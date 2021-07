22 июля 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Россия во всем, кроме названия: команда ROC едет в Токио с осадным менталитетом "На этой неделе российские спортсмены приступают к участию в Олимпийских играх в Токио, где им запрещено использовать название, флаг или гимн своей страны. Они вступают в соревнования с осадным менталитетом", - передает The Guardian. "С 2014 года репутация спортсменов страны запятнана разоблачениями о допинговом скандале в Сочи и последовавшими за ней сокрытиями, а также множеством других конфликтов и расколов, которые охладили отношения Москвы со многими западными странами. Это третья Олимпиада, на которой ее спортсмены и делегаты подвергаются пристальному вниманию в связи с обвинениями в допинге", - говорится в статье. "За дни до начала Игр российские СМИ сообщили, что Олимпийский комитет выдал спортсменам памятку о том, как избегать вопросов СМИ о допинге, аннексии Крыма, сексуальных домогательствах и даже о преклонении спортсменами колена в поддержку Black Lives Matter. В документе, о котором первой сообщила газета "Ведомости", спортсменам в случае вопросов о BLM советуют отвечать журналистам, что поддержка движения - это личный выбор, но Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов. (...) Что касается вопросов о допинге и санкциях WADA, им советовали отвечать, что им нечего сказать по этому поводу". "По словам чиновников, это руководство было разработано для защиты спортсменов от "провокаций" со стороны активистов и международных СМИ, которые могут нанести удар по одной из самых противоречивых спортивных команд мира. (...) Но это также указывает на многих врагов, которых Россия видит в международном спорте, включая активистов и СМИ, зарубежные страны, антидопинговые регуляторные органы и Международный олимпийский комитет", - полагает издание. "Россия, похоже, зажата между желанием дать отпор обвинениям в допинге и санкциям в отношении своей олимпийской сборной и надеждой на то, что, если ее спортсмены продолжат участвовать, российский флаг вскоре может вернуться на соревнования. Высшие должностные лица были осторожны в своей критике WADA и МОК, ограничиваясь словами, что их главная забота - поддержка спортсменов, - отмечается в статье. (...) - Комментаторы проправительственных СМИ более агрессивно критикуют запрет на участие в связи с допингом, который они изображают как продолжение геополитики". (...) Газета также рассказывает о флешмобе в Instagram с тем, чтобы публиковать истории с хэштегом #wewillROCyou (российские спортсмены официально признаны ROC - членами Russian Olympic Committee, Олимпийского комитета России). К кампании присоединились российская телеведущая и PR-специалист Тина Канделаки и рэпер Тимати, ранее принявший участие в треке под названием "Мой лучший друг - президент Путин". "Но в остальном в России подготовка к Олимпийским играм была приглушена. В стране в последнее время в освещении спорта преобладали Евро-2020 и увольнение Станислава Черчесова после того, как российская команда потерпела поражение на групповом этапе. Освещение подготовки к Олимпийским играм в основном сосредоточено на замечаниях о том, как будет реализовываться текущее наказание России за нарушения допинга", - говорится в статье. "Российские золотые медалисты поднимутся на пьедестал вместо государственного гимна услышат фортепианный концерт 1 композитора Петра Чайковского. Флаг запрещен, но форма россиян имеет национальные цвета: белый, синий и красный. А команда по синхронному плаванию пожаловалась, что дизайн ее купальных костюмов был отклонен, потому что на нем было изображение медведя". (...) По-прежнему ожидается, что российская команда (...) займет третье место по количеству медалей. А что касается всех остальных вопросов, спортсменам сказали, что самый простой способ завершить разговор прост: фраза "Без комментариев". Источник: The Guardian