Теракт в Конфлане: против семи человек должно быть возбуждено уголовное дело

"(...) Через четыре дня следователи пытаются собрать воедино всю цепочку фактов и соучастия, которые привели к жестокому убийству учителя Самюэля Пати за то, что он демонстрировал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках урока о свободе выражения мнений. На ближайшие дни запланировано много мероприятий. Во вторник, 20 октября, на акции в память об учителе в Конфлан-Сент-Онорин собрались около 6 тыс. человек", - пишет Le Monde.

"Как сообщает Национальная антитеррористическая прокуратура, были задержаны семь человек в рамках подготовки к возбуждению уголовного дела в связи с расследованием убийства Самюэля Пати. Среди них двое несовершеннолетних, подозреваемых в получении денег от нападавшего в обмен на информацию о жертве, отец ученицы, начавший мобилизацию против преподавателя, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и трое друзей нападавшего, подозреваемых в том, что они привезли его или сопровождали его при покупке оружия", - говорится в статье.

"Однако во вторник вечером из-под стражи были отпущены еще девять человек. Были освобождены трое несовершеннолетних из 16 заключенных, сообщил представитель Национальной антитеррористической прокуратуры. Ранее вечером были сняты аресты с шести человек. Как мы узнали из того же источника, это были четыре члена семьи беженца чеченского происхождения, убившего и обезглавившего учителя коллежа Буад'Ольн, которого затем застрелила полиция, а также жена франко-марокканского исламистского активиста Абдельхакима Сефриуи и человек, который был в контакте с нападавшим", - указывает Le Monde.

"(...) Во вторник утром министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти опроверг какие бы то ни было "изъяны" в слежении за убийцей. "Это коварная война. Есть организованный терроризм, за которым следят службы, и есть 18-летний молодой человек, который не находится в поле зрения разведывательных служб и который совершает этот отвратительный акт во имя ошибочно понимаемой религиозности", - заявил он на телеканале FranceInter.

"(...) Сегодня время для почитания, размышлений, оцепенения, а с завтрашнего дня должно наступить время для храбрости, потому что французам это надоело и так продолжаться не может", - заявил Карл Олив, мэр Пуасси, поддержанный участниками акции в память об учителе. Присутствовавшие жители, среди которых было много молодых людей и родителей учеников, все еще были в шоке".

"Перед зданием Национального собрания депутаты после минуты молчания в 14:40 спели "Марсельезу". (...) Председатель Национального собрания Ришар Ферран в своей речи почтил память Самюэля Пати, "дозорного гражданского сознания", "убитого за то, что он развивал критический дух будущих граждан во Франции, уважающей все убеждения и верования".

"Мы едины, полны решимости и встанем на борьбу с вдохновителями его убийства. Они никогда не загасят тот свет просвещения и познания, который излучает республиканский дух и обучает граждан", - продолжил он, затем заявив, что "жизнь учителя священна (...), свобода распространения знания священна, (...) свобода выражения мнений, печати и карикатуристов абсолютна (...), модель французского секуляризма представляет собой национальное достояние".

"(...) После Коллектива против исламофобии во Франции (CCIF), ассоциации BarakaCity и мечети в коммуне Пантен мишенью для властей стала пропалестинская организация "Шейха Ясина". Во время выступления в префектуре Бобиньи президент страны Эммануэль Макрон сказал, что она "непосредственно причастна" к убийству Пати и объявил о том, что в среду в Совете министров должно быть принято решение о запрете ее деятельности", - пишет Le Monde.

Во главе этой организации стоит скандальный исламистский активист Абдельхаким Сефриуи, который сопровождал и поддерживал отца ученицы, призывавшего в своем видеоролике к мобилизации против Самуэля Пати", - напоминает газета. "Подобные решения в отношении объединений, групп лиц будут приняты в ближайшие дни и недели", - добавил глава государства. Президент пообещал, что действия против радикального ислама "усилятся".

"Накануне министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил на телеканале TF1, что "попросил префекта департамента Сена-Сен-Дени закрыть мечеть в Пантене" за то, что та, в частности, ретранслировала видеоролик, осуждающий урок Самюэля Пати. Закрытие мечети, расположенной в северном пригороде Парижа, вступит в силу в среду вечером, как мы узнали из соответствующих источников. Заведение будет закрыто на полгода", - указывает издание.

"(...) Я не одобряю первую часть [видео], в которой он говорил о карикатурах, но вторая часть, когда в классе стали указывать на мусульман ", "напугала" многих мусульман, опасавшихся "начала новой дискриминации", объяснил в понедельник Мухаммед Хенниче, управляющий мечети в коммуне Пантен. "Конечно, если смотреть апостериори", то это была оплошность", - признал он.

"Министр внутренних дел Франции также сообщил, что имам этой мечети "обучал" детей в подпольной школе, закрытой в начале октября в Бобиньи. "Дети от 2 до 6 лет носили хиджаб, у них не было ни школьного двора, ни окна, ни учителя", - сказал Жеральд Дарманен. После убийства Самюэля Пати Дарманпен пообещал "войну против врагов республики" и начал серию операций, направленных против исламистского движения", - указывает Le Monde.

"Во вторник министр образования Жан-Мишель Бланкер объявил, что Самюэль Пати будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, добавив, что 2 ноября во всех учебных заведениях "без исключения" состоится минута молчания и "воспитательный урок". "Он также буден награжден орденом Академических пальм, это символично, потому что этот орден вручается преподавателям и представителям мира образования, и мученичество Самюэля Пати заслуживает такого признания", - заявил он в эфире телеканала RMC-BFM-TV.