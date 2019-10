Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 22 октября 2019 г. 21 октября 2019 г. Джейми Доуард | The Observer Олигархи воюют в Лондоне вокруг тайны, связанной с исчезновением сибиряка "Когда три года назад в Сибири исчез управляющий шахтой, его сестра привлекла к его поискам британские СМИ, суды и политиков. Как представляется теперь, все они могут быть пешками в российской силовой игре", - передает The Observer. "21 декабря 2016 года в Кемеровской области в Сибири пропал 55-летний отец четырех дочерей Евгений Лазаревич. Неделю спустя его автомобиль Ford Explorer был найден в городе Новокузнецк, в 30 милях от угольной шахты, где он работал управляющим, контролируя ее ликвидацию, - сообщает издание. - По словам его сестры Анны, номерной знак автомобиля был снят, а его салон был обработан перцем, чтобы полицейские собаки не смогли взять след. С тех пор о нем не было никаких известий, кроме одного зловещего постскриптума. В марте следующего года на мобильный телефон матери Лазаревича Тамары поступило два звонка. "Мама, мама", - только и успел сказать ее сын, прежде чем линия оборвалась". "Теперь, отчаянно нуждаясь в ответах, его семья активизировала свои попытки найти его. Любопытно, однако, что их усилия сосредоточены не в Сибири и даже не в России, а в Лондоне, где небольшая армия пиар-агентов, частных следователей и юристов работает за кулисами, чтобы донести историю исчезновения Лазаревича до политиков и журналистов", - подчеркивает The Observer. "Похвально, что так много людей занимается поисками правды о том, что случилось с одним человеком. Но правда сложнее, ибо исчезновение Лазаревича - лишь одна сюжетная линия в большой истории о враждующих олигархах, которые считают британские СМИ, парламент и суды пешками на гигантской шахматной доске. Это история, которая дает редкое понимание того, как в их упорной битве за превосходство истина и ложь сталкиваются так часто, что невозможно понять, где заканчиваются факты и начинается выдумка. Прибавьте к этому угрозы смерти, оргпреступность, налоговые убежища и сторонников Кремля с хорошими связями, и сравнение с телевизионной драмой BBC "Макмафия" становится почти неизбежным", - пишет автор публикации Джейми Доуард. "(...) Как и многие другие управляющие сибирских шахт, Лазаревич подвергался запугиванию со стороны организованных преступных группировок, которые хотели незаконно получать уголь. Однажды его похитила банда, которая хотела, чтобы он подписал документы, передающие им его шахту. В другом случае его арестовали по обвинениям, которые, по словам его семьи, были сфабрикованы, - повествует издание. - В 2016 году, утверждает семья Лазаревича, он решил дать показания против влиятельного угольного магната Александра Щукина. Щукин, бывший горный инженер с бескомпромиссным характером, нажил состояние на российском "диком западе" 90-х годов, когда в составе консорциума бизнесменов он приобрел шахты и другие промышленные интересы в Сибири. Однажды Forbes предположил, что его состояние составляет более 1,8 млрд долларов (1,4 млрд фунтов). Но его влияние стало ослабевать, и в ноябре 2016 года, за месяц до исчезновения Лазаревича, Щукину было предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольной шахты - он это обвинение отрицает". "Нет никаких документов, подтверждающих заявление Анны Лазаревич о готовности ее брата дать показания против магната, который в настоящее время находится под домашним арестом, только письма, которые она писала властям, утверждая, что это было именно так. "Мой брат хотел справедливости, - сообщила она The Observer. - Он был порядочным и принципиальным человеком. Он был готов дать показания против Щукина и его банды". "Она сделала аналогичные заявления, когда ранее в этом году появилась на специально организованном ужине в Вестминстере, где группе влиятельных людей, включая парламентария, пэра, известных юристов и, по крайней мере, одного бывшего шпиона, был представлен экстраординарный 31-страничный документ под названием "Кровь, уголь, деньги" (Blood Coal Money) - где содержался ряд неподтвержденных обвинений в адрес магната. Этот документ якобы был подготовлен в рамках стремления шахтеров, которые считают Щукина ответственным за исчезновение Лазаревича, к справедливости с привлечением народного финансирования. Он заставляет предположить, что Лазаревич собирал улики против олигарха, и в ту ночь, когда он исчез, он собирался встретиться с адвокатом Щукина, по-видимому, с аппаратурой для прослушивания", - передает газета. В своем заявлении представители Щукина заявили: "Щукина не обвиняют и не подозревают в этом исчезновении, которое произошло после того, как Щукин уже был арестован. У него никогда не было деловых связей или отношений с Лазаревичем или шахтой, на которой Лазаревич работал в качестве конкурсного управляющего по банкротству". "(...) В дополнение к зловещим обвинениям против Щукина в документе отслеживается поток денег в Лондон со стороны главного актива семьи Щукиных, шахты "Полосухинская" в Сибири, которая производит высококачественный коксующийся уголь для использования на электростанциях и находится в управлении траста, зарегистрированного на Кипре. Главными бенефициарами этого траста являются дочь Щукина Елена Щукина и ее муж Ильдар Узбеков, которые проживают в особняке стоимостью 15 млн фунтов в Хайгейте на севере Лондона (...)", - сообщается в статье. Газета добавляет, что в документальном фильме, выпущенном в сопровождении к документу "Кровь, уголь, деньги", содержались диковинные заявления об отношениях между секретной разведывательной службой MI6 и Узбековым. "(...) Вскоре после выступления Анны Лазаревич перед парламентариями, в котором она призвала британские и российские власти координировать расследование исчезновения ее брата, она была представлена The Observer пиар-фирмой Sans Frontières (...) и пообещала связать газету с несколькими своими влиятельными сторонниками, - сообщает автор публикации. - На одном этапе газете было обещано интервью Станислава Антипина, первого секретаря российского посольства в Лондоне, хотя позднее предложение было отозвано. Антипин был не единственным российским сторонником, который выражал беспокойство по поводу исчезновения Лазаревича. Александр Коробко, российский журналист, который написал положительную биографию президента Путина и снял документальный фильм, оправдывающий Андрея Лугового, главного подозреваемого в отравлении Александра Литвиненко, также участвовал в этой кампании в поддержку поисков Лазаревича. Кроме того, в ней принимал участие Андрей Ляхов, бывший российский военный офицер с хорошими связями, который был ранен в атаке с применением химического оружия в Афганистане и который во время интервью The Observer продемонстрировал свой мобильный телефон, чтобы показать, что в нем, по всей видимости, содержится номер телефона президента Путина. "Звонишь по этому номеру только тогда, когда вам есть что сказать", - пояснил Ляхов. "Ляхов сказал The Observer, что он участвует в кампании, потому что верит в необходимость справедливости для Лазаревича, а не потому, что ему заплатили. Коробко тоже утверждает, что ему заплатили только номинальную плату. Он как сын шахтера, очевидно, хотел помочь семье Лазаревичей", - сообщается в статье. "Их усилия привлекли внимание пэра - либерального демократа лорда Раззалла, который согласился провести ужин в Вестминстере, на котором выступала Анна Лазаревич, и парламентария-тори сэра Генри Беллингэма (...). "Я покинул встречу с Анной Лазаревич под большим впечатлением и просто хотел увидеть, как свершается справедливость", - сказал Беллингэм. Он призвал Великобританию "использовать Национальное агентство по борьбе с преступностью, чтобы отслеживать или преследовать любые незаконные средства, связанные с этим уголовным делом". Раззолл также высказался за участие агентства", - говорится в материале. "Однако к июню эта история начала разваливаться. Коллекция якобы взломанных электронных писем, просочившаяся в прессу, подняла тревожные вопросы об истинных намерениях тех, кто стоит за кампанией, которая, как выяснилось, имела кодовое название Project Pike - "Проект Щука". Одна из электронных переписок показала, что те, кто продвигал кампанию, настаивали на том, что Sans Frontières нужно заплатить только в том случае, если пиар-компании удастся распространить в СМИ материалы для пропаганды антищукинского документального фильма. Sans Frontières утверждает, что отказала в этом требовании. Но электронные письма показывают, что фирма действительно составила ориентировочный прайс-лист, указывая цену 40 тыс. фунтов за "размещение сюжета в издании первого уровня или общенациональном новостном издании в Великобритании" и 50 тыс. фунтов за любое видео, показанное на "канале первого уровня". Клипы, загруженные на YouTube, стоили 5 тыс. фунтов стерлингов. Фирма настаивает, что никакой оплаты не получала, и что проект по продвижению документального фильма так и не был запущен". "Затем мрачная история, которая из поиска справедливости превратилась в историю о черной пропаганде, стала еще мрачнее, - констатирует газета. - Оказалось, что некоторые из взломанных электронных писем были фейками. Другие содержали ложную информацию. В одном из таких писем помощник Криса Брайанта, члена парламента от лейбористской партии, который ранее возглавлял общепартийную парламентскую группу по России, якобы изображался организатором мероприятия по обсуждению того, какие действия Великобритания может предпринять против Щукина и Узбекова. Но такого письма в действительности не было. Скотланд-Ярд сейчас ведет расследование". "Другое электронное письмо, предположительно отправленное Ляховым, заставляло предположить, что он, Беллингэм и Бен Уоллес, тогдашний министр безопасности, участвовали в "часовой телеконференции", после которой кабинет министров пришел к выводу, что кампания против Узбекова и его жены была "пилотным проектом, нацеленным на применение Законов о благосостоянии неустановленного происхождения для зачистки Соединенного Королевства от нежелательных резидентов". Но такой телеконференции не проводилось. И этот план не получал поддержки кабинета министров", - сообщает The Observer. "Хотя мотивация, стоящая за выдвижением этих ложных утверждений неясна, мы осознаем потенциал дезинформации, который может быть использован влиятельными людьми, некоторыми странами и другими источниками для подрыва доверия к правительству Великобритании и его политике", - заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Великобритании, комментируя содержание просочившихся в прессу электронных писем, которые спровоцировали опасения, что британские парламентарии становятся мишенью для россиян, имеющих тесные связи с Кремлем. "(...) Утверждения о том, что эта низовая кампания финансировалась от имени сибирских шахтеров, стремящихся к справедливости для семьи Лазаревичей, выглядели все более невероятными, особенно когда выяснилось, что веб-сайт кампании был зарегистрирован лондонским посредником с деловыми связями с Россией. На одном из этапов, как предполагает The Observer, тот же посредник планировал нанять флешмоб, чтобы провести протест возле художественной галереи Елены Щукиной. Были также разговоры о том, чтобы вымазать ее кровью животных", - указывает издание. "Когда The Observer встретился с Узбековым в эксклюзивном клубе Annabel's на Мейфэр, (...) он предположил, что эту кампанию ведет олигарх, близкий к Путину, и несколько других влиятельных российских бизнесменов, включая бывшего высокопоставленного офицера КГБ, - пишет The Observer. - По его мнению, истинная цель этой кампании черной пропаганды против него, его жены и тестя заключается в том, чтобы вырвать контроль над их семейным кипрским трастом и владением угольной шахтой "Полосухинская", дойной коровой, которая приносит им доход в 100 млн долларов в год и десятки млн долларов в виде налогов российским властям. Все, настаивает он, тщательно документировано". (...) Враги Щукина, полагает он, вынуждены искать альтернативные способы приобретения активов траста: "история исчезновения Лазаревича была просто открытием еще одного фронта в кампании, передвижением еще одной фигуры на шахматной доске", пишет газета. "Щукина допрашивали, - говорит Узбеков. - Нет никаких фактов или доказательств его причастности. Детективы считают ключевым элементом расследования позицию Лазаревича против [нелегальной] черной добычи [совершаемой преступными группировками]". "Полиция знает, кто это сделал, - таинственно добавляет он. - Они держат подозреваемого под круглосуточным наблюдением. Причина, по которой я это знаю, заключается в том, что однажды местная полиция решила, что те же люди обсуждают и мое убийство". "(...) Он признал, что не видит конца пропагандистской войне за контроль над шахтой. "Конечно, она будет усиливаться, - добавил он. - Мы будем усиливать ее. Потому что куда ни глянь, везде грязь". (...) Источник: The Observer



