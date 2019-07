22 июля 2019 г. Редакция | The Sunday Times "Золотые визы": министерство внутренних дел Великобритании задействовано в скандале "деньги в обмен на паспорта" "Как показало расследование, российские и китайские миллионеры могут купить доступ к британским паспортам, воспользовавшись тем, что в рамках схемы, проводимой министерством внутренних дел Великобритании, проверки сверхбогатых соискателей проводятся некорректно", - передает The Sunday Times. "Были сделаны видеозаписи, на которых юридические и финансовые консультанты хвастаются своей ролью в обеспечении множества "золотых виз" для иностранных клиентов-миллионеров и предлагают скрыть деликатные детали от сотрудников иммиграционной службы, такие как упоминания о принадлежности к окружению российского президента Владимира Путина и к китайским вооруженным силам", - сообщается в статье. "Консультанты сообщили репортеру, действовавшему под прикрытием, что они помогли получить золотые визы члену семьи Кадаффи, сыну коррумпированного министра правительства Таиланда, египтянину, обвиненному в коррупции, эритрейцу с возможной причастностью к военным сделкам в Анголе, и миллионерам из Ирана и Ирака, бизнес которых пострадал от санкций, - передает The Sunday Times. - По словам одного из них, обойти антикоррупционные проверки министерства внутренних дел Великобритании "легче легкого" - он отмечает, что чиновники, проводящие проверку, являются необученными выпускниками школ, которые используют поиск в Google. Отдельные советники хвастаются едва ли не идеальной репутацией в деле помощи клиентам в этом процессе". "Секретные съемки, проведенные The Sunday Times и передачей Dispatches телеканала Channel 4, показали, что министерство внутренних дел проводит скудные проверки в отношении состоятельных иностранцев, которые готовы заплатить 2 млн фунтов стерлингов за получение британского гражданства по схеме "золотой визы", - отмечается в публикации. "(...) По этой схеме, согласно которой требуется инвестировать минимум 2 млн. фунтов стерлингов в британскую компанию, с момента ее инициации в 2008 году было принято более 11 тыс. человек , - сообщает газета. - Официально называемая "визой инвестора первого уровня", эта схема дает состоятельным иностранцам право жить в Великобритании и возможность позже подать заявку на полное гражданство и получение паспорта (...)". "В рамках трехмесячного расследования The Sunday Times и Channel 4 обратились к шести фирмам, специализирующимся на инвесторских визах. Наш репортер выдавал себя за топ-менеджера из Гонконга, которому поручено обеспечить проживание в Великобритании для членов его семьи из России и Китая, - повествует газета. - Он сообщал фирмам, что один родственник переводил деньги в офшоры для ближнего круга Путина, а другой управлял технологической компанией, поставляющей детали для вооружений, используемых Народной освободительной армией Китая". "Ни одна из фирм не проявила обеспокоенности тем, что этот руководитель предлагал скрыть семейное происхождение от министерства внутренних дел, и ему порекомендовали не разглашать полную историю. Это, как представляется, противоречит правилам министерства внутренних дел, которые требуют от заявителей на получение визы указать все, что ставит под сомнение их хорошую репутацию, и объявить о любых действиях, проводимых в интересах иностранного правительства, которые могут нанести ущерб интересам или национальной безопасности Великобритании. Некоторые консультанты утверждали, что правительство фактически передало банкам и инвестиционным фирмам ответственность за проверку заявителей на получение визы", - говорится в статье. "В эти выходные все фирмы заявили, что это были только начальные встречи, и все фирмы провели бы комплексные юридические экспертизы, как того требуют их регуляторы, прежде чем принять решение, следует ли продолжать сотрудничество. (...) А министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что в рамках его "существенно" реформированной системы проводятся "одни из самых активных в мире проверок для получения виз для инвесторов", заключает газета, указывая, что фильм "Паспорт за 2 млн фунтов: добро пожаловать в Великобританию" (£2 Million Passport: Welcome To Britain) будет показан в понедельник в 20-00 в передаче Dispatches телеканала Channel 4. Источник: The Sunday Times



