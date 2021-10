21 октября 2021 г. Аарон Бэк | The Wall Street Journal Как "Дюна" своеобразно объясняет сегодняшнюю экономику "(...) В цивилизации, распространившейся на всю галактику через десятки тысяч лет в будущем, все еще действуют основные законы экономики. Нехватка ресурсов - это не просто особенность романа "Дюна" 1965 года, это главная движущая сила. Она придает фантастическому сюжету реалистическую текстуру, которая продолжает эхом отдаваться в современном мире (...)", - пишет обозреватель Аарон Бэк на страницах The Wall Street Journal. "В новом фильме (...) соперничающие аристократические дома галактики одержимы накоплением богатства, которое они рассматривают как главный источник политической власти в галактике. А главный источник богатства - это редкая специя. Специя, также именуемая "меланж", является вызывающим привыкание наркотиком с психоактивными свойствами - которая по причинам, лучше разъясненным в книге, чем в фильме, делает возможным межзвездные путешествия. Поэтому спрос на нее огромен и, по экономическим соображениям, негибок. Однако ее запасы ограничены и нестабильны, так как ее можно получить только на опасной пустынной планеты Арракис, также известной как Дюна", - говорится в статье. Между тем, на самой Дюне самый дефицитный товар - вода. Местные жители надевают специальные дистиляторные костюмы, чтобы постоянно улавливать и перерабатывать свои телесные жидкости; "плюнуть на землю - это почетное приветствие, предполагающее принесение в жертву драгоценной воды", говорится в статье. (...) "Дюна" зачастую воспринимается как пророческое произведение, в основном, предвосхищая нефтяные кризисы следующего десятилетия. Сама планета Арракис - очевидная аллегория Ближнего Востока; писатель Фрэнк Герберт в значительной степени опирается на арабские фразы и отсылки к исламу, изображая коренное население свободно бродящим по пустыням. Между тем роль специи в обеспечении транзита на дальние расстояния делает ее явной аллегорией нефти", - отмечается в публикации. "С точки зрения 1965 года, Герберт замечательно предвидел, как зависимость от такого ресурса может создать возможности для нарушения баланса власти (...). Спекуляция на нехватке необходимых ресурсов является особенностью не только 1970-х годов. (...) В современном мире, когда мировая экономика пытается оправиться от пандемии, основные строительные блоки современной цивилизации, такие как полупроводники, внезапно становятся дефицитными. Даже в отношении чего-то столь элементарного, как зимнее отопление, сейчас нет гарантии, что Россия будет поставлять достаточно газа в Европу, что вызовет потрясения на мировых энергетических рынках. На западе США, отчасти из-за изменения климата, даже воды становится все меньше", - утверждает Аарон Бэк. "В экономике дефицит относится к ограниченным ресурсам, которые противопоставляются неограниченным человеческим потребностям. Это смягчается инновациями, или, как говорят экономисты, производительностью, которая способствует росту за счет увеличения выпуска продукции из заданного запаса ресурсов. То, что такая технологически развитая цивилизация далекого будущего будет настолько зависеть от одного-единственного природного ресурса, может показаться невероятным. Тем не менее, в "Дюне" зависимость от специи на самом деле связана с целенаправленными попытками избежать использования альтернативных технологий. Это единственная область, в которой фильму Вильнева любопытным образом не удается адаптировать роман. Но ключом к пониманию вселенной "Дюны" является то, что тысячи лет назад ее сотрясла война с разумными машинами. Это, в свою очередь, привело к возникновению одной из фундаментальных заповедей, которых придерживаются во вселенной "Дюны": не сотвори машины по подобию человеческого разума. Вместо компьютеров Космическая гильдия, которая обладает монополией на межзвездные путешествия, обратилась к расширяющим сознание эффектам специи, чтобы позволить им выполнять необходимые вычисления", - передает автор публикации. "Это еще раз показывает, что Герберт опережает свое время, предвосхищая социальные проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. (...) Даже после того, как перспективы возобновляемых источников энергии будут полностью реализованы, энергия так или иначе останется дефицитом. В настоящее время производству солнечных панелей препятствует нехватка полукристаллического кремния солнечного качества - ключевого продукта, который в подавляющем большинстве производится в Китае. Короче говоря, дефицит всегда будет с нами. Это одна из величайших идей "Дюны" и экономики как дисциплины", - заключает Бэк. Источник: The Wall Street Journal