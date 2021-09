21 сентября 2021 г. Рэйчел Гросс | The New York Times Даже точка G названа в честь мужчины "Pudendum - наружные половые органы - не единственный сомнительный термин, который можно встретить в области женского таза. Достаточно раскрыть медицинский атлас этой области и сразу бросается в глаза множество незнакомых ориентиров: канал Алькока, пространство Дугласа, бартолиновы железы, фаллопиевы трубы. Все эти части тела названы в честь мужчин, которые, как считается, "открыли" их. Это - реликты тех времен, когда женское тело считалось terra incognita, которую великие умы медицины исследовали, наблюдали и на которую заявляли права", - пишет The New York Times. "Но такие термины, возможно, уходят из медицины. С научной точки зрения анатомы не одобряют идею называть части тела в честь людей по нескольким причинам. Эти термины бесполезны, так как дают мало информации о том, за что на самом деле отвечает та или иная часть тела. Эти термины сбивают с толку: иногда фамилии соперничают за одну и ту же часть тела (например, Аранциевы узелки также известны как узелки Морганьи), а некоторые фамилии украшают сразу несколько частей (Габриэле Фаллоппий претендует на трубу, канал, мышцу и клапан (...). Наконец, они создают неприятное и отталкивающее впечатление, что медицина (и женский таз в частности) по-прежнему остается старым добрым мужским клубом", - говорится в статье. "Такие термины были официально запрещены в медицине в 1895 году. Но неофициально они есть везде. Недавний подсчет обнаружил в человеческом теле не менее 700 зон, большинство из которых получили свои названия от имен мужчин. (Одна из немногих женщин на карте тела - Раиса Нитабух, русский патолог XIX века, имя которой связано со слоем созревающей плаценты, называемым мембраной Нитабуха). Они сохраняются, потому что они запоминаемы, узнаваемы и - по крайней мере, для клиницистов - знакомы. Вот руководство по наиболее известным из них в женском тазу и тому, как их можно называть", - предлагает газета. (...) Фаллопиева труба Официальное название: маточная труба Габриэле Фаллоппий (1523-1562), католический священник и анатом, заметил, что эти тонкие структуры в форме трубок соединяют матку с яичниками. В то время ученым все еще не было ясно, производят ли женщины яйцеклетки или "женскую сперму". Граафов пузырек Официальное название: овариальный фолликул Ренье де Грааф (1641-1673), голландский врач, был первым, кто заметил яйцеклетку млекопитающего - ну, или почти ее. На самом деле он увидел узловатые выпуклости на яичнике, теперь известные как фолликулы, которые содержат яйцеклетку, жидкость и другие клетки. Бартолиновы железы Официальное название: большие вестибулярные железы Каспар Бартолин Младший (1655-1738), датский анатом, описал пару желез по обе стороны от входа во влагалище, которые соединяются с двумя мешочками размером с горошину, производящими смазочную жидкость. Пространство Дугласа Официальное название: прямокишечно-маточное пространство Джеймс Дуглас (1655-1738), шотландский акушер и врач королевы Каролины, удостоился сомнительной чести прикрепления своего имени к замкнутому пространству, которое простирается от задней части матки до прямой кишки. Железы Скина Официальное название: парауретральные железы "Я ничего не знаю об их физиологии", - заявил Александр Скин (1837-1900), шотландско-американский гинеколог, описывая пару желез, расположенных по бокам женской уретры. Железы выделяют жидкость молочного цвета, которая смазывает эту область и может помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Точка G или точка Грэфенберга Официальное название: внутренний клитор (возможно) В 1950 году немецкий гинеколог Эрнст Грэфенберг (1881-1957) описал особо чувствительную область примерно на полпути вверх по влагалищу (со стороны живота) и счел ее "первичной эротической зоной, возможно, более важной, чем клитор". Многие ученые теперь думают, что он просто описал корень клитора, где эректильные ткани соединяются вокруг уретры. Мышцы Кегеля Официальное название: мышцы тазового дна Мышечный батут в форме чаши, выстилающий костный таз и поддерживающий мочевой пузырь, прямую кишку и матку, неофициально назван в честь Арнольда Кегеля (1894-1972), американского гинеколога, который рекомендовал тренировать их после родов. Эти мышцы также жизненно важны для мочеиспускания, оргазма и удержания газов. Источник: The New York Times