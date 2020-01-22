Эльфы, зомби и феи на приеме у невролога

"В своей книге "Действительно ли спит спящая красавица?" (издательство Humen Sciences) доктор Лоран Веркей в свете нейрофизиологии расшифровывает клинические симптомы, наличествующие у сказочных персонажей ", - пишет Le Figaro.

"(...) Лоран Веркей, невролог из Госпитального Университетского центра Гренобль Альпы и исследователь французского Института исследовательской медицины (INSERM), специалист по эпилепсии, задается вопросом: могут ли неврологические расстройства или механизмы объяснить необычные трансформации, странное поведение и необычные физические черты сказочных персонажей? Помимо подзаголовка ("Нейрофизиология волшебных сказок") в форме намека на "известный антецедент" ("Психоанализ волшебных сказок" Бруно Беттельхейма), автор не претендует на какую-либо "расшифровку скрытой символики" или "перевод старых историй в современные навязчивые идеи".

"Теперь встает вопрос о том, чтобы понимать сказку буквально", - утверждает невролог, с тем, чтобы отыскать там "признаки реальности, которая слишком смущала умы прежних времен". Гигантский или крошечный человек, странные звуки в ночи, мертвый, который продолжает двигаться... С тех пор, как человек стал человеком, он встречается с чем-то эксцентричным и странным и придумывает про это истории. "Почему Спящая красавица внезапно засыпает? Почему ребенок превращается в демона? Должен возникнуть вопрос, и по этому поводу должна быть выдвинута теория", - размышляет он. Судьба злой ведьмы может объяснить "особые способы существования в мире" сказочных персонажей. Но у медицины тоже есть свое право голоса", - говорится в статье.

"Далее невролог берется за разбор клинических симптомов, имеющихся у волшебных персонажей, а затем анализирует их в свете нейрофизиологии. "(...) Спящая красавица не оставила следов ДНК, эльфы никогда не соглашались на отбор проб для генетического анализа. Следовательно, речь может идти о неких умозрительных построениях, более или менее обоснованных гипотезах, непроверяемых предположениях. (...) Но мы всегда можем это представить", - пишет Веркей.

Поэтому Спящей красавице могло не хватать "нейронов гипокретина в заднем гипоталамусе", бесноватые могли страдать аутоиммунным энцефалитом, а эльфы - врожденным пороком сердца. Разве говоря это, мы разрушаем сказочность? "Напротив, я осмелюсь утверждать, что нечто чудесное всегда существует (...), но оно (...) несколько сместилось", - считает Лоран Веркей. Да, наука объясняет, расшифровывает, обнажает. И именно поэтому она "обладает властью приводить в изумление".