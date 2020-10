21 октября 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian Ложные заявления Трампа о "русском шпионе" подвергают меня опасности, утверждает Игорь Данченко, источник досье Стила "Российский аналитик говорит, что он скрывается и "боится за свою жизнь" после того, как высокопоставленные республиканцы в Конгрессе обнародовали его имя, назвав его источником, стоящим за досье Стила по связям Дональда Трампа и Москвы. В своем первом интервью Игорь Данченко заявляет, что стал жертвой клеветнической кампании со стороны президента и сенатора-республиканца Линдси Грэма. Оба неоднократно заявляли, что Данченко является предполагаемым российским шпионом, передавшим дезинформацию бывшему сотруднику МI-6 Кристоферу Стилу", - пишет The Guardian. "Данченко утверждает, что не является кремлевским агентом. Он добавил, что это обвинение сделало его мишенью для протрамповских радикальных правых и фактически лишило его работы. "Это клеймо. Быть "русским шпионом" совсем не значит быть Джеймсом Бондом. Это мифы", - заявил он The Guardian. "Теперь он угрожает подать в суд на Трампа. (...) Весной и летом 2016 года Данченко собрал большую часть исходных разведданных, которые были включены в досье Стила о связях Трампа с Москвой. Его имя было раскрыто в июле после его беседы в начале 2017 года с ФБР в рамках расследования Crossfire Hurricane о возможном сговоре Трампа с Россией. В документах ФБР его называли "основным исходным источником" Стила", - говорится в статье. - В последние недели Трамп ретвитнул заявления о том, что Данченко является "русским шпионом", а сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал аналогичные утверждения на Fox News. (...) В интервью Шону Хэннити Грэм заявил, что Данченко предоставил Стилу кремлевскую дезинформацию (...)". "В беседе с The Guardian из Нью-Йорка Данченко встал на защиту своей работы над досье. "Я по-прежнему настаиваю на этом", - заявил он. По его словам, он не отказывается от взрывных предположений в том, что Трамп мог быть скомпрометирован во время визита в 2013 году в московском отеле Ritz-Carlton. "Я все понял правильно", - добавил он. "В досье Стила утверждалось, что Кремль разрабатывал Трампа как минимум пять лет. В нем говорилось, что шпионское агентство ФСБ тайно засняло Трампа на видео во время его поездки в Москву на конкурс красоты "Мисс Вселенная" в президентском номере отеля с двумя секс-работницами. Трамп это утверждение категорически отрицает. Данченко говорит, что не может обсуждать свои источники в России или свои методы. Но он утверждает: "Я настаиваю на своих исходных разведданных". По его словам, пикантный материал в досье составляет небольшую часть 35-страничного документа. (...) Он подтвердил, что ездил в Москву и Санкт-Петербург в 2016 году в рамках "проекта Трамп-Россия". Издание напоминает, что в августе Сенат США обнародовал доклад о связях кампании Трампа с Россией: "двухпартийный доклад проигнорировал досье Стила, однако подтвердил его ключевые элементы, указывая, что в отеле Ritz-Carlton "постоянно базировался" сотрудник российской разведки и шпионил за гостями через "сеть" скрытых камер". Газета указывает, что в докладе Сената также излагались сведения о многочисленных контактах между Полом Манафортом, управляющим кампании Трампа, фигурирующим в досье, и Константином Килимником, которого называют сотрудником российской разведки. (...) "По словам Данченко, кампания против него направлена на то, чтобы отвлечь внимание от разрушительного доклада Сената. "Я полагаю, они думали, что я стану легкой мишенью, чтобы дискредитировать досье. Сконцентрировавшись на этом, они могли бы дискредитировать все расследование в отношении России", - сказал он. (...) Генеральный инспектор Майкл Горовиц заявил, что, как Данченко сообщил ФБР, его работа с осведомителями в России сводилась к "слухам" и "разговору с друзьями за пивом". По его словам, заявления о сексуальной активности Трампа были "шуткой". (...) "Данченко живет в Нью-Йорке. По его словам, с тех пор, как республиканцы обнародовали его имя этим летом, он больше не может вернуться в Россию - даже в случае, если Путин отойдет от власти. Он отмечает, что был вынужден начать дорогостоящий судебный процесс против Трампа и других, чтобы защитить свою репутацию, а в понедельник запустил краудфандинговую кампанию для оплаты своих юридических счетов", - говорится в статье. "Он беспокоится, стоит ли ему называть настоящее имя при заселении в отели, и он больше боится отщепенцев-сторонников Трампа, чем кремлевских агентов. "Я боюсь за свою жизнь. Я хочу оставаться здоровым. Я хочу остаться в живых", - говорит он. Источник: The Guardian