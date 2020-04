22 апреля 2020 г. Николас Фандос и Джулиан Барнс | The New York Times Сенатская проверка под руководством республиканцев подтвердила выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы 2016 года в США "Не один год Трамп насмехался над оценкой сотрудников американской разведки, согласно которой Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, чтобы помочь его кандидатуре - Трамп отвергая ее, не предоставляя доказательств, как работу "глубинного государства" с целью подорвать его победу. Однако во вторник обнародование давно ожидавшихся итогов сенатской проверки, проведенной под руководством членов собственной партии Трампа, фактически перечеркнуло эти утверждения. Длившаяся 3 года проверка в Комитете Сената по разведке, возглавляемом республиканцами, единогласно установила, что оценка разведывательного сообщества, возлагающая вину на Россию и обрисовывающая ее цели по подрыву американской демократии, была принципиально обоснованной и непредвзятой в политическом отношении", - передает The New York Times. "(...) Комитет не нашел причин оспаривать выводы разведывательного сообщества", - указал сенатор Ричард М. Барр, республиканец от Северной Каролины и председатель комитета. "Одобрение со стороны комитета Барра прозвучало в ключевой момент для разведывательных агентств. В последние месяцы Трамп выдвинул лоялиста на должность главы разведывательного сообщества, а генеральный прокурор Уильям Барр дал добро на проведение широкой проверки возможных злоупотреблений со стороны следователей, изучающих контакты предвыборной кампании Трампа с Россией, по-видимому, включая работу сотрудников разведки", - говорится в статье. "(...) Джон Дарем, федеральный прокурор, которого Барр назначил для проверки реакции правительства на вмешательство России в выборы, изучает, не переоценили ли ЦРУ или другие спецслужбы переоценили поддержку президентом Владимиром Путиным кампании Трампа, что является центральным выводом оценки 2017 года. По словам людей, знакомых с расследованием Дарема, его команда опросила аналитиков разведки, изучая, не скрывали ли сотрудники разведки эпохи Обамы доказательства и не манипулировали ли анализом секретных операций со стороны Москвы", - отмечается в публикации. "Некоторые из союзников Трампа немедленно раскритиковали доклад Сената; (...) Многие республиканцы считают, что разведывательные агентства преувеличивают российскую поддержку Трампа и утверждают, что Москва пыталась посеять хаос в США, а не поддерживать какого-либо одного кандидата", - сообщает газета. "(...) Ожидается, что в ближайшие месяцы сенаторы обнародуют еще одну, финальную главу, в которой будут рассмотрены контакты между кампанией Трампа и Россией", - пишет The New York Times, добавляя, что после расследования по той же теме специального прокурора Роберта Мюллера, борьбы вокруг импичмента и пандемии, меняющей почти все аспекты жизни, "это расследование по России в настоящее время в значительной степени стало второстепенным вопросом для большинства американцев". "(...) Большая часть доклада, занимающего 158 страниц, (...) была сочтена особо чувствительной и вымарана администрацией Трампа перед обнародованием", добавляет издание. "Дело закрыто, - заявил сенатор Ангус Кинг, независимый конгрессмен от штата Мэн. - Я не знаю, может ли быть более достоверный источник, чем 3-летнее исследование двухпартийного комитета, которое пришло к единодушному заключению". (...) По словам сенаторов, их расследование показало, что аналитики разведки, работавшие над оценкой, "не находились под политически мотивированным давлением при заключении конкретных выводов". (...) В докладе также рассматривается включение материала из известного досье, составленного бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, , которого ФБР упоминает под кодовым именем Crown ("Корона") - досье показывает предполагаемые связи между кампанией Трампа и Россией. Документ включал в себя непроверенные пикантные обвинения в отношении Трампа (...). Хотя элементы досье были включены в приложение к оценке разведывательного сообщества, они "не использовались в тексте оценки разведывательного сообщества или для подкрепления любого из его аналитических суждений", отметили сенаторы. ФБР не хотело ручаться за его правдивость, но сочло, что поскольку Обама приказал, чтобы оценка включала все релевантные материалы, его директива требовала включения досье". "Доклад Сената контрастирует с выводами 2018 года Комитета по разведке Палаты представителей, находившегося тогда под контролем республиканцев, который в своем собственном докладе оспаривал российское электоральное вмешательство и вывод о том, что Путин пытался навредить Хиллари Клинтон и помочь Трампу. (...) Ожидается, что комитет обнародует финальный двухпартийный доклад в ближайшие месяцы, и в нем будет оцениваться возможная координация между кампанией Трампа и Россией. Черновик занимает более 900 страниц, но он еще не подан на определение грифа секретности в разведывательные агентства, а этот процесс может занять недели и месяцы", - указывает The New York Times. "Его выводы, вероятно, будут отражать те, что содержатся в докладе Мюллера. Его команда задокументировала многочисленные контакты между Россией и кампанией Трампа, в том числе готовность команды Трампа принять российскую помощь во время выборов, однако Мюллер пришел к выводу, что у него недостаточно доказательств, чтобы обвинить какое-либо должностное лицо в заговоре", - напоминает газета. (...) Источник: The New York Times