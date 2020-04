22 апреля 2020 г. Даниэль Штурм | Die Welt Во время коронакризиса США внезапно охватила "меркельмания" "Ангела Меркель находится в "наилучшей форме", говорят в США. Опытно и рационально она борется с коронавирусом. Даже Трамп воздерживается от атак на Германию. А СМИ и вовсе указывают, чему президент США может поучиться у немецкого канцлера", - пишет немецкое издание Die Welt. "Наконец-то он нашел ту, кого Джо Байден, вероятный претендент от демократов на должность президента, мог бы выбрать в качестве кандидатки на пост вице-президента США, написал во вторник колумнист The New York Times Брет Стивенс: "Поверьте, она идеальна". Его кандидатка руководит одним из крупнейших государств, побеждала на четырех выборах подряд, а ее управление во время коронакризиса все признают выдающимся". "Его фаворитка обладает политической притягательностью и темпераментом, хвалит ее колумнист Стивенс, и она разбирается в науке. (...) Единственный недостаток состоит в том, что ради нее придется изменить американскую конституцию, - "в остальном же Ангела Меркель - мой выбор". "Во время коронакризиса американцы видят в немецком канцлере опытную, надежную, рациональную главу правительства - и тем самым противоположность Дональду Трампу, - отмечает журналист Даниэль Штурм. - Некоторые СМИ прямо-таки превозносят Меркель. Именно на закате ее политической деятельности США охватила "меркельмания". "Конечно, Ангела Меркель уже давно стала героем для леволиберальный Америки. Однако после ее ухода с поста председателя ХДС даже сторонники называли ее "хромой уткой", ожидая, что она в любой момент может оставить пост канцлера. Некоторые американцы и вовсе думали, что Меркель уже ушла в отставку (она ведь редко показывается на глаза). Однако теперь, в разгар мирового кризиса, ничего не кажется американцам настолько далеким, как уход Меркель с политической сцены", - отмечает издание. "Научный опыт Ангелы Меркель может спасти Германию", - такой заголовок к длинному тексту можно прочесть в газете The Atlantic. Автор Саския Миллер восхищается "характерной рациональностью" Меркель, ее "аналитическим, не эмоциональным и осторожным стилем управления". (...) По ее мнению, во времена пандемии "стабильное и рассудительное управление неожиданно снова вошло в моду". Вывод Миллер: будучи ученым и имея 30 лет политического опыта, "Меркель находится в наилучшей форме". "Телеканал CNN недавно занялся вопросом о том, чему "Дональд Трамп может поучиться у Ангелы Меркель в борьбе с коронавирусом". США могли бы ориентироваться на Германию, так как она также является федеративным государством, аргументирует CNN. Федерализм существует не для того, чтобы снимать с себя ответственность, цитирует канал слова Меркель. В США все иначе: в отношениях между Вашингтоном и 50 штатами есть над чем поработать. Взаимные обвинения являются здесь обычным явлением во время крупнейшего за десятилетия кризиса", - указывает издание. "В Меркель, которая появляется на публике редко, выступает сухо, холодно и порой даже скучно, в США теперь видят приятную противоположность Трампу. Президент превратил свои ежедневные "брифинги" по коронакризису в предвыборные выступления по разным темам. Он преподносит полуправдивую информацию, атакует политических противников, используя язвительные прозвища, спорит с репортерами, требуя от них благодарности. Трамп говорит о стене на границе с Мексикой, своем рейтинге и резонансе, который он вызывает на Facebook. От Меркель подобное можно услышать редко", - говорится в статье. Единство Меркель с премьер-министрами федеральных земель снова делает Германию "фактически ведущей страной на континенте", писало на прошлой неделе издание The New York Times. Страна, по его мнению, становится "своего рода образцом для западных государств". "Дифирамбы в адрес Меркель напоминают о том, как почти год назад канцлера принимали в элитном Гарвардском университете и присвоили ей почетную докторскую степень. Однако есть одно отличие: тогда Меркель среди прочего наградили за браки для всех - против которых она голосовала - и за введение минимального размера заработной платы, к чему ее побудила партия СДПГ. Различные слабые стороны Меркель, ее нежелание разъяснять политику, участвовать в дебатах - все это сейчас в США игнорируют", - пишет Die Welt. (...) Источник: Die Welt