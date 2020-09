В разных уголках планеты поколение Z потребляет по-разному

"Хотя молодые люди, родившиеся после 1997 года, разделяют общий интерес к определенным крупным брендам, они не представляют собой однородной маркетинговой целевой группы и их потребление отличается в зависимости от страны", - пишет Slate.fr.

"(...) Чтобы понять, откуда берутся различия в покупательском и потребительском поведении подростков в разных культурах, мы должны начать с основы основ: с семьи, как первого фактора социализации, внутри которой различаются способы воспитания, - пишет автор статьи Элоди Жентина, доктор и преподаватель-исследователь Школы менеджмента в Пост-бакалавриате и Высшей школе бизнеса во Франции. - (...) С помощью книги "Новое поколение Z в Азии: динамика, различия, цифровизация" (The New Generation Z in Asia - Dynamics, Differences and Digitalization), посвященной социальному и управленческому анализу поколения Z в 12 странах Азии (Китай, Гонконг, Индия, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Япония и др.), которую я редактировала, становится ясно, что в Азии отношения между родителями и детьми являются иерархическими. У каждого есть свое место, и каждый остается на своем месте".

"Например, в китайских семьях с 1978 по 2015 год действовала политика одного ребенка на одну семью. В последнее время, в связи со старением населения, власти вернулись к (немного) большей гибкости. Между тем, чтобы обозначить статус китайского ребенка, мы говорим о феномене "маленького императора". Родители оказывают большое давление на своего ребенка, чтобы он поступил в лучшие школы, лучшие университеты, нашел лучшую работу".

"(...) В Японии силу отношений между родителями и детьми можно увидеть в образе амаэ - понятия японского происхождения, которое обозначает сильное желанию получать любовь и благожелательность других; так объясняется, почему молодые люди считают очень важными отношения с родителями, основанные на любви и уважении", - утверждает автор статьи.

"В западных странах родители предоставляют своим детям определенную свободу. Отношения между родителями и детьми основаны не на иерархических и авторитарных связях, а на эгалитарных отношениях", - указывает она.

"(...) Несколько маркетинговых исследований показали, что в индивидуалистических культурах (таких как США), которые способствуют раннему обретению независимости, подростки быстро учатся делать покупки самостоятельно, в то время как в коллективистских странах (таких как Япония или Китай), где приоритет отдается взаимозависимости между членами семьи, подростки чаще всего обращаются за помощью и советом к другим", - говорится в публикации.

"(...) Кроме того, стратегии, которые реализуют молодые люди, различаются от культуры к культуре. Например, результаты качественного анализа, проведенного среди 24 французских и индийских пар мать-подросток, показали, что в индивидуалистических странах, таких как Франция, где родители ценят эгалитарные отношения и взаимный обмен, подросток склонен использовать двусторонние стратегии, то есть стратегии, основанные на обсуждении и обосновании".

"И наоборот, в коллективистских странах, таких как Индия, где родители поощряют послушание, авторитет и зависимость, подростки, как правило, прибегают к односторонним стратегиям, основанным на убеждении и эмоциональных методах", - говорится в статье.

"Вследствие этого молодые потребители поколения Z не имеют единообразного потребительского поведения. Родители передают своим детям принципы социализации, глубоко укоренившиеся в их культуре, - анализирует автор публикации. - Таким образом, для маркетинга ключом к успеху является ставка на двойную игру между двумя взаимосвязанными и взаимозависимыми компонентами, в соответствии с местными и глобальными переменными, с тем, чтобы определить целевую аудиторию молодых людей поколения Z с помощью стратегий, адаптированных для каждой страны", - резюмирует Элоди Жентина.