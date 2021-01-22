Новая эра женщин в личной гвардии Джо Байдена

"Многие согласны с тем, что 46-й президент США своим избранием частично обязан выбору Камалы Харрис своим вице-президентом. Но Джо Байден на этом не остановился: финансы, окружающая среда, безопасность, управление пандемией Covid-19... Никогда раньше женщинам не доверяли столько ключевых должностей", - пишет Le Figaro.

"Камала Харрис - не только первая женщина, занявшая пост вице-президента США с момента основания страны 244 года назад, не только первая женщина из Азии или первая чернокожая женщина, занявшая такой высокий пост в истории Соединенных Штатов", - говорится в статье.

"(...) Новая вице-президент - это символ, она символизирует то место, которое займут женщины в администрации Джо Байдена. Никогда еще в кабинете президента США не было столько женщин. Важно не только их количество, но и влияние, которое каждая из них будет оказывать на управление делами страны. В кабинете Дональда Трампа не было ни одной женщины", - отмечает автор статьи Жан-Себастьян Стели.

"(...) 46-й президент Соединенных Штатов пообещал, что его администрация, "как в Белом доме, так и в (его) кабинете, будет отражать страну". В президентском кабинете (правительстве) из 15 членов 5 женщин. И две из них являются первыми на своих постах. Очень престижное министерство финансов никогда раньше не возглавляла женщина. Возможно, это признак серьезности ситуации. Два политолога, Тиффани Барнс и Диана О?Брайен, изучавшие по всему миру женщин, занимавших эту должность, отмечают, что их "выбирали, в основном, после экономического кризиса или экономического скандала", что имеет место сегодня", - указывает журналист.

"В стране, которая изначально была страной индейцев, никогда не было членов правительства из этих народностей. Эту ситуацию удалось исправить с помощью Деб Хааланд, министра внутренних дел, которая будет управлять всеми вопросами, касающимися землепользования, разработки недр, национальных парков, управления ресурсами. Она является первой представительницей коренного населения, а именно индейского племени Лагуна Пуэбло, живущего на территории штата Нью-Мексико, которая должна занять правительственный пост", - говорится в публикации.

"(...) Эврил Хейнс возглавит все 17 спецслужб, от ЦРУ до очень мощного и сверхсекретного Агентства национальной безопасности (АНБ). Линда Томас-Гринфилд станет новым постпредом США при ООН. Специальным экономическим советником будет бывший декан Принстона Нира Танден, на посту главы Административно-бюджетного управления она будет отвечать за подготовку бюджета США на каждый год. Все эти должности приравнены по рангу к министерским. Всего в президентской команде будет 10 женщин на 11 мужчин ", - указывает издание.

"(...) Джо Байден многим обязан женщинам. Фактически, именно они обеспечили его победу, в особенности массово мобилизовавшиеся чернокожие женщины. И это правительство, предоставляющее им более сбалансированную долю, является лишь возвращением к справедливости", - резюмирует автор публикации.