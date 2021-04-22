Черное море - "стратегический заслон", который беспокоит НАТО

"(...) Чего на самом деле хочет Владимир Путин и как далеко Россия зайдет на Украине и в Черном море? Столкнувшись с этими двумя вопросами, НАТО испытывает обеспокоенность и колеблется, признавая действия Москвы "из ряда вон выходящими", как выразился один дипломатический источник. Развертывание десятков тысяч человек у границы с Украиной - крупнейшее с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, подчеркивает Североатлантический альянс, - и рост российских маневров в Черном море, стратегически важной зоне между Европой и Азией, являются явными признаками возобновления напряженности", - пишет корреспондент Le Monde в Брюсселе Жан-Пьер Стробанц.

"(...) Однако на данном этапе военная структура Североатлантического альянса, как сообщается, не получила никаких инструкций, дающих пищу для размышлений о том, каким может быть возможный ответ союзников, - говорится в статье. "Но, конечно, военные и сами могут додуматься...", - шутит один дипломат.

"В НАТО официально заявили, что "обеспокоены" тем, что Россия ограничивает свободу навигации в Черном море и Керченском проливе, которые ведут к Азовскому морю и имеют важное значение для морской торговли Украины, - отмечает автор публикации. - Эта "необоснованная" мера является "частью более широкой схемы дестабилизации", говорится в заявлении Североатлантического альянса от 16 апреля, в котором также содержится призыв к свободному доступу в украинские порты. Москва со своей стороны указала, что с субботы 24 апреля по 31 октября приостановит проход через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей "и других государственных судов".

"По данным турецких источников, США отменили размещение двух своих боевых кораблей в Черном море. Вашингтон со своей стороны заявил, что отправка этих кораблей на самом деле никогда не подтверждалась и что их служебная записка могла быть "неправильно истолкована". Сомнительное объяснение, судя по всему, речь шла о том, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях с Москвой", - комментирует Стробанц.

"(...) Нынешний эпизод возвращает Североатлантический альянс, всецело занятый в последние месяцы Балтийским морем, к идее о том, что Черное море является "стратегическим заслоном", считает один европейский источник. И что его военное присутствие там должно возрасти, даже если это означает возрождение новой холодной войны в этом районе", - передает журналист.

"(...) После начала войны в Донбассе, расположенном в восточной Украине, действия России в НАТО описывались как "фундаментально затронувшие" концепцию развития "целостной, свободной и мирной" Европы. И Черное море официально стало "ставкой", выходящей за рамки украинского вопроса", - поясняет автор статьи.

(...) Североатлантический альянс множил маневры и учения на своем восточном фланге и в Черном море. Соединенные Штаты разворачивали новые войска и передовые технологии, укреплялось военное сотрудничество с Украиной и Грузией, с тем, чтобы их военные силы становились совместимыми с военными силами НАТО. Однако не могло быть и речи о четком упоминании по поводу расширения с включением этих двух стран, дабы не размахивать красной тряпкой перед носом у России. Тем не менее, еще в 2016 году Украина реформировала свою армию с официальным намерением привести ее в соответствие со стандартами Североатлантического альянса "с целью присоединения". Грузия тоже стремилась к внутреннему соглашению с целью "полной интеграции", напоминает один дипломат из этой страны", - говорится далее.

"Путем аннексии Крыма Россия, со своей стороны, обеспечила себе массированное присутствие (войска, бомбардировщики, корабли и подводные лодки) на базе в Севастополе, историческом месте размещения российского флота на юге полуострова. Это должно было позволить ей контролировать морское пространство, противостоять присутствию НАТО и иметь новые возможности для размещения своих войск в регионе и далеко за его пределами, - рассуждает журналист. - В 2017 году Москва считала это пространство "своей дверью в мировой океан", подытожил Луи Петинио, докторант и исследователь Университета Париж-VIII в журнале "Геродот".

"Для Владимира Путина "аннексия Крыма была направлена на противодействие растущему влиянию Запада в зоне его собственного влияния, на восстановление баланса в его пользу, на тестирование НАТО и США", - анализирует один ответственный сотрудник Североатлантического альянса. Можно подумать, что сегодня он делает это снова".

"(...) Многие эксперты говорят о неоднозначной игре Турции. "Эрдоган ведет двойную игру, демонстрируя солидарность с Украиной и покрывая неблаговидные действия Путина", - считает один дипломатический источник. Еще одна проблема для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который теперь понимает, что в повестке дня следующего саммита организации, намеченного на июнь, российский вопрос будет одним из главных", - резюмирует Жан-Пьер Стробанц.