Фильтры для селфи снижают количество лайков в Instagram

"Использование фильтров для селфи не увеличит количество лайков в Instagram, зато положительно на их число может повлиять демонстрация атрибутов вашей работы или хобби", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи из Университета Роуэн в Нью-Джерси изучили ряд селфи, публично размещенных в сети Instagram. Они обнаружили, что использование фотофильтров для обработки селфи на самом деле приводит к меньшему количеству лайков со стороны других пользователей по сравнению с изображениями, не подвергшимися обработке фильтрами. Для увеличения количества лайков они советуют персонализировать фотографию - раскрыв на снимке вашу работу, хобби или экономический статус", - сообщает газета.

"Автор исследования, доктор Сеойен Хонг, указывает, что чрезмерное использование фильтров и желание показать только вашу положительную сторону ведут к тому, что люди не нажимают кнопку "нравится" или избегают как-то взаимодействовать с фотографией в целом. По ее словам, количество лайков было меньше у селфи с фильтрами, такими как стикеры или чрезмерное наложение цветовых фильтров, по сравнению с селфи без подобных фильтров", - передает издание.

"Исследование селфи - самопрезентаций - заставляет предположить, что чрезмерное стремление заставить других думать о своей фотографии только в позитивном ключе может спровоцировать нежелание взаимодействовать с этим снимком", - подчеркивает доктор Хонг.

Согласно результатам исследования, использование техник для улучшения изображения заставляет вас выглядеть "ненастоящим" в глазах других пользователей Instagram. "Это отражает намерение представлять лишь свое идеальное изображение", - отметила доктор Хонг.

"Это первое исследование, в котором изучается количество лайков у отдельно взятого селфи с целью оценить, как другие пользователи воспринимают тип изображения и его содержание. В рамках исследования ученые проанализировали 1873 селфи, чтобы установить, какие из них получили наибольшую реакцию и есть ли в успешных фотографиях какие-либо закономерности", - пишет Daily Mail.

"Благодаря изучению тех факторов, которые влияют на оценку селфи, это исследование, несомненно, способствует более глубокому пониманию поведения, связанного с публикацией селфи, среди пользователей соцсетей", - заявляет доктор Хонг в статье.

"Наши результаты показывают, что те, кто делает селфи, и пользователи социальных сетей должны быть осторожны при публикации селфи, так как это может сработать не так, как они ожидают", - добавляет она.

"Исследовательская группа обнаружила, что наиболее успешными изображениями с точки зрения количества полученных лайков были те, на которых были отражены некоторые социальные аспекты, такие как работа, хобби или отношения. (...) "Результаты исследования свидетельствуют, что селфи, предоставляющие дополнительную информацию о людях в форме социальных сигналов, таких как профессиональная принадлежность или благосостояние, могут восприниматься как дальнейшее намерение взаимодействовать с другими пользователями социальных сетей", - указали ученые.

"Согласно теории обработки социальной информации, дополнительная информация предполагает наличие "готовности взаимодействовать с другими", что приводит к положительному впечатлению. Для сравнения - команда обнаружила, что загрузка фотографии вашего лица или тела, обработанного с помощью фильтра или содержащая стикер, воспринимается как более пассивная и не предполагает желания взаимодействовать", - сообщается в публикации.

"Хотя селфи по определению является визуальной репрезентацией личности, мы предполагаем, что есть и другая личная информация, которая может быть предоставлена", - отмечает доктор Хонг.

"Эта дополнительная информация на фото включает в себя предметы роскоши, демонстрацию хорошей физической формы или предметы профессиональной принадлежности, такие как рабочая одежда или рабочая среда. (...) Об этом исследовании рассказал журнал Computers in Human Behaviour", - указывается в публикации.