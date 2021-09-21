На границе между Польшей и Белоруссией мигранты попали в тиски

(...) "Они погибли в лесу, замерзшие и обессилевшие. Пройдя несколько километров после того, как в отчаянии и страхе вступили на территорию Евросоюза. В эти выходные между лесами и болотами, которые отмечают границу между Белоруссией и Польшей, были обнаружены четыре безжизненных тела. Собиратели грибов наткнулись на первого погибшего, иракца лет тридцати, около деревни Фруцки, расположенной на крайнем севере Польши, примерно в 15 км от Белоруссии. Двое сопровождавших его мужчин, также иракских мигрантов, были доставлены в больницу с переохлаждением. Тела двух других мужчин были найдены в Кнышинском лесу, южнее. Четвертая, 39-летняя иракская женщина, как полагают, скончалась на белорусской стороне границы на глазах у своих детей", - пишет журналистка Liberation Нелли Дидло.

"Эти мигранты являются первыми жертвами "гибридных атак" белорусского автократа Александра Лукашенко против своих соседей и миграционной непримиримости со стороны европейских стран. С июня Белоруссия начала злоупотреблять мечтами молодых людей с Ближнего Востока о Европе. Был организован маршрут для нелегальной иммиграции в ЕС, в результате чего тысячи иракцев прибыли в Минск, далее их направили сначала в Литву, а затем в Польшу и Латвию. В ответ эти страны Шенгенского соглашения быстро закрыли свои границы и вытеснили мигрантов обратно в Белоруссию, где их обычно поджидали белорусские часовые, не давая им повернуть назад", - говорится в статье.

(...) "Некоторые мигранты, зажатые в тиски между польскими и белорусскими пограничниками, остались на узкой нейтральной полосе между двумя странами. Группа из 30 человек, в основном из Афганистана, не менее месяца находилась возле села Уснарз Горный, бездомные люди, без доступа к медицинской помощи, чаще всего пили воду из расположенного поблизости канала. Вероятно, они застряли в одном месте, однако с момента введения чрезвычайного положения в польских приграничных населенных пунктах СМИ или ассоциации, помогающие беженцам, больше не могут получить к ним доступ, чтобы в этом удостовериться", - отмечает автор статьи.

(...) "Мы ожидали, что рано или поздно случится подобная трагедия, с учетом того, как разрешается миграционный кризис", - с сожалением говорит Калина Чварног из фонда помощи беженцам "Окаление". - Но этого можно было бы избежать, если бы не было объявлено чрезвычайное положение для того, чтобы держать вдали от границы СМИ и гуманитарные организации. Возможно, мы могли бы прийти им на помощь".

(...) "Четыре человека, погибшие в минувшие выходные, это не первые мигранты, обреченные на смерть у ворот Европы в качестве жертв преднамеренной политики по превращению ее в крепость. С годами Средиземное море превратилось в гигантское кладбище, где покоятся тела 17 тыс. человек, утонувших там с 2014 года. (...) Но в случае с Польшей ситуация совершенно абсурдная: есть те, кто готов помочь, они очень близко, но власти полны решимости вернуть всех мигрантов без различия, лишь бы не поддаться шантажу Лукашенко", - комментирует Дидло.

"Эти жертвы, вероятно, не будут последними, - считает Калина Чварног. - Идет дождь, холодно, и каждый день нам звонят люди, которые беспокоятся о своих близких, потерявшихся в лесу, о больных или маленьких детях". (...) В воскресенье пожарные и пограничники обнаружили группу из восьми человек, в том числе двух детей пяти и трех месяцев, застрявших в болотистой местности. "Они были изнурены, не в состоянии были выбраться из болота", - сказал представитель. Все были доставлены в больницу на вертолете, один из них в особо тяжелом состоянии", - указывает издание.

"В Литве, в импровизированных лагерях, куда разместили 4 тыс. мигрантов, прибывших летом, люди также опасаются холода, который уже начинает свирепствовать, - пишет Libération. "У нас нет отопления, почти нет теплой одежды. При раздаче вещей создается напряженность", - объясняет молодой гвинеец, живущий в заброшенной школе на юге Литвы. Уезжая из своей страны весной, он прибыл из Белоруссии в июле в футболке, взяв с собой футбольную майку и пару бутсов в качестве единственной смены одежды, дабы не отказываться от своих амбиций стать профессиональным футболистом. Его кроссовки непригодны, у него осталась только пара сандалий. По телефону он спрашивает: "Вы не знаете, когда здесь пойдет снег?"