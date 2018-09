21 сентября 2018 г. Барри Сврлуга | The Washington Post Всемирное антидопинговое агентство показало, что его больше волнует Россия, чем допинг Вот какие условия Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло своему аналогу в России, чтобы страну допустили к международным соревнованиям: признайте, что до Олимпиады в Сочи вы руководили спонсируемым государством допинговым делом, и предоставьте доступ к московской лаборатории, где были подделаны сотни проб. "Вот что признали чиновники Российского антидопингового агентства: ничего. Вот какой доступ они предоставили к той лаборатории: никакого", - пишет журналист The Washington Post Барри Сврлуга. И, естественно, ВАДА в четверг восстановило аккредитацию РУСАДА, иронизирует автор статьи. Решение было вынесено путем голосования его исполнительного комитета на встрече - только представьте себе - на Сейшелах. "Им руководил шотландец Риди. Чем еще занимается Риди? Ну, он курировал Международную федерацию бадминтона. Хм, погодите. Что это? Давайте перепроверим, чтобы наверняка... Ну и что известно? Он член Международного олимпийского комитета, организации, которая устраивает Олимпиаду и, ну не знаю, отчаянно нуждается в участии России, чтобы увеличить свой доход", - пишет журналист. "Пройдитесь по списку и отметьте членов исполнительного комитета ВАДА, которые тоже работают в МОК, и вы обнаружите Данку Бартекову из Словакии, Патрика Бауманна из Швейцарии и Угура Эрденера из Турции. Как вам такое? Полицейские и покровители - одни и те же люди", - добавляет Сврлуга. Таким образом, люди, занимающиеся организацией будущей Олимпиады, хотят, чтобы в ней участвовала Россия - одна из все меньшего числа стран, готовых проводить Игры в будущем. "И если для этого нужно отбросить условия, поставленные перед Россией для восстановления ее в правах, то пусть будет так. Это бы привело в ярость, если бы не было столь предсказуемым", - считает автор статьи. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил журналисту: "Вопрос намного более серьезный, чем просто восстановление аккредитации России. Речь на самом деле о том, каким мы все хотим видеть ВАДА? Мы хотим, чтобы его поддерживали миллиарды спортивных болельщиков, желающих честной игры, и миллионы чистых спортсменов, которые требуют того же? Или мы хотим, чтобы это был беззубый тигр, марионетка горстки спортивных министров МОК?" "В этом году нет Олимпиады, так что последствия восстановления России сейчас не проявятся в полной мере. Вы хоть можете сказать, где пройдут следующие Олимпийские игры? Они будто всплывают каждые два года, и омрачающие их вопросы вслед за ними оказываются на виду, а затем они снова погружаются в тишину. Что здорово, если вы руководите ВАДА или МОК - или тем и другим", - пишет Сврлуга. Источник: The Washington Post