвался", - говорится в статье. "Сирия также первоначально обещала Ирану контракт на добычу фосфатов, но изменила решение и в 2018 году, по словам Язиги, предоставила его российской компании, которая должна получать 70% выручки от добычи фосфатов в течение 50 лет. "Иранцы сочли, что не получили справедливой доли сирийских активов по сравнению с их участием - их военным участием, но также и экономическим участием, - заявил он. - Иранцы оказали гораздо большую экономическую поддержку. Но экономическая выгода будет больше для россиян, чем для иранцев". (...) "Иран начал оказывать военную поддержку Асаду еще в 2012 году, когда бойцы сирийской оппозиции усиливали свои позиции против правительства. (...) Согласно данным Syria Report, Иран также предоставил Сирии, находящейся в затрудненном финансовом положении, три кредитные линии на сумму не менее 5,6 млрд долларов. "Хотя Россия вступила в войну позднее, ее вмешательство в 2015 году оказалось решающим, изменив траекторию конфликта в то время, когда Асад находился на грани краха. Российские военные самолеты обеспечивали воздушное прикрытие сирийской армии и ее союзникам и наносили удары по районам, удерживаемым оппозицией, помогая отражать действия мятежников. Когда война затянулась, а международные санкции усилились, Сирия также обратилась к России за инвестициями", - пишет автор публикации. (...) "Исторически Сирия имела более прочные экономические отношения с Россией, чем с Ираном. Но Ирану удалось выкроить для себя часть сирийского рынка. Например, электроника и медицина все чаще импортируются из Ирана. Сирийцы, звонящие в аптеки в Дамаске, чтобы узнать о наличии лекарств, привыкают слышать: "Есть еще иранская альтернатива". Газета указывает, что иранцы открыли новый развлекательный комплекс в Дамаске в марте. В восточной Сирии и Дамаске Иран построил культурные центры. Иран также строит 12-этажный торговый центр в центре столицы, где будут базироваться 24 иранских компании. "Но Россия опережает Иран в сирийских школах, где русский язык включен в качестве альтернативы французскому в качестве второго изучаемого языка. В прошлом году прошли первые экзамены по русскому языку в старших классах. Иран продолжает выступать за то, чтобы фарси также был официально введен в программу. В прошлом году, когда Иран подписал соглашение, отчасти призванное помочь Сирии в восстановлении школ, министр образования Ирана Мохсен Хаджи-Мирзаи подчеркнул "важность включения языка фарси в сирийскую систему образования", сообщили сирийские государственные СМИ. Иран организовал курсы фарси в некоторых школах, которые он помог отремонтировать или построить". "Некоторые школы в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор уже добавили уроки фарси в программу начальной и средней школы, и некоторые сирийцы обеспокоены тем, что то же самое произойдет в Алеппо, где, как объявил Иран, он намерен открыть консульство", - сообщается в публикации. "Иран и Россия также инвестировали в строительство мукомольных заводов по всей стране. Первый из пяти заводов, построенных по контракту с Ираном и финансируемых за счет иранской кредитной линии, был открыт два года назад, сообщило сирийское государственное информационное агентство. Российская компания, со своей стороны, объявила в 2017 году о том, что она выиграла контракт почти на 84 млн долларов на строительство четырех заводов в центральной провинции Хомс. Россия также получает выгоду от прямого экспорта пшеницы в Сирию, который в период с 2017 по 2019 год составил более 1 млн тонн в год, по словам российских и сирийских официальных лиц, цитируемых несколькими информационными агентствами". (...) "Российско-иранское соперничество временами распространяется и на дипломатическую сферу. В декабре новый министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад выбрал Иран для своего первого международного визита. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осадила тех, кто читает между строк и ищет напряженность в отношениях между Россией и Ираном. Она добавила, что Мекдад намеревался посетить Россию, но его визит был отложен из-за плотного графика российского министра иностранных дел". "Россия стремится помочь Сирии восстановить мосты с широким арабским миром, большая часть которого относится к Ирану с подозрением. Россия также поддерживает конституционный комитет при содействии ООН, которому поручено переписать конституцию (...). Стратегические интересы Ирана, похоже, в значительной степени сосредоточены на контроле над сухопутным коридором, который тянется от восточной границы Сирии с Ираком до Средиземного моря. (...) Ирану "нужны не только деньги", говорит Омар Абу Лейла, глава сети мониторинга под названием Deir Ezzor 24. "Дело в географии". По его словам, иранцы скупают недвижимость для домов и предприятий на востоке Сирии, а также в Сайида Зейнаб, пригороде Дамаска и его окрестностях, где находится святыня, почитаемая шиитами. Чтобы обезопасить свои интересы на востоке, где господствуют поддерживаемые Ираном ополченцы, Иран сосредоточил внимание на получении местной поддержки посредством безопасности и образования. (...) Однако многие сирийцы отвергают иранские притязания. Опасения по поводу роста шиитского влияния усиливались по мере расширения иранского присутствия в последнее десятилетие и по мере приобретения иранцами недвижимости. Приглушенным тоном мусульманские жители-сунниты указывают на видео последних нескольких лет, на которых в самом сердце древнего рынка Дамаска мужчины бьют себя в грудь, что является шиитской традицией в дни траура", - пишет The Washington Post. Источник: The Washington Post