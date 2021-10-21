Впервые в мире человеку успешно пересадили почку свиньи

(...) "Американским ученым удалось заставить почку генно-модифицированной свиньи работать на человека, что является прорывом, который дает надежду многим людям, ожидающим трансплантации. Если этот успех подтвердится, мы действительно сможем представить, что когда-нибудь свиней можно будет выращивать для обеспечения органами (легкими, сердцем и т. д.) тех людей, которые в них нуждаются. В настоящее время более 100 тыс. американцев находятся в очереди на трансплантацию. 17 человек умирают каждый день в ожидании донорского органа", - пишет Le Figaro.

"Операция была проведена в медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке 25 сентября с использованием почки свиньи, которая подверглась генетической модификации так, чтобы этот орган не отторгался человеческим организмом. Строго говоря, почка не была имплантирована внутрь человеческого тела, но была прикреплена к кровеносным сосудам пациентки со смертью мозга, семья которой согласилась на этот эксперимент, на уровне верхней части ее ноги, - отмечается в публикации. - Как сообщил AFP Роберт Монтгомери, директор Института трансплантации NYU Langone Health, почка "хорошо функционировала" в течение двух с половиной дней эксперимента. "Она сделала то, что должна была сделать, (...) она начала вырабатывать мочу".

(...) "Подобная трансплантация уже предпринималась на приматах, но еще никогда не делалась на людях. Потому что человеческий организм содержит антитела, атакующие тот тип сахара, который обычно присутствует "во всех клетках свиней", что вызывает "немедленное отторжение" органа, объясняет Роберт Монтгомери. Но на этот раз животное было генетически модифицировано, чтобы больше не производить этот сахар, и "быстрого отторжения почки" не наблюдалось", - говорится в статье.

"Некоторые эксперты восприняли эту новость с осторожностью, поскольку подробные результаты исследования еще не были опубликованы в научном журнале. (...) Ксенотрансплантация - пересадка органов от животного к человеку - не новость. (...) В 1984 году сердце молодого бабуина было пересажено младенцу, но маленькая девочка, известная как "Бэби Фэй", прожила всего 20 дней", - резюмирует Le Figaro.