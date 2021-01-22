Азат Мифтахов: шесть лет за разбитое стекло

"Российская юстиция ухватилась за молодого математика-оппозиционера Азата Мифтахова. И использует повод, чтобы отправить мужчину за решетку", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Азат Мифтахов занимался научной работой, будучи аспирантом Московского государственного университета. На международных конференциях математик быстро заработал себе славу исключительного таланта. Мифтахов также был участником одной политической оппозиционной группы, - повествует журналист Томас Каспар. - Однако 1 февраля 2019 года временно прекратил его карьеру, когда после поездки за границу его задержали. В СИЗО должностные лица обвинили его в изготовлении взрывчатки. Когда Мифтахов даже под пытками не признал свою вину, спустя неделю он был выпущен на свободу без предъявления обвинения".

"Сразу у тюрьмы он снова был задержан сотрудниками, сообщают его сторонники. На этот раз обвинение было следующим: в 2018 году он якобы разбил окно государственного здания. Спустя почти два года заключения в СИЗО без судебного процесса на этой неделе московский суд приговорил его к шести годам лишения свободы (...). По данным защитницы Мифтахова, приговор основывается лишь на показаниях уже умершего тайного свидетеля", - говорится в статье.

"Приговор Мифтахову - это однозначный пример политических репрессий в России, - заявил в разговоре с Frankfurter Rundschau Сергей Давидис из московского правозащитного центра "Мемориал". - Страшный приговор, не имеющий никакого отношения к указанному преступлению, произвольная классификация преступления в ущерб обвиняемому, полное игнорирование общественного мнения - все эти моменты характеризуют этот процесс".

"Это дело вызвало возмущение по всему миру, - отмечает издание. - Группа из 47 уважаемых ученых из Франции и России составила ноту протеста в адрес организаторов Международного конгресса математиков. Он считается одним из важнейших мероприятий по этой дисциплине и пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге. "Участие в мероприятии в стране, где был арестован наш коллега Азат Мифтахов, представляет собой серьезную дилемму", - указывают подписанты документа. Однако их просьба о помощи в освобождении Мифтахова осталась без ответа", - пишет Frankfurter Rundschau.