22 августа 2019 г. Ричард Уолффе | The Guardian Желание Трампа купить Гренландию - еще один признак кукловодства Путина "(..) Соблазнительно смотреть на нелепое желание Дональда Трампа купить Гренландию - и на последовавшую за этим размолвку с Данией - как на очередной анекдот президентства Трампа, как на еще одно помрачение ума, которое мир забудет вместе с новыми завтрашними отвлекающими твитами по поводу какого-то другого вызывающего возмущение инцидента", - пишет на страницах The Guardian обозреватель Ричард Уоллфе. "(...) На первый взгляд, идея покупки автономной арктической территории выглядит как очередной "перл" мозговых извилин Трампа - как "абсурдная дискуссия", как выразилась новый премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своей поездки в Гренландию в понедельник. "К счастью, время, когда можно было покупать и продавать страны и население, прошло. Давай оставим это в прошлом. Помимо шуток, мы, конечно, хотим иметь более тесные стратегические отношения с Соединенными Штатами", - сказала она. "К сожалению, дни покупки и продажи других стран далеко не в прошлом, потому что сам Трамп, кажется, легко покупается своими русскими и саудовскими друзьями, - считает Уолффе. - Он такой дешевый, что нужно лишь поманить его идеей Башни Трампа в Москве, чтобы заручиться его бессмертной поддержкой отмены санкций, введенных после вторжения России и аннексии части Украины". "Гренландия не просто так всплыла в голове Трампа (...). Она занимает значимое место на российском радаре. В начале этого года Россия реконструировала свою военную базу за Полярным кругом на крошечном острове Котельный, который расположен поблизости от морских путей, которые открываются на фоне катастрофического потепления в полярном регионе, - пишет журналист. - В Арктике имеется неизвестное количество нефти, газа и редкоземельных металлов, и державы региона, в том числе Дания, могут либо дать зеленый свет глобальному свободному доступу, либо сдержать типичное для человечества разграбление одного из последних нетронутых рубежей на планете. Вы можете догадаться, какое место занимает Россия на этом спектре экологических проблем в разгар нашего климатического кризиса". "Это одна из самых жестоких шуток Трампа - что его непродуманную идею о покупке Гренландии следует рассматривать как проявление американского мачизма, в то время как это - еще один показатель того, как действует марионеточное американское президентство под управлением Путина", - считает Уолффе. "(...) Стоит задуматься, признается ли Трамп когда-либо себе, что единственная причина, по которой Арктика тает - это климатический кризис, который он привык называть китайским обманом. Совсем недавно он заявил CBS News, что с климатом "что-то происходит", что, вероятно, не является обманом, но определенно никак не связано с человеческими действиями. "Я бы хотел, чтобы вы поехали в Гренландию, посмотрели, как эти огромные глыбы льда просто падают в океан, поднимая уровень моря", - сказала ему Лесли Шталь , ведущая передачи 60 Minutes. Может быть, Трамп просто хотел купить Гренландию, чтобы гарантировать, что никто не увидит, как тает лед (...)", - иронизирует автор статьи. Напоминая, что Трамп принял решение отменить свою поездку в Данию, автор указывает, что Вилли Севндал, бывший министр иностранных дел Дании, назвал его в связи с этим "нарциссическим дураком". Но он пояснил, что этот клоун не вызывает смеха. "Проблема в том, что он является президентом самой могущественной нации в мире", - сказал он. "Это проблема, от которой должен страдать весь мир. Но эту проблему могут решить только американские избиратели", - резюмирует автор публикации. Источник: The Guardian