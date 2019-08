22 августа 2019 г. Кеннет Воуджел и Эндрю Креймер | The New York Times Джулиани вновь подталкивает Украину к расследованию в отношении политических оппонентов Трампа "Спустя несколько месяцев после отказа от поездки на Украину на фоне критики по поводу смешения межпартийной политики и внешней политики, личный адвокат президента Трампа Рудольф В. Джулиани вновь подталкивает украинское правительство к проведению расследований в отношении политических оппонентов Дональда Трампа", - пишет The New York Times. "В последние несколько недель Джулиани беседовал по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем нового президента Украины, призвав его правительство активизировать расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа. Один заключается в том, предпринимали ли украинские чиновники шаги во время выборов 2016 года для нанесения ущерба избирательной кампании Трампа. Другой вопрос заключается в том, есть ли что-то ненадлежащее в совпадении дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена на Украине и занятости его сына в газовой компании там же", - пишут авторы публикации Кеннет Воуджел и Эндрю Креймер. "Джулиани подчеркнул, что он действует как частное лицо, с ведома и при содействии Государственного департамента. Он не сказал, одобряет ли его действия - и знает ли о них - Трамп. Но его усилия - это новая глава в примечательной деятельности Джулиани, который ведет частный бизнес по всему миру, которая нацелена на то, чтобы, используя свой статус адвоката Трампа, попытаться повлиять на дела другой страны, чтобы помочь своему клиенту политически", - говорится в статье. "Его предыдущие попытки оказать давление на украинцев вызвали осуждение демократов. Помощник конгрессмена Стейни Хойера, лидера демократического большинства, призвал украинский контакт Джулиани во время поездки в Вашингтон в прошлом месяце не сотрудничать с Джулиани по этим вопросам, сообщили источники, осведомленные о встрече", - передает издание. "Противоречивые директивы со стороны двух парий в США указывают на сложные расчеты, с которыми столкнулся Владимир Зеленский, комик, который был избран президентом Украины (...), - отмечается в публикации. - Ситуация в Вашингтоне является ранним и потенциально значимым испытанием для Зеленского и его молодого правительства. Отношения с США имеют ключевое значение для Украины. Украинская армия была укреплена американской военной помощью, включая солдат, направленных в качестве инструкторов, и украинские чиновники хотят, чтобы эта помощь продолжалась. Зеленский также призывает к большей американской дипломатической поддержке в мирных переговорах". "Рассмотрение Зеленским запросов на расследование двух политически важных вопросов, вероятно, расстроит либо Трампа и его сторонников-республиканцев, либо высокопоставленных демократов, включая союзников Байдена, ведущего кандидата на номинацию на пост президента от демократов", - подчеркивает The New York Times. "(...) Усилия Джулиани накалили ситуацию, заявили несколько правительственных чиновников, которые занимаются внешней политикой в Соединенных Штатах и на Украине. Говоря анонимно, чтобы избежать столкновения с Трампом или его союзниками, они обвинили Джулиани в том, что он усложнил усилия по организации визита Зеленского в Белый дом, и создал впечатление, будто такая встреча будет зависеть от того, продемонстрирует ли новое украинское правительство поддержку в отношении этих расследований". "Пока Трамп и Зеленский разговаривали по телефону, им еще предстоит встретиться лично", - пишет газета, указывая, что такие встречи возможны в следующем месяце либо в кулуарах заседаний ООН, либо в Польше, куда Трамп приедет на церемонии когда Трамп примет участие в церемониях в память о Второй мировой войне. "Но украинцы жаждут встречи в Белом доме как символической поддержки со стороны президента, который часто упускает возможности жестко осудить Россию за ее агрессию" В интервью во вторник Джулиани (...)"признал, что он "настоятельно призвал" украинского чиновника Андрея Ермака, близкого союзника Зеленского, провести расследования. (...) Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и федеральный прокурор, признал, что Зеленский находится в трудном положении, но, по его словам, "когда нужно принять подобное решение, вы кого-то разозлите, так что вы вполне можете принять и правильное решение, верно?" По его словам, он ушел со встречи с Ермаком, "будучи довольно уверенным в том, что они будут это расследовать". "В интервью в этом месяце Ермак, юрист и бывший телевизионный продюсер, который знаком с Зеленским много лет, сообщил, что он обсуждал с Джулиани как возможную встречу глав государств, так и расследования. Но он сказал, что они не обсуждали связь между ними. "Он сообщил, что очень заинтересован в том, чтобы новое украинское правительство было открыто и открыто расследовало все эти случаи", - заявил Ермак. Он указал, что сказал Джулиани и отдельно сотрудникам Конгресса, с которыми он встречался в прошлом месяце в Вашингтоне, что новое правительство привержено справедливому расследованию возможных преступлений, но все решения должны будут подождать, пока украинский парламент не утвердит нового главного прокурора, не ранее, чем в следующем месяце. По словам Ермака, он не интерпретировал свой разговор с помощником Хойера как предупреждение с тем, чтобы отказаться от расследования вопросов, связанных с Байденом", - говорится в статье. "Зеленский направил Ермака в Вашингтон в прошлом месяце, чтобы выстроить отношения с американскими чиновниками, обсудить возможные американские санкции в отношении российского нефтепровода и подготовить почву для встречи Трампа и Зеленского, которой, по словам Ермака, "мы ждем с нетерпением". Ермак отметил, что ему не ясно, представлял ли Джулиани интересы Трампа на их переговорах. По словам Джулиани указал, что он прямо заявил, что это не так", - говорится в статье. Источник: The New York Times